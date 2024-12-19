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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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البرنامج الصباحي
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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من الملعب
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https://sarabic.ae/20241219/بوتين-لا-نعرف-الأهداف-التي-تسعى-إسرائيل-لتحقيقها-في-قطاع-غزة-لكن-أفعالها-تستحق-الإدانة-1095966092.html
بوتين: لا نعرف الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في قطاع غزة لكن أفعالها تستحق الإدانة
بوتين: لا نعرف الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في قطاع غزة لكن أفعالها تستحق الإدانة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تعرف الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها أفعال تستحق الإدانة. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T12:48+0000
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وقال بوتين في حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس: "لا أعرف ما هي الأهداف النهائية التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في قطاع غزة، لكن هذه (الممارسات الإسرائيلية في غزة) تستحق الإدانة فقط".وأضاف: "دائما نعتقد أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية سوى من خلال إزالة الأسباب الجذرية لها، بإقامة دولتين. تمت إقامة دولة إسرائيل، ولم يتم إقامة دولة فلسطين بعد".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تظل ملتزمة بموقفها بشأن حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية والمتضمن ضرورة إقامة دولة فلسطين.بوتين: روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهرانوتابع: "نأمل أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها، لكننا نرى أنها ترسل مزيدا من القوات، ولا يبدو أن لديها نية في الانسحاب، بل في توسيع توغلها، وضم بعض الأراضي إلى إسرائيل، وهذا يعقد الموقف أكثر".وأردف: "تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود. كل ذلك قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه".وأوضح بوتين أن "المسألة الكردية بحاجة إلى حل، كان من الضروري التوصل له في عهد الرئيس الأسد، والآن من الضروري على تلك السلطات التي تسيطر على أراضي سوريا حلها. تحتاج تركيا إلى ضمان أمنها بطريقة ما، كلنا نتفهم ذلك".وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسيبوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بوتين: لا نعرف الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في قطاع غزة لكن أفعالها تستحق الإدانة

12:48 GMT 19.12.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . POOL
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الانتقال إلى بنك الصور
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تعرف الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها أفعال تستحق الإدانة.
وقال بوتين في حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس: "لا أعرف ما هي الأهداف النهائية التي تسعى إسرائيل لتحقيقها في قطاع غزة، لكن هذه (الممارسات الإسرائيلية في غزة) تستحق الإدانة فقط".

ما يتعلق بالتصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة، فقد قمنا بإدانة ذلك على جميع المستويات والمنصات بما في ذلك في الأمم المتحدة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "دائما نعتقد أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية سوى من خلال إزالة الأسباب الجذرية لها، بإقامة دولتين. تمت إقامة دولة إسرائيل، ولم يتم إقامة دولة فلسطين بعد".
الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
13:02 GMT
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تظل ملتزمة بموقفها بشأن حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية والمتضمن ضرورة إقامة دولة فلسطين.

موقفنا معروف بشكل جيد، سواء فيما يتعلق بلبنان أو بفلسطين، وموقفنا لا يخضع لتغير الظروف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
بوتين: روسيا نقلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران
وتابع: "نأمل أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها، لكننا نرى أنها ترسل مزيدا من القوات، ولا يبدو أن لديها نية في الانسحاب، بل في توسيع توغلها، وضم بعض الأراضي إلى إسرائيل، وهذا يعقد الموقف أكثر".

نحن على تواصل دائم مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وناقشنا الوضع في الشرق الأوسط، وموقف الرئيس التركي وموقفنا معروف ولا يعتمد على تغير الظروف السياسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأردف: "تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود. كل ذلك قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه".
وأوضح بوتين أن "المسألة الكردية بحاجة إلى حل، كان من الضروري التوصل له في عهد الرئيس الأسد، والآن من الضروري على تلك السلطات التي تسيطر على أراضي سوريا حلها. تحتاج تركيا إلى ضمان أمنها بطريقة ما، كلنا نتفهم ذلك".
وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.
مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي
بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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