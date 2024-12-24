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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241224/باحث-سياسي-زيلينسكي-يشعر-بالخوف-ويحاول-زرع-الفخاخ-عبر-ضربات-متنقلة-كالضربة-على-قازان-1096099317.html
باحث سياسي: زيلينسكي يشعر بالخوف ويحاول زرع الفخاخ عبر ضربات متنقلة كالضربة على قازان
باحث سياسي: زيلينسكي يشعر بالخوف ويحاول زرع الفخاخ عبر ضربات متنقلة كالضربة على قازان
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور رائد المصري، أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، أن "أي مفاوضات لوقف الصراع في أوكرانيا يجب أن ترتكز على هدنة تعزز الشروط الروسية وتحمي... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T06:54+0000
2024-12-24T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الهدنة غالبًا ما تكون بمثابة تجربة لتقييم الواقع، وأنه من الضروري أن تتضمن أي تسوية تحسين الشروط الروسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي الروسي"، في وقت يرى فيه أنّ "العودة إلى اتفاقية مينسك هي الحل الفعّال للأزمة".واعتبر أنّ "هذه الاتفاقية قد تم تجاوزها من قبل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بالإضافة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ساهمت في تأجيج الأزمة، من خلال محاولة محاصرة روسيا بلعبة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".وأكد أنّ أي "مفاوضات حقيقية يجب أن تضمن حماية الأمن القومي الروسي، وتحقيق استقرار طويل الأمد".وفي ما يخص التغييرات المحتملة في الإدارة الأمريكية، أشار المصري إلى أن "وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة مرة أخرى قد يغير المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة"، مشددًا على أن "اتفاقية مينسك تظل الضمان الأهم للأمن الروسي".وأوضح أن "أوروبا قد أضعفت موقفها بإمداد أوكرانيا بالدعم العسكري والتسليح، في حين أن روسيا تمكنت من فرض شروطها على الأرض، مما يضمن لها النجاح في المعركة على المدى الطويل".وأضاف ضيف "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة بدأت في التخفيف من عبء حلف الناتو الذي يثقل كاهلها، وهو ما أزعج الأوروبيين على عدة مستويات". وأوضح أن "هذه المتغيرات جعلت الاتحاد الأوروبي يبدأ في تقليص دعم أوكرانيا، في مسعى للحفاظ على ماء وجهه، خاصة وأنه لم يحقق أي انتصارات على الأرض في مواجهة روسيا".وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في أوروبا، قال المصري إن "هناك تململًا متزايدًا في الرأي العام الأوروبي ودافعي الضرائب بسبب الأزمات الداخلية المتصاعدة، مما جعل أوروبا أقل قدرة على تحمل تبعات استمرار الحرب". وأشار إلى أن "أوروبا كانت تراهن على استنزاف روسيا، إلا أن الاستراتيجية العسكرية الروسية الثابتة والمتميزة قد أظهرت تفوقًا على الأرض، مما جعل روسيا تواصل استنزاف الداخل الأوكراني".واختتم المصري بتأكيد على أنّ "الاتحاد الأوروبي بدأ يدرك أن الوضع الحالي لا يمكن تحمله على المدى الطويل، وبدأ في التفكير في بناء منظومة دفاعية خاصة به بعيدًا عن الولايات المتحدة، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الدولية تحولات كبرى". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة أصبحت أكثر تركيزًا على مواجهة الصين على الصعيد التجاري، مما أثر سلبًا على الاتحاد الأوروبي الذي بات فاقدًا للمظلة الأمنية التي كانت توفرها أمريكا عبر حلف الناتو، وهو ما زاد من صعوبة الوضع بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي".الخارجية المجرية: ترامب لا يحتاج إلى وسطاء لمحاولة حل الأزمة في أوكرانياأوربان: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا بالرغم من محاولات إنكار ذلكالخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
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https://sarabic.ae/20241223/ضابط-مخابرات-أمريكي-هجمات-أوكرانيا-على-أهداف-مدنية-في-روسيا-تظهر-ضعفها-1096091926.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث سياسي: زيلينسكي يشعر بالخوف ويحاول زرع الفخاخ عبر ضربات متنقلة كالضربة على قازان

06:54 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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حصري
أكد الدكتور رائد المصري، أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الدولي، أن "أي مفاوضات لوقف الصراع في أوكرانيا يجب أن ترتكز على هدنة تعزز الشروط الروسية وتحمي الأمن القومي الروسي".
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الهدنة غالبًا ما تكون بمثابة تجربة لتقييم الواقع، وأنه من الضروري أن تتضمن أي تسوية تحسين الشروط الروسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي الروسي"، في وقت يرى فيه أنّ "العودة إلى اتفاقية مينسك هي الحل الفعّال للأزمة".

وأوضح المصري أن "الاتحاد الأوروبي قد ضرب اتفاقية مينسك التي كانت تمثل ضمانات لروسيا، ومن بينها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ونزع الصواريخ الباليستية من دول شرق أوروبا القريبة من الحدود الروسية".

واعتبر أنّ "هذه الاتفاقية قد تم تجاوزها من قبل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بالإضافة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ساهمت في تأجيج الأزمة، من خلال محاولة محاصرة روسيا بلعبة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وحول الموقف الأوكراني، قال أستاذ العلوم السياسية إن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بدأ يشعر بالخوف من تغير المواقف الأوروبية تجاه الأزمة، وبالتالي يحاول زرع فخاخ ضد روسيا عبر استهدافات كضربات قازان، وهو أمر معتاد في الحروب الكبرى".

وأكد أنّ أي "مفاوضات حقيقية يجب أن تضمن حماية الأمن القومي الروسي، وتحقيق استقرار طويل الأمد".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات
22 ديسمبر, 16:26 GMT
وفي ما يخص التغييرات المحتملة في الإدارة الأمريكية، أشار المصري إلى أن "وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة مرة أخرى قد يغير المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة"، مشددًا على أن "اتفاقية مينسك تظل الضمان الأهم للأمن الروسي".
وأوضح أن "أوروبا قد أضعفت موقفها بإمداد أوكرانيا بالدعم العسكري والتسليح، في حين أن روسيا تمكنت من فرض شروطها على الأرض، مما يضمن لها النجاح في المعركة على المدى الطويل".

وقال: "الاتحاد الأوروبي قد فشل في تحقيق أي إنجازات ضد روسيا منذ عام 2022، رغم الدعم المستمر من الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن". وأكد أنّ "فشل أوروبا في تحقيق تقدم عسكري ضد روسيا كان له تأثير كبير في تغيير موقفها، خاصة مع ظهور إدارة أمريكية جديدة تتجه نحو تقليص الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأضاف ضيف "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة بدأت في التخفيف من عبء حلف الناتو الذي يثقل كاهلها، وهو ما أزعج الأوروبيين على عدة مستويات". وأوضح أن "هذه المتغيرات جعلت الاتحاد الأوروبي يبدأ في تقليص دعم أوكرانيا، في مسعى للحفاظ على ماء وجهه، خاصة وأنه لم يحقق أي انتصارات على الأرض في مواجهة روسيا".
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها
أمس, 18:19 GMT
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في أوروبا، قال المصري إن "هناك تململًا متزايدًا في الرأي العام الأوروبي ودافعي الضرائب بسبب الأزمات الداخلية المتصاعدة، مما جعل أوروبا أقل قدرة على تحمل تبعات استمرار الحرب". وأشار إلى أن "أوروبا كانت تراهن على استنزاف روسيا، إلا أن الاستراتيجية العسكرية الروسية الثابتة والمتميزة قد أظهرت تفوقًا على الأرض، مما جعل روسيا تواصل استنزاف الداخل الأوكراني".
واختتم المصري بتأكيد على أنّ "الاتحاد الأوروبي بدأ يدرك أن الوضع الحالي لا يمكن تحمله على المدى الطويل، وبدأ في التفكير في بناء منظومة دفاعية خاصة به بعيدًا عن الولايات المتحدة، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الدولية تحولات كبرى". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة أصبحت أكثر تركيزًا على مواجهة الصين على الصعيد التجاري، مما أثر سلبًا على الاتحاد الأوروبي الذي بات فاقدًا للمظلة الأمنية التي كانت توفرها أمريكا عبر حلف الناتو، وهو ما زاد من صعوبة الوضع بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي".
الخارجية المجرية: ترامب لا يحتاج إلى وسطاء لمحاولة حل الأزمة في أوكرانيا
أوربان: أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا بالرغم من محاولات إنكار ذلك
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