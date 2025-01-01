https://sarabic.ae/20250101/الجيش-الروسي-يحسن-مواقعه-في-اتجاهات-عدة-بمنطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1096380597.html

الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن قوات الجيش الروسي حسّنت مواقعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة في العديد من الاتجاهات، في منطقة... 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T09:49+0000

2025-01-01T09:49+0000

2025-01-01T09:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 9 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 330 عسكريًا، ودبابة و3 شاحنات ومركبة قتالية، وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودع للذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية".وأوضح البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 14 هجوم مضادا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 235 عسكريًا، ودبابتين، وناقلات جند مدرعة و3 مركبات قتالية، وعددا من المدافع".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين ونقاط المراقبة ومواقع المركبات الجوية الهجومية المسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 142 منطقة".وأشار البيان إلى أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت 3 زوارق مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل

https://sarabic.ae/20250101/نحو-600-ألف-عسكري-الخسائر-البشرية-للقوات-الأوكرانية-في-عام-2024-1096377956.html

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