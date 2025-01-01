https://sarabic.ae/20250101/مقتل-وإصابة-مجموعة-من-المهربين-على-الحدود-السورية-الأردنية--1096396291.html
مقتل وإصابة مجموعة من المهربين على الحدود السورية الأردنية
مقتل وإصابة مجموعة من المهربين على الحدود السورية الأردنية
سبوتنيك عربي
شهدت الحدود السورية الأردنية، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين حرس الحدود الأردني ومجموعة مسلحة تحاول نقل مخدرات وعناصر مسلحة باتجاه الأرضي الأردنية. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T20:36+0000
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مصادر "سبوتنيك" قالت: "إن المجموعة المسلحة استخدمت 3 سيارات دفع رباعي لنقل كميات من المخدرات انطلاقا من بادية السويداء الشرقية باتجاه الحدود الشمالية الأردنية، حيث تعامل حرس الحدود الأردني معهم، وسجل تبادل إطلاق نار أدى إلى مقتل 9 مهربين وتدمير السيارات كانت بحوزتهم".وأضافت المصادر أن "مجموعات مسلحة متهمة بتهريب مخدرات سيطرت، خلال الأيام الماضية، على عدة نقاط حراسه، كان الجيش السوري يتواجد بها مستغلة رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واتخذت من هذه النقاط منطلقا لعمليات التهريب باتجاه الأرضي الأردنية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأردني، أن قوات حرس الحدود تمكّنت من إحباط محاولة تسلل لمجموعات من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة.ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأردني، "تعاملت قوات حرس الحدود مع المهربين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير الآليات التي كانوا يستخدمونها في العملية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".الجيش الأردني يعلن مقتل مهربين حاولوا التسلل من سورياوزير أردني سابق: استقرار سوريا مصلحة عالمية وروسيا لعبت دورا محوريا في صنع ذلك
https://sarabic.ae/20250101/ما-التداعيات-الاقتصادية-والاجتماعية-لعودة-السوريين-في-الأردن-إلى-بلادهم-1096389778.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
مقتل وإصابة مجموعة من المهربين على الحدود السورية الأردنية
حصري
شهدت الحدود السورية الأردنية، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين حرس الحدود الأردني ومجموعة مسلحة تحاول نقل مخدرات وعناصر مسلحة باتجاه الأرضي الأردنية.
مصادر "سبوتنيك" قالت: "إن المجموعة المسلحة استخدمت 3 سيارات دفع رباعي لنقل كميات من المخدرات انطلاقا من بادية السويداء الشرقية باتجاه الحدود الشمالية الأردنية، حيث تعامل حرس الحدود الأردني معهم، وسجل تبادل إطلاق نار أدى إلى مقتل 9 مهربين وتدمير السيارات كانت بحوزتهم".
وأضافت المصادر أن "مجموعات مسلحة متهمة بتهريب مخدرات سيطرت، خلال الأيام الماضية، على عدة نقاط حراسه، كان الجيش السوري يتواجد بها مستغلة رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واتخذت من هذه النقاط منطلقا لعمليات التهريب باتجاه الأرضي الأردنية".
وكانت القوات الأردنية خلال الأسبوعين، قد أحبطت محاولات تهريب للمخدرات عبر استخدام طائرات مسيرة انطلقت من بادية السويداء باتجاه الأراضي الأردنية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأردني، أن قوات حرس الحدود تمكّنت من إحباط محاولة تسلل لمجموعات من المهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة.
ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأردني، "تعاملت قوات حرس الحدود مع المهربين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير الآليات
التي كانوا يستخدمونها في العملية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".