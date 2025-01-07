باحث سياسي: الصفة الموضوعية لا تنطبق على العقوبات الأمريكية على سوريا

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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عرب بوينت بودكاست
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
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https://sarabic.ae/20250107/باحث-سياسي-الصفة-الموضوعية-لا-تنطبق-على-العقوبات-الأمريكية-على-سوريا-1096561854.html
باحث سياسي: الصفة الموضوعية لا تنطبق على العقوبات الأمريكية على سوريا
باحث سياسي: الصفة الموضوعية لا تنطبق على العقوبات الأمريكية على سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي السوري، عبد الرحمن ربوع، أنّ القرار الأمريكي الأخير بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا يفتح المجال أمام بعض التغييرات الاقتصادية التي من... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T13:48+0000
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العالم العربي
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وقال ربوع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "القرار الأمريكي سمح بهامش بسيط للسلطات السورية والمؤسسات الحكومية، خاصة البنك المركزي وبعض الوزارات، لتحسين التحويلات المالية".وأشار ربوع إلى أنّ "العقوبات الأمريكية لم تقتصر على الأفراد فقط، بل طالت أيضًا المؤسسات السورية، وهو ما جعلها عائقًا أمام أي إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي"، مؤكدًا أنّ "هذه العقوبات كانت تؤثر بشكل كبير على المواطنين العاديين".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هذه الحزمة من تخفيف العقوبات تعد بمثابة "جس نبض" للقيادة السورية، حيث يُعتبر الضغط الشعبي السوري في الولايات المتحدة من قبل النشطاء والمنظمات السورية أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة".وفي ما يخص دور الدول العربية، لفت ربوع إلى أنّ "هناك انفتاحًا كبيرًا من جميع الدول العربية تجاه سوريا، حيث تسعى هذه الدول لإرساء الأمن والسلام في سوريا". وقال: "الدول العربية كلها منفتحة على سوريا وترغب في أن تراها دولة آمنة، ونحن نرى دعمًا كبيرًا لمساعي تحقيق السلام والعدل".أما في ما يتعلق بالحوار الداخلي السوري، فأشار ربوع إلى "الحوارات التي أجراها أحمد الشرع مع مختلف المجموعات السورية، من داخل وخارج سوريا". وقال: "كل من التقى قائد ما يسمى الادارة العسكرية في سوريا أحمد الشرع من السوريين كان متفائلًا ومبهرًا بما قدمه من أفكار، حيث خرج الجميع مرتاحًا لهذا الحوار الذي يمثل خطوة في الانفتاح على جميع السوريين"، مؤكدا أن "هذه الحوارات هي بادرة حسن نية، ولكن من الضروري تطبيق بعض الإجراءات على الأرض لتحقيق هذه الأهداف".الخزانة الأمريكية تنشر البنود "المسموح والمحظور" التعامل بها مع مع الحكومة السورية المؤقتةللأسبوع الثاني على التوالي... معارك ضارية بين "قسد " والفصائل الموالية لتركيا شرق حلبسوريا تتلقى وعودا من بعض الدول لتقديم شحنات من الوقود
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث سياسي: الصفة الموضوعية لا تنطبق على العقوبات الأمريكية على سوريا

13:48 GMT 07.01.2025
© Sputnikأجواء عيد الميلاد في سوريا 2024
أجواء عيد الميلاد في سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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أكد الباحث السياسي السوري، عبد الرحمن ربوع، أنّ القرار الأمريكي الأخير بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا يفتح المجال أمام بعض التغييرات الاقتصادية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين.
وقال ربوع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "القرار الأمريكي سمح بهامش بسيط للسلطات السورية والمؤسسات الحكومية، خاصة البنك المركزي وبعض الوزارات، لتحسين التحويلات المالية".
وأشار ربوع إلى أنّ "العقوبات الأمريكية لم تقتصر على الأفراد فقط، بل طالت أيضًا المؤسسات السورية، وهو ما جعلها عائقًا أمام أي إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي"، مؤكدًا أنّ "هذه العقوبات كانت تؤثر بشكل كبير على المواطنين العاديين".
وزير الخارجية لدي الحكومة السورية الموقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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12:59 GMT

وأوضح الباحث السياسي السوري أنّ "العقوبات الأمريكية قد انتفت عنها الصفة الموضوعية، مطالبًا الولايات المتحدة بالتخلي عن هذا النمط العقابي للشعب السوري"، لافتًا إلى أنّ "الإعفاءات المالية الأخيرة تقتصر على بعض التحويلات المالية الكمالية والبرامج الإنمائية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة، لكنها لا تزال "غير كافية". وأكد أن "الهدف الأكبر يجب أن يكون السماح بحرية حركة التجارة وتحسين عمل البنوك السورية".

وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هذه الحزمة من تخفيف العقوبات تعد بمثابة "جس نبض" للقيادة السورية، حيث يُعتبر الضغط الشعبي السوري في الولايات المتحدة من قبل النشطاء والمنظمات السورية أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة".
وفي ما يخص دور الدول العربية، لفت ربوع إلى أنّ "هناك انفتاحًا كبيرًا من جميع الدول العربية تجاه سوريا، حيث تسعى هذه الدول لإرساء الأمن والسلام في سوريا". وقال: "الدول العربية كلها منفتحة على سوريا وترغب في أن تراها دولة آمنة، ونحن نرى دعمًا كبيرًا لمساعي تحقيق السلام والعدل".
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12:34 GMT

كما لفت إلى أنّ "تصريحات المسؤولين الروس كانت إيجابية، حيث أكدوا دعمهم لأمن واستقرار سوريا"، موضحا أن "الدعم الروسي يشمل توفير استقرار في سوريا، وهناك تواصل دولي حثيث مع سوريا، بما في ذلك حوارات مع المجتمع المدني، وهو ما يعكس رغبة الجميع في عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الساحة الدولية".

أما في ما يتعلق بالحوار الداخلي السوري، فأشار ربوع إلى "الحوارات التي أجراها أحمد الشرع مع مختلف المجموعات السورية، من داخل وخارج سوريا". وقال: "كل من التقى قائد ما يسمى الادارة العسكرية في سوريا أحمد الشرع من السوريين كان متفائلًا ومبهرًا بما قدمه من أفكار، حيث خرج الجميع مرتاحًا لهذا الحوار الذي يمثل خطوة في الانفتاح على جميع السوريين"، مؤكدا أن "هذه الحوارات هي بادرة حسن نية، ولكن من الضروري تطبيق بعض الإجراءات على الأرض لتحقيق هذه الأهداف".
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للأسبوع الثاني على التوالي... معارك ضارية بين "قسد " والفصائل الموالية لتركيا شرق حلب
سوريا تتلقى وعودا من بعض الدول لتقديم شحنات من الوقود
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:29 GMT
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