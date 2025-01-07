https://sarabic.ae/20250107/باحث-سياسي-الصفة-الموضوعية-لا-تنطبق-على-العقوبات-الأمريكية-على-سوريا-1096561854.html
باحث سياسي: الصفة الموضوعية لا تنطبق على العقوبات الأمريكية على سوريا
باحث سياسي: الصفة الموضوعية لا تنطبق على العقوبات الأمريكية على سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي السوري، عبد الرحمن ربوع، أنّ القرار الأمريكي الأخير بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا يفتح المجال أمام بعض التغييرات الاقتصادية التي من... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T13:48+0000
2025-01-07T13:48+0000
2025-01-07T13:48+0000
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وقال ربوع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "القرار الأمريكي سمح بهامش بسيط للسلطات السورية والمؤسسات الحكومية، خاصة البنك المركزي وبعض الوزارات، لتحسين التحويلات المالية".وأشار ربوع إلى أنّ "العقوبات الأمريكية لم تقتصر على الأفراد فقط، بل طالت أيضًا المؤسسات السورية، وهو ما جعلها عائقًا أمام أي إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي"، مؤكدًا أنّ "هذه العقوبات كانت تؤثر بشكل كبير على المواطنين العاديين".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هذه الحزمة من تخفيف العقوبات تعد بمثابة "جس نبض" للقيادة السورية، حيث يُعتبر الضغط الشعبي السوري في الولايات المتحدة من قبل النشطاء والمنظمات السورية أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة".وفي ما يخص دور الدول العربية، لفت ربوع إلى أنّ "هناك انفتاحًا كبيرًا من جميع الدول العربية تجاه سوريا، حيث تسعى هذه الدول لإرساء الأمن والسلام في سوريا". وقال: "الدول العربية كلها منفتحة على سوريا وترغب في أن تراها دولة آمنة، ونحن نرى دعمًا كبيرًا لمساعي تحقيق السلام والعدل".أما في ما يتعلق بالحوار الداخلي السوري، فأشار ربوع إلى "الحوارات التي أجراها أحمد الشرع مع مختلف المجموعات السورية، من داخل وخارج سوريا". وقال: "كل من التقى قائد ما يسمى الادارة العسكرية في سوريا أحمد الشرع من السوريين كان متفائلًا ومبهرًا بما قدمه من أفكار، حيث خرج الجميع مرتاحًا لهذا الحوار الذي يمثل خطوة في الانفتاح على جميع السوريين"، مؤكدا أن "هذه الحوارات هي بادرة حسن نية، ولكن من الضروري تطبيق بعض الإجراءات على الأرض لتحقيق هذه الأهداف".الخزانة الأمريكية تنشر البنود "المسموح والمحظور" التعامل بها مع مع الحكومة السورية المؤقتةللأسبوع الثاني على التوالي... معارك ضارية بين "قسد " والفصائل الموالية لتركيا شرق حلبسوريا تتلقى وعودا من بعض الدول لتقديم شحنات من الوقود
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث سياسي: الصفة الموضوعية لا تنطبق على العقوبات الأمريكية على سوريا
حصري
أكد الباحث السياسي السوري، عبد الرحمن ربوع، أنّ القرار الأمريكي الأخير بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا يفتح المجال أمام بعض التغييرات الاقتصادية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين.
وقال ربوع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "القرار الأمريكي سمح بهامش بسيط للسلطات السورية والمؤسسات الحكومية، خاصة البنك المركزي وبعض الوزارات، لتحسين التحويلات المالية".
وأشار ربوع إلى أنّ "العقوبات الأمريكية لم تقتصر على الأفراد فقط، بل طالت أيضًا المؤسسات السورية، وهو ما جعلها عائقًا أمام أي إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي"، مؤكدًا أنّ "هذه العقوبات كانت تؤثر بشكل كبير على المواطنين العاديين".
وأوضح الباحث السياسي السوري أنّ "العقوبات الأمريكية قد انتفت عنها الصفة الموضوعية، مطالبًا الولايات المتحدة بالتخلي عن هذا النمط العقابي للشعب السوري"، لافتًا إلى أنّ "الإعفاءات المالية الأخيرة تقتصر على بعض التحويلات المالية الكمالية والبرامج الإنمائية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة، لكنها لا تزال "غير كافية". وأكد أن "الهدف الأكبر يجب أن يكون السماح بحرية حركة التجارة وتحسين عمل البنوك السورية".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هذه الحزمة من تخفيف العقوبات تعد بمثابة
"جس نبض" للقيادة السورية، حيث يُعتبر الضغط الشعبي السوري في الولايات المتحدة من قبل النشطاء والمنظمات السورية أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة
".
وفي ما يخص دور الدول العربية، لفت ربوع إلى أنّ "هناك انفتاحًا كبيرًا من جميع الدول العربية تجاه سوريا، حيث تسعى هذه الدول لإرساء الأمن والسلام في سوريا". وقال: "الدول العربية كلها منفتحة على سوريا
وترغب في أن تراها دولة آمنة، ونحن نرى دعمًا كبيرًا لمساعي تحقيق السلام والعدل".
كما لفت إلى أنّ "تصريحات المسؤولين الروس كانت إيجابية، حيث أكدوا دعمهم لأمن واستقرار سوريا"، موضحا أن "الدعم الروسي يشمل توفير استقرار في سوريا، وهناك تواصل دولي حثيث مع سوريا، بما في ذلك حوارات مع المجتمع المدني، وهو ما يعكس رغبة الجميع في عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الساحة الدولية".
أما في ما يتعلق بالحوار الداخلي السوري، فأشار ربوع إلى "الحوارات التي أجراها أحمد الشرع مع مختلف المجموعات السورية، من داخل وخارج سوريا". وقال: "كل من التقى قائد ما يسمى الادارة العسكرية في سوريا أحمد الشرع من السوريين كان متفائلًا ومبهرًا بما قدمه من أفكار، حيث خرج الجميع مرتاحًا لهذا الحوار الذي يمثل خطوة في الانفتاح على جميع السوريين"، مؤكدا أن "هذه الحوارات هي بادرة حسن نية، ولكن من الضروري تطبيق بعض الإجراءات على الأرض لتحقيق هذه الأهداف".