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ترامب: أضرار حرائق لوس أنجلوس أكبر من "ضربة نووية"
ترامب: أضرار حرائق لوس أنجلوس أكبر من "ضربة نووية"
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الأضرار الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس أكبر مما لو تعرضت المدينة لهجوم نووي. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T08:07+0000
2025-01-14T08:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" التلفزيونية، في تعليقه على وضع الحرائق في لوس أنجلوس: "الوضع أسوأ بكثير مما يمكنك رؤيته على شاشة التلفزيون. أعتقد أن الضرر أكبر مما كان سيحدث لو تم استخدام سلاح نووي".واتهم ترامب، في وقت سابق، مسؤولي ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدم الكفاءة، بسبب تعاملهم مع حرائق الغابات المميتة، التي اندلعت حول لوس أنجلوس.وتعتبر حرائق الغابات التي بدأت في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير / كانون الثاني، هي الأكبر في تاريخ الولاية. وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار.وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس الجاف والعاصف تسبب في انتشار الحريق بسرعة."سويت بالأرض"... مشاهد لدمار واسع جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس... فيديوحرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس والشرطة تتصدى لمتسللين
https://sarabic.ae/20250112/ترامب-يشن-هجوما-لاذعا-على-مسؤولي-كاليفورنيا-لضعف-كفاءة-التعامل-مع-حرائق-الغابات-1096724604.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, لوس أنجلوس, الغابات, حرائق الغابات, غابات, حرائق الغابات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, لوس أنجلوس, الغابات, حرائق الغابات, غابات, حرائق الغابات, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب: أضرار حرائق لوس أنجلوس أكبر من "ضربة نووية"

08:07 GMT 14.01.2025
© AP Photo / Etienne Laurentحرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025
حرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Etienne Laurent
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اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الأضرار الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس أكبر مما لو تعرضت المدينة لهجوم نووي.
وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" التلفزيونية، في تعليقه على وضع الحرائق في لوس أنجلوس: "الوضع أسوأ بكثير مما يمكنك رؤيته على شاشة التلفزيون. أعتقد أن الضرر أكبر مما كان سيحدث لو تم استخدام سلاح نووي".
واتهم ترامب، في وقت سابق، مسؤولي ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدم الكفاءة، بسبب تعاملهم مع حرائق الغابات المميتة، التي اندلعت حول لوس أنجلوس.
من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرارًا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط مياه صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء، ما أدى لتفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.
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وتعتبر حرائق الغابات التي بدأت في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير / كانون الثاني، هي الأكبر في تاريخ الولاية. وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار.
وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس الجاف والعاصف تسبب في انتشار الحريق بسرعة.
"سويت بالأرض"... مشاهد لدمار واسع جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس... فيديو
حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس والشرطة تتصدى لمتسللين
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