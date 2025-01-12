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القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس والشرطة تتصدى لمتسللين
حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس والشرطة تتصدى لمتسللين
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، أنه تم اعتقال شخصين لانتهاك حظر التجوال في منطقة إخلاء الحرائق في منطقة باليساديس في... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T08:47+0000
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ووفقًا لمصدر في الوكالة مطلع على الحادث، لم يكن الرجلان اللذين تم اعتقالهما متواجدين في ممتلكات هاريس، عندما تم احتجازهما، وقال المصدر إنه "من المحتمل أنهما لم يكن لديهما أي فكرة عن مكان وجودهما".وقال المسؤولون إنه لا يوجد دليل على الإطلاق على أن الرجلين دخلا ممتلكات نائبة الرئيس، والتي تحرسها الخدمة السرية الأمريكية بمساعدة دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، وقسم شرطة لوس أنجلوس.وتم إرسال شرطة لوس أنجلوس إلى مكان الحادث حوالي الساعة 4:30 صباحًا، ولم يتضح على الفور من الذي أبلغ شرطة لوس أنجلوس عن المتسللين.وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غيّر حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو "برانتوود" المقيمة فيه هاريس، وقيمة منزلها فيه تبلغ 5 ملايين دولار.ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصاإيران تعرض على واشنطن مساعدتها في احتواء حرائق كاليفورنيا
https://sarabic.ae/20250112/من-أعطى-التوجيهات-بإشعال-الحرائق-ممثل-أمريكي-شهير-يفجر-مفاجأة-فيديو-1096704166.html
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حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس والشرطة تتصدى لمتسللين

08:47 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 09:09 GMT 12.01.2025)
© AP Photo / Jose Luis Maganaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي كلمتها في حفل استقبال اللجنة الوطنية الديمقراطية بمناسبة الأعياد في فندق ويلارد في واشنطن
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي كلمتها في حفل استقبال اللجنة الوطنية الديمقراطية بمناسبة الأعياد في فندق ويلارد في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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أفادت وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، أنه تم اعتقال شخصين لانتهاك حظر التجوال في منطقة إخلاء الحرائق في منطقة باليساديس في برينتوود، بالقرب من منزل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفقًا لمصدر في الوكالة مطلع على الحادث، لم يكن الرجلان اللذين تم اعتقالهما متواجدين في ممتلكات هاريس، عندما تم احتجازهما، وقال المصدر إنه "من المحتمل أنهما لم يكن لديهما أي فكرة عن مكان وجودهما".
وقال المسؤولون إنه لا يوجد دليل على الإطلاق على أن الرجلين دخلا ممتلكات نائبة الرئيس، والتي تحرسها الخدمة السرية الأمريكية بمساعدة دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، وقسم شرطة لوس أنجلوس.
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وتم إرسال شرطة لوس أنجلوس إلى مكان الحادث حوالي الساعة 4:30 صباحًا، ولم يتضح على الفور من الذي أبلغ شرطة لوس أنجلوس عن المتسللين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن حريقا ضخما اندلع بسرعة في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس، ليلة أمس السبت، حيث اقتربت النيران من منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

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أمس, 08:34 GMT
وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غيّر حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو "برانتوود" المقيمة فيه هاريس، وقيمة منزلها فيه تبلغ 5 ملايين دولار.
ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.
ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصا
إيران تعرض على واشنطن مساعدتها في احتواء حرائق كاليفورنيا
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