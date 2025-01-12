https://sarabic.ae/20250112/حرائق-لوس-أنجلوس-تقترب-من-منزل-كامالا-هاريس-والشرطة-تتصدى-لمتسللين-1096705077.html

حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس والشرطة تتصدى لمتسللين

حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس والشرطة تتصدى لمتسللين

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، أنه تم اعتقال شخصين لانتهاك حظر التجوال في منطقة إخلاء الحرائق في منطقة باليساديس في... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T08:47+0000

2025-01-12T08:47+0000

2025-01-12T09:09+0000

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ووفقًا لمصدر في الوكالة مطلع على الحادث، لم يكن الرجلان اللذين تم اعتقالهما متواجدين في ممتلكات هاريس، عندما تم احتجازهما، وقال المصدر إنه "من المحتمل أنهما لم يكن لديهما أي فكرة عن مكان وجودهما".وقال المسؤولون إنه لا يوجد دليل على الإطلاق على أن الرجلين دخلا ممتلكات نائبة الرئيس، والتي تحرسها الخدمة السرية الأمريكية بمساعدة دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، وقسم شرطة لوس أنجلوس.وتم إرسال شرطة لوس أنجلوس إلى مكان الحادث حوالي الساعة 4:30 صباحًا، ولم يتضح على الفور من الذي أبلغ شرطة لوس أنجلوس عن المتسللين.وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غيّر حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو "برانتوود" المقيمة فيه هاريس، وقيمة منزلها فيه تبلغ 5 ملايين دولار.ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصاإيران تعرض على واشنطن مساعدتها في احتواء حرائق كاليفورنيا

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