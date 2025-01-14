https://sarabic.ae/20250114/لافروف-يكشف-عن-الأسباب-العميقة-لما-حدث-في-سوريا-ويؤكد-سفارتنا-لم-تغادر-دمشق------1096774416.html

لافروف يكشف عن الأسباب العميقة لما حدث في سوريا ويؤكد: سفارتنا لم تغادر دمشق

لافروف يكشف عن الأسباب العميقة لما حدث في سوريا ويؤكد: سفارتنا لم تغادر دمشق

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب العميقة لما حدث في سوريا، وأكد أن السفارة الروسية لم تغادر دمشق، ولا زالت تمارس أعمالها. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T11:37+0000

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وقال لافروف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة موسكو، لاستعراض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في العام 2024: "بعد الأحداث في سوريا، التي علّق عليها الرئيس الروسي، فقد حاولت روسيا على مدار السنوات العشر الماضية، وبعد أن طلب الرئيس السوري (السابق بشار الأسد) بالتدخل، وبعد إقامة صيغة "أستانا" ومساعدة الدول العربية، أبدت السلطات في دمشق مماطلة في العملية السياسية ورغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وكنا ندعو الحكومة السورية لتدعم اللجنة الدستورية التي أُنشأت في سوتشي، خلال المؤتمر السوري - السوري في عام 2018، في جهودها لوضع الدستور".وأضاف: "لم تبدِ الحكومة السورية أي استعداد لتقاسم السلطة مع المعارضة، ولا يدور الحديث عن المعارضة الإرهابية، وقد رافق هذه المماطلة مشكلات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية التي خنقت الاقتصاد السوري، والجزء الشرقي من سوريا الغني بالنفط، تم احتلاله من الولايات المتحدة الأمريكية واستغلال الموارد المستخرجة لصالح دعم الروح الانفصالية في شمال شرق سوريا".وأكد لافروف أن "دمشق لم تلقِ بالًا للنقاش، والإصلاحات التي ذُكرت من قبل الأمم المتحدة ومنصة موسكو ومنصة القاهرة والمعارضة التي كانت في إسطنبول، والاتصالات الدائمة بين هذه الأطراف وصلت إلى طريق مسدود، وإلى فراغ أسفر عن هذا الانفجار".واختتم لافروف: "نحن منفتحون على التعاون في الملف السوري جنبا إلى جنب مع تركيا وإيران (صيغة أستانا) وكذلك العراق ولبنان، وقد قال غير بيدرسون (المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا)، إنه من الضروري إقامة مؤتمر لتسوية القضية السورية".وذكر لافروف أن اتصلاته مع تركيا ودول الخليج ونتائج الاجتماعات الأخيرة حول التسوية السورية، بمشاركة دول عربية وتركيا وبعض الدول الغربية، تظهر أن "الجميع ينطلقون من أن هذه العملية يجب أن تشارك بها روسيا وإيران، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى نتائج مستدامة وملموسة وليس فقط تصفية الحسابات بين المتنافسين على الأراضي السورية".بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها

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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024 سبوتنيك عربي يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024. ويقام المؤتمر سنويًا في المركز الصحفي لوزارة الخارجية الروسية، في العاصمة الروسية موسكو، ويحضره صحفيون روس وأجانب. 2025-01-14T11:37+0000 true PT187M48S

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العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, سيرغي لافروف, الأخبار