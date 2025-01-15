https://sarabic.ae/20250115/جنرال-تركي-سابق-أوكرانيا-تهدد-مصالح-تركيا-وأوروبا-عبر-الهجوم-على-التيار-التركي-1096814676.html
جنرال تركي سابق: أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي"
جنرال تركي سابق: أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي"
سبوتنيك عربي
أكد الأميرال المتقاعد في البحرية التركية، جيم غوردينيز، أن أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي". 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T15:31+0000
2025-01-15T15:31+0000
2025-01-15T15:31+0000
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وقال غوردينيز لوكالة "سبوتنيك": "من الضروري إدانة الهجوم الأوكراني على خط أنابيب الغاز التركي بأشد العبارات الممكنة"، مشيرا إلى أن 40 % من موارد الطاقة تأتي إلى تركيا من الشمال عبر قاع البحر.وأضاف: "هذا مفيد جدًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبيع أمريكا اليوم الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بسعر يزيد بثلاثة أضعاف عن سعر الغاز الروسي، ومن الصعب بالنسبة لي حتى التعليق على الوضع الذي تجد ألمانيا نفسها فيه".وأوضح أن الدافع الذي وجه الهجوم على خطوط "التيار الشمالي" هو نفسه على خطوط "التيار التركي".وختم، قائلا: "لم يعد لدى أوكرانيا القوة اللازمة للبقاء واقفة على قدميها. وإذا ما قطع ترامب المساعدات عن أوكرانيا، وهو أمر متوقع بالنظر إلى حجم الحرائق في كاليفورنيا، فإن وضع كييف سيكون ببساطة مزريًا".وفي وقت سابق،أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محاولة نظام كييف مهاجمة محطة ضخ "روسكايا" في إقليم كراسنودار، هي في الأساس استمرار لخط الإرهاب في مجال الطاقة.لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"الكرملين: محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي" استمرار للإرهاب في مجال الطاقة
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https://sarabic.ae/20250113/المجر-هجوم-كييف-على-محطة-السيل-التركي-استهداف-لسيادة-الدول-المستقبلة-لموادر-الطاقة-1096751310.html
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حصري, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
جنرال تركي سابق: أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي"
حصري
أكد الأميرال المتقاعد في البحرية التركية، جيم غوردينيز، أن أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي".
وقال غوردينيز لوكالة "سبوتنيك
": "من الضروري إدانة الهجوم الأوكراني على خط أنابيب الغاز التركي بأشد العبارات الممكنة"، مشيرا إلى أن 40 % من موارد الطاقة تأتي إلى تركيا من الشمال عبر قاع البحر.
وتابع: "نحن نرى أن أوكرانيا بتصرفاتها دولة قاطعة طريق، حيث قامت بمحاولة لضرب مصالح تركيا وأوروبا، وقطعت أوكرانيا مؤخرا تدفق الغاز إلى أوروبا".
وأضاف: "هذا مفيد جدًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبيع أمريكا اليوم الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بسعر يزيد بثلاثة أضعاف عن سعر الغاز الروسي، ومن الصعب بالنسبة لي حتى التعليق على الوضع الذي تجد ألمانيا نفسها فيه".
وأوضح أن الدافع الذي وجه الهجوم على خطوط "التيار الشمالي" هو نفسه على خطوط "التيار التركي".
وأضاف: "يتعين على تركيا أن تقدم احتجاجا شديدا لأوكرانيا وتعلن (تركيا) عزمها على ضمان أمن خطوط أنابيبها على أعلى مستوى"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعتقد أن بإمكانها الإفلات من أي شيء تستطيع فعله في الأيام المتبقية قبل تنصيب ترامب، ولكن الأعمال العدائية تقترب من نهايتها.
وختم، قائلا: "لم يعد لدى أوكرانيا القوة اللازمة للبقاء واقفة على قدميها. وإذا ما قطع ترامب المساعدات عن أوكرانيا، وهو أمر متوقع بالنظر إلى حجم الحرائق في كاليفورنيا، فإن وضع كييف سيكون ببساطة مزريًا".
وفي وقت سابق،أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محاولة نظام كييف مهاجمة محطة ضخ "روسكايا"
في إقليم كراسنودار، هي في الأساس استمرار لخط الإرهاب في مجال الطاقة.