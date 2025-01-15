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محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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https://sarabic.ae/20250115/جنرال-تركي-سابق-أوكرانيا-تهدد-مصالح-تركيا-وأوروبا-عبر-الهجوم-على-التيار-التركي-1096814676.html
جنرال تركي سابق: أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي"
جنرال تركي سابق: أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي"
سبوتنيك عربي
أكد الأميرال المتقاعد في البحرية التركية، جيم غوردينيز، أن أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي". 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-15T15:31+0000
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وقال غوردينيز لوكالة "سبوتنيك": "من الضروري إدانة الهجوم الأوكراني على خط أنابيب الغاز التركي بأشد العبارات الممكنة"، مشيرا إلى أن 40 % من موارد الطاقة تأتي إلى تركيا من الشمال عبر قاع البحر.وأضاف: "هذا مفيد جدًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبيع أمريكا اليوم الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بسعر يزيد بثلاثة أضعاف عن سعر الغاز الروسي، ومن الصعب بالنسبة لي حتى التعليق على الوضع الذي تجد ألمانيا نفسها فيه".وأوضح أن الدافع الذي وجه الهجوم على خطوط "التيار الشمالي" هو نفسه على خطوط "التيار التركي".وختم، قائلا: "لم يعد لدى أوكرانيا القوة اللازمة للبقاء واقفة على قدميها. وإذا ما قطع ترامب المساعدات عن أوكرانيا، وهو أمر متوقع بالنظر إلى حجم الحرائق في كاليفورنيا، فإن وضع كييف سيكون ببساطة مزريًا".وفي وقت سابق،أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محاولة نظام كييف مهاجمة محطة ضخ "روسكايا" في إقليم كراسنودار، هي في الأساس استمرار لخط الإرهاب في مجال الطاقة.لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"الكرملين: محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي" استمرار للإرهاب في مجال الطاقة
https://sarabic.ae/20250114/خبراء-هجوم-أوكرانيا-على-التيار-التركي-إرهاب-اقتصادي-يعمق-أزمتها-مع-أوروبا-1096786299.html
https://sarabic.ae/20250113/المجر-هجوم-كييف-على-محطة-السيل-التركي-استهداف-لسيادة-الدول-المستقبلة-لموادر-الطاقة-1096751310.html
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حصري, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

جنرال تركي سابق: أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي"

15:31 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "روسكايا"، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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حصري
أكد الأميرال المتقاعد في البحرية التركية، جيم غوردينيز، أن أوكرانيا تهدد مصالح تركيا وأوروبا عبر الهجوم على "التيار التركي".
وقال غوردينيز لوكالة "سبوتنيك": "من الضروري إدانة الهجوم الأوكراني على خط أنابيب الغاز التركي بأشد العبارات الممكنة"، مشيرا إلى أن 40 % من موارد الطاقة تأتي إلى تركيا من الشمال عبر قاع البحر.

وتابع: "نحن نرى أن أوكرانيا بتصرفاتها دولة قاطعة طريق، حيث قامت بمحاولة لضرب مصالح تركيا وأوروبا، وقطعت أوكرانيا مؤخرا تدفق الغاز إلى أوروبا".

وأضاف: "هذا مفيد جدًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبيع أمريكا اليوم الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بسعر يزيد بثلاثة أضعاف عن سعر الغاز الروسي، ومن الصعب بالنسبة لي حتى التعليق على الوضع الذي تجد ألمانيا نفسها فيه".
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
خبراء: هجوم أوكرانيا على "التيار التركي" إرهاب اقتصادي يعمق أزمتها مع أوروبا
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وأوضح أن الدافع الذي وجه الهجوم على خطوط "التيار الشمالي" هو نفسه على خطوط "التيار التركي".

وأضاف: "يتعين على تركيا أن تقدم احتجاجا شديدا لأوكرانيا وتعلن (تركيا) عزمها على ضمان أمن خطوط أنابيبها على أعلى مستوى"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعتقد أن بإمكانها الإفلات من أي شيء تستطيع فعله في الأيام المتبقية قبل تنصيب ترامب، ولكن الأعمال العدائية تقترب من نهايتها.

وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
المجر: هجوم كييف على محطة ضخ "السيل التركي" استهداف لسيادة الدول المستقبلة لموادر الطاقة
13 يناير, 13:33 GMT
وختم، قائلا: "لم يعد لدى أوكرانيا القوة اللازمة للبقاء واقفة على قدميها. وإذا ما قطع ترامب المساعدات عن أوكرانيا، وهو أمر متوقع بالنظر إلى حجم الحرائق في كاليفورنيا، فإن وضع كييف سيكون ببساطة مزريًا".
وفي وقت سابق،أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محاولة نظام كييف مهاجمة محطة ضخ "روسكايا" في إقليم كراسنودار، هي في الأساس استمرار لخط الإرهاب في مجال الطاقة.
لافروف: أمريكا تريد تعطيل مشروع "السيل التركي"
الكرملين: محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي" استمرار للإرهاب في مجال الطاقة
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