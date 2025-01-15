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روسيا والسعودية تؤكدان على ضررورة إقامة حوار سوري شامل
روسيا والسعودية تؤكدان على ضررورة إقامة حوار سوري شامل
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، عبر الهاتف الوضع في سوريا، وأكدا على ضررورة إقامة حوار سوري شامل. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 15 يناير/كانون الثاني، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وتبادلا الوزراء وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا".وأوضح البيان أن الجانبان ناقشا بعض القضايا العملية المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية السعودية المتعددة الأوجه والودية تقليديا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم، مشددا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.وشدد وزير الخارجية السعودي على موقف المملكة الثابت في دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية بما يضمن استقرار المنطقة ويحقق تطلعات الشعب السوري.وزير الخارجية السعودي: أكدنا أن مستقبل سوريا هو شأن السوريينبعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-يكشف-عن-الأسباب-العميقة-لما-حدث-في-سوريا-ويؤكد-سفارتنا-لم-تغادر-دمشق------1096774416.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

روسيا والسعودية تؤكدان على ضررورة إقامة حوار سوري شامل

13:13 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 13:21 GMT 15.01.2025)
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، عبر الهاتف الوضع في سوريا، وأكدا على ضررورة إقامة حوار سوري شامل.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 15 يناير/كانون الثاني، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وتبادلا الوزراء وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا".

وتابع البيان: "أكد الوزراء على ضرورة إقامة حوار سوري سوري شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجموعات العرقية والطائفية، فضلاً عن كل اللاعبين الخارجيين الذين يدعمون الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

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وأوضح البيان أن الجانبان ناقشا بعض القضايا العملية المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية السعودية المتعددة الأوجه والودية تقليديا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم، مشددا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وشدد وزير الخارجية السعودي على موقف المملكة الثابت في دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية بما يضمن استقرار المنطقة ويحقق تطلعات الشعب السوري.
وزير الخارجية السعودي: أكدنا أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين
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