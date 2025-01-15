https://sarabic.ae/20250115/روسيا-والسعودية-تؤكدان-على-ضررورة-إقامة-حوار-سوري-شامل--1096810313.html

روسيا والسعودية تؤكدان على ضررورة إقامة حوار سوري شامل

روسيا والسعودية تؤكدان على ضررورة إقامة حوار سوري شامل

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، عبر الهاتف الوضع في سوريا، وأكدا على ضررورة إقامة حوار سوري شامل. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T13:13+0000

2025-01-15T13:13+0000

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 15 يناير/كانون الثاني، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وتبادلا الوزراء وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا".وأوضح البيان أن الجانبان ناقشا بعض القضايا العملية المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية السعودية المتعددة الأوجه والودية تقليديا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم، مشددا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.وشدد وزير الخارجية السعودي على موقف المملكة الثابت في دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية بما يضمن استقرار المنطقة ويحقق تطلعات الشعب السوري.وزير الخارجية السعودي: أكدنا أن مستقبل سوريا هو شأن السوريينبعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها

https://sarabic.ae/20250114/لافروف-يكشف-عن-الأسباب-العميقة-لما-حدث-في-سوريا-ويؤكد-سفارتنا-لم-تغادر-دمشق------1096774416.html

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