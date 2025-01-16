https://sarabic.ae/20250116/طهران-تكشف-حقيقة-تواصل-إيلون-ماسك-مع-سفير-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-1096835693.html

طهران تكشف حقيقة تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة

طهران تكشف حقيقة تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، حقيقة تواصل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الخميس، بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد نفى تواصل إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة.ووصف بقائي هذه المزاعم بأنها "قصة خيالية وإبداع إعلامي"، وذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على استفسارات الصحفيين، بشأن ما أوردته صحيفة أمريكية بهذا الشأن.وكانت صحيفة غربية قد أفادت، في وقت سابق، بأن لقاء جرى بين إيلون ماسك وإيرواني في مدينة نيويورك، وهو ادعاء نفاه المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.وأفادت بأن "الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عقد اجتماعًا مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن".وكتبت الصحيفة: "التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة".وذكرت الصحيفة أن "الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري وأن اللقاء كان إيجابيا"، مشيرة، نقلا عن مصادر، إلى أن "الاجتماع مع ماسك، وفّر لطهران حلا بديلا لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين".يذكر أن دونالد ترامب قد أعلن أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، سيتولى وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.

https://sarabic.ae/20241116/إيران-تنفي-بشكل-قطعي-حدوث-لقاء-بين-سفيرها-في-الأمم-المتحدة-وإيلون-ماسك-1094858293.html

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