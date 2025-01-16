طهران تكشف حقيقة تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250116/طهران-تكشف-حقيقة-تواصل-إيلون-ماسك-مع-سفير-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-1096835693.html
طهران تكشف حقيقة تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة
طهران تكشف حقيقة تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، حقيقة تواصل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T11:45+0000
2025-01-16T11:45+0000
دونالد ترامب
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094818573_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_ac45fe6e754a525a8f9664d10b32f878.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الخميس، بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد نفى تواصل إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة.ووصف بقائي هذه المزاعم بأنها "قصة خيالية وإبداع إعلامي"، وذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على استفسارات الصحفيين، بشأن ما أوردته صحيفة أمريكية بهذا الشأن.وكانت صحيفة غربية قد أفادت، في وقت سابق، بأن لقاء جرى بين إيلون ماسك وإيرواني في مدينة نيويورك، وهو ادعاء نفاه المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.وأفادت بأن "الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عقد اجتماعًا مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن".وكتبت الصحيفة: "التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة".وذكرت الصحيفة أن "الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري وأن اللقاء كان إيجابيا"، مشيرة، نقلا عن مصادر، إلى أن "الاجتماع مع ماسك، وفّر لطهران حلا بديلا لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين".يذكر أن دونالد ترامب قد أعلن أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، سيتولى وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.
https://sarabic.ae/20241116/إيران-تنفي-بشكل-قطعي-حدوث-لقاء-بين-سفيرها-في-الأمم-المتحدة-وإيلون-ماسك-1094858293.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094818573_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_8fa8f0b97e6d79afeb3e9b787ddead6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

طهران تكشف حقيقة تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة

11:45 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، حقيقة تواصل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الخميس، بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد نفى تواصل إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
إيران تنفي بشكل قطعي حدوث لقاء بين سفيرها في الأمم المتحدة وإيلون ماسك
16 نوفمبر 2024, 10:44 GMT
ووصف بقائي هذه المزاعم بأنها "قصة خيالية وإبداع إعلامي"، وذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على استفسارات الصحفيين، بشأن ما أوردته صحيفة أمريكية بهذا الشأن.
وكانت صحيفة غربية قد أفادت، في وقت سابق، بأن لقاء جرى بين إيلون ماسك وإيرواني في مدينة نيويورك، وهو ادعاء نفاه المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.
وأفادت بأن "الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عقد اجتماعًا مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن".
وكتبت الصحيفة: "التقى إيلون ماسك، وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراواني، في نيويورك، لإجراء محادثة حول موضوع خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة".
وذكرت الصحيفة أن "الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري وأن اللقاء كان إيجابيا"، مشيرة، نقلا عن مصادر، إلى أن "الاجتماع مع ماسك، وفّر لطهران حلا بديلا لتجنب الدخول في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين".
يذكر أن دونالد ترامب قد أعلن أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، سيتولى وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала