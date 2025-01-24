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الخارجية الروسية: سياسة "الناتو" تؤدي إلى التصعيد وتزيد من خطر الصدام مع روسيا
الخارجية الروسية: سياسة "الناتو" تؤدي إلى التصعيد وتزيد من خطر الصدام مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن سياسات حلف شمال الأطلسي الاستفزازية تؤدي إلى زيادة درجة التصعيد وزيادة خطر الصدام المباشر بين روسيا والحلف. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T14:52+0000
2025-01-24T14:52+0000
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جاء ذلك في ردود وزارة الخارجية الروسية على الأسئلة التي وردت خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سيرغي لافروف، وقالت الوزارة: "في عام 2024، واصل حلف شمال الأطلسي سياسته المواجهة تجاه بلدنا... لقد زاد حلف شمال الأطلسي باستمرار من حجم وحداته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، وأجرى تدريبات لممارسة الأعمال ضد بلدنا، وطور البنية التحتية اللوجستية للتنقل السريع للأفراد العسكريين والمعدات العسكرية".وأشارت الوزارة إلى أن التحالف يخصص لأوكرانيا مكانا رئيسيا في المواجهة مع روسيا. وأضافت الوزارة في بيانها: "إن نظام كييف يتزود باستمرار بأنظمة أسلحة بعيدة المدى، والتي يتم التحكم فيها فعليًا من قبل متخصصين غربيين. ويقوم التحالف بنقل البيانات الاستخبارية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ما يوفر للأوكرانيين إمكانية إطلاق الصواريخ تجاهنا".وخلص بيان الوزارة إلى أن "سياسة حلف شمال الأطلسي تؤدي إلى زيادة مستمرة في درجة التصعيد وتفاقم الوضع في القارة الأوروبية، وتزيد من خطر الصدام المباشر بين روسيا والحلف".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن ""الحرب الهجينة" التي أطلقتها واشنطن هي بهدف عقائدي وهو "إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو"، وأن استخدام النظام في كييف كأداة للضرب لم ينجح بالطبع، لكنه أسهم في اكتساب المواجهة الثنائية في جميع الاتجاهات طابعًا منهجيًا طويل الأمد".خبير غربي يكشف ما ينتظر أوكرانيا خلال أول 100 يوم لترامب في البيت الأبيضالخارجية الروسية: تدخل "الناتو" في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وهو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو, حلف الأطلسي, الحلف الأطلسي

الخارجية الروسية: سياسة "الناتو" تؤدي إلى التصعيد وتزيد من خطر الصدام مع روسيا

14:52 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن سياسات حلف شمال الأطلسي الاستفزازية تؤدي إلى زيادة درجة التصعيد وزيادة خطر الصدام المباشر بين روسيا والحلف.
جاء ذلك في ردود وزارة الخارجية الروسية على الأسئلة التي وردت خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سيرغي لافروف، وقالت الوزارة: "في عام 2024، واصل حلف شمال الأطلسي سياسته المواجهة تجاه بلدنا... لقد زاد حلف شمال الأطلسي باستمرار من حجم وحداته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، وأجرى تدريبات لممارسة الأعمال ضد بلدنا، وطور البنية التحتية اللوجستية للتنقل السريع للأفراد العسكريين والمعدات العسكرية".
وأشارت الوزارة إلى أن التحالف يخصص لأوكرانيا مكانا رئيسيا في المواجهة مع روسيا. وأضافت الوزارة في بيانها: "إن نظام كييف يتزود باستمرار بأنظمة أسلحة بعيدة المدى، والتي يتم التحكم فيها فعليًا من قبل متخصصين غربيين. ويقوم التحالف بنقل البيانات الاستخبارية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ما يوفر للأوكرانيين إمكانية إطلاق الصواريخ تجاهنا".

وتابعت الوزارة: "إن "الناتو" يرسل قواته في اتجاهنا، وينشئ هياكل لدعم وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، تواصل قيادة "الناتو" التأكيد أن مثل هذه الإجراءات لا تجعل التحالف "مشاركًا في الصراع".

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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وخلص بيان الوزارة إلى أن "سياسة حلف شمال الأطلسي تؤدي إلى زيادة مستمرة في درجة التصعيد وتفاقم الوضع في القارة الأوروبية، وتزيد من خطر الصدام المباشر بين روسيا والحلف".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن ""الحرب الهجينة" التي أطلقتها واشنطن هي بهدف عقائدي وهو "إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو"، وأن استخدام النظام في كييف كأداة للضرب لم ينجح بالطبع، لكنه أسهم في اكتساب المواجهة الثنائية في جميع الاتجاهات طابعًا منهجيًا طويل الأمد".
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