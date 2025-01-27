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https://sarabic.ae/20250127/ترامب-وقعت-350-أمرا-تنفيذيا-منذ-تسلمي-الرئاسة-1097221785.html
ترامب: وقعت 350 أمرا تنفيذيا منذ تسلمي الرئاسة
ترامب: وقعت 350 أمرا تنفيذيا منذ تسلمي الرئاسة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "تحقيق الانتصار الأبرز على المستوى السياسي في تاريخ الولايات المتحدة". 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T23:15+0000
2025-01-27T23:15+0000
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وقال ترامب، في تصريحات له، إنه "وقع 350 أمرا تنفيذيا منذ تسلمه الرئاسة"، مضيفا: "ما جمعناه من أموال في الحملة الانتخابية يمكنني من الترشح لولاية ثالثة".وتابع: "نجري مراجعة للمساعدات الخارجية لمنع استغلالنا ولن أسمح لأي دولة أن تستغل أمريكا".وأصدر الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، عفواً عن ضابطي شرطة في واشنطن أدينا بقتل شاب ذي بشرة سمراء يبلغ من العمر 20 عامًا يدعى كارون هيلتون براون عام 2020، حسبما قال البيت الأبيض.وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أنه في سبتمبر/ أيلول 2024، حكم على الشرطي تيرينس ساتون جونيور بالسجن لمدة 66 شهرًا، وعلى زميله أندرو زابافسكي بالسجن لمدة 48 شهرًا بتهمة "مطاردة غير مصرح بها للشرطة انتهت بتصادم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ما تسبب في وفاة كارون هيلتون براون، 20 عامًا، شمال غربي واشنطن العاصمة"، كما قالت وزارة العدل العام الماضي، فيما ظل الضابطان طليقين في انتظار نتائج استئنافهما.وقالت إدارة شرطة العاصمة إن ساتون، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، وزابافسكي، في منتصف الخمسينيات من عمره، "كانا في تعليق غير محدد المدة دون أجر، في انتظار عملية إدارتنا".وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20250127/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-عن-التهجير-اعتداء-على-القانون-الدولي-1097216913.html
https://sarabic.ae/20250127/ترامب-يؤكد-لرئيس-وزراء-الهند-أهمية-شراء-بلاده-معدات-أمنية-أمريكية-الصنع-1097221195.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: وقعت 350 أمرا تنفيذيا منذ تسلمي الرئاسة

23:15 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "تحقيق الانتصار الأبرز على المستوى السياسي في تاريخ الولايات المتحدة".
وقال ترامب، في تصريحات له، إنه "وقع 350 أمرا تنفيذيا منذ تسلمه الرئاسة"، مضيفا: "ما جمعناه من أموال في الحملة الانتخابية يمكنني من الترشح لولاية ثالثة".
وتابع: "نجري مراجعة للمساعدات الخارجية لمنع استغلالنا ولن أسمح لأي دولة أن تستغل أمريكا".
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن التهجير اعتداء على القانون الدولي
18:34 GMT
وأصدر الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، عفواً عن ضابطي شرطة في واشنطن أدينا بقتل شاب ذي بشرة سمراء يبلغ من العمر 20 عامًا يدعى كارون هيلتون براون عام 2020، حسبما قال البيت الأبيض.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أنه في سبتمبر/ أيلول 2024، حكم على الشرطي تيرينس ساتون جونيور بالسجن لمدة 66 شهرًا، وعلى زميله أندرو زابافسكي بالسجن لمدة 48 شهرًا بتهمة "مطاردة غير مصرح بها للشرطة انتهت بتصادم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ما تسبب في وفاة كارون هيلتون براون، 20 عامًا، شمال غربي واشنطن العاصمة"، كما قالت وزارة العدل العام الماضي، فيما ظل الضابطان طليقين في انتظار نتائج استئنافهما.
وقالت إدارة شرطة العاصمة إن ساتون، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، وزابافسكي، في منتصف الخمسينيات من عمره، "كانا في تعليق غير محدد المدة دون أجر، في انتظار عملية إدارتنا".
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ترامب يؤكد لرئيس وزراء الهند أهمية شراء بلاده معدات أمنية أمريكية الصنع
21:46 GMT
وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.
وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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