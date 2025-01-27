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روسيا: ذكرى جميع ضحايا النازية مقدسة بالنسبة لموسكو
روسيا: ذكرى جميع ضحايا النازية مقدسة بالنسبة لموسكو
سبوتنيك عربي
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أسرى معسكر "أوشفيتس" الناجين لم يتمكنوا حتى من تصور أن الإنجاز الذي حققه الجنود السوفييت الذين... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T20:03+0000
2025-01-27T20:03+0000
روسيا
الجيش الروسي
الاتحاد السوفيتي
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وقال نيبينزيا خلال مناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في مقر الأمم المتحدة: "أنا متأكد من أن الأطفال الذين قبلوا الحلوى من أيدي الجنود السوفييت في ذلك اليوم (يوم تحرير معسكر الاعتقال) لم يتمكنوا حتى من تخيل أنه في غضون بضعة عقود فقط، سيبدأ التشكيك في الدور الحاسم الذي لعبه الجيش السوفييتي في تدمير النازية وإنهاء الهولوكوست".وأشار نيبينزيا إلى أن سجناء معسكرات الاعتقال لم يكونوا ليتخيلوا أن الساحات والشوارع ستظهر تكريماً لقدامى محاربي قوات الأمن الخاصة النازية (فافن إس إس)، وأن مسيرات النازيين الجدد ستقام، وأن قدامى المحاربين في التحالف المناهض لهتلر سيُمنعون من ارتداء أوسمتهم وميدالياتهم.وقال: "بالنسبة لنا، فإن ذكرى جميع ضحايا النازية، بما في ذلك اليهود، الذين كان نصفهم على الأقل من مواطني الاتحاد السوفييتي، هي ذكرى مقدسة".وأوضح أن الحفاظ على الحقيقة بشأن الهولوكوست والجرائم الأخرى التي ارتكبها النازيون وشركاؤهم هو واجب مشترك.يصادف اليوم الاثنين مرور 80 عامًا على قيام القوات السوفييتية بتحرير الناجين من معسكر اعتقال "أوشفيتس" أحد أكبر معسكرات الإبادة النازية وأطولها عمرا، وأحد الرموز الرئيسية للهولوكوست.80 عاما على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت "أوشفيتس"روسيا ترفع السرية عن وثائق جديدة تكشف فظائع النازية في أكبر معسكرات الموت "أوشفيتس"
https://sarabic.ae/20250127/بوتين-روسيا-ستتذكر-دائما-أن-الجندي-السوفييتي-هو-الذي-حرر-أوشفيتس-1097198473.html
https://sarabic.ae/20250127/معسكر-أوشفيتس-1097211108.html
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روسيا, الجيش الروسي, الاتحاد السوفيتي
روسيا, الجيش الروسي, الاتحاد السوفيتي

روسيا: ذكرى جميع ضحايا النازية مقدسة بالنسبة لموسكو

20:03 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أسرى معسكر "أوشفيتس" الناجين لم يتمكنوا حتى من تصور أن الإنجاز الذي حققه الجنود السوفييت الذين حرروا معسكر الاعتقال سيبدأ في التشكيك فيه.
وقال نيبينزيا خلال مناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في مقر الأمم المتحدة: "أنا متأكد من أن الأطفال الذين قبلوا الحلوى من أيدي الجنود السوفييت في ذلك اليوم (يوم تحرير معسكر الاعتقال) لم يتمكنوا حتى من تخيل أنه في غضون بضعة عقود فقط، سيبدأ التشكيك في الدور الحاسم الذي لعبه الجيش السوفييتي في تدمير النازية وإنهاء الهولوكوست".

وتابع: "الدولة التي يقع على أراضيها معسكر أوشفيتس سوف تهدم النصب التذكارية للجنود وضباط الجيش الأحمر الذين حرروا بلادهم ومعسكر الموت، وأن ممثلي الدولة التي جلبت التحرير من آلة الموت النازية لن يتم دعوتهم اليوم للمناسبة التذكارية في المعسكر السابق نفسه".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
بوتين: روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حرر "أوشفيتس"
10:16 GMT
وأشار نيبينزيا إلى أن سجناء معسكرات الاعتقال لم يكونوا ليتخيلوا أن الساحات والشوارع ستظهر تكريماً لقدامى محاربي قوات الأمن الخاصة النازية (فافن إس إس)، وأن مسيرات النازيين الجدد ستقام، وأن قدامى المحاربين في التحالف المناهض لهتلر سيُمنعون من ارتداء أوسمتهم وميدالياتهم.

وأكد نيبينزيا أن ذكرى جميع ضحايا النازية مقدسة بالنسبة لموسكو.

وقال: "بالنسبة لنا، فإن ذكرى جميع ضحايا النازية، بما في ذلك اليهود، الذين كان نصفهم على الأقل من مواطني الاتحاد السوفييتي، هي ذكرى مقدسة".
معسكر أوشفيتس النازي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
وسائط متعددة
معسكر "أوشفيتس"
15:24 GMT
وأوضح أن الحفاظ على الحقيقة بشأن الهولوكوست والجرائم الأخرى التي ارتكبها النازيون وشركاؤهم هو واجب مشترك.

وأضاف: "لهذا السبب فإننا مقتنعون بأن من واجبنا المشترك الحفاظ على الحقيقة بشأن الهولوكوست والجرائم الأخرى التي ارتكبها النازيون وشركاؤهم، وخاصة الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفييتي".

يصادف اليوم الاثنين مرور 80 عامًا على قيام القوات السوفييتية بتحرير الناجين من معسكر اعتقال "أوشفيتس" أحد أكبر معسكرات الإبادة النازية وأطولها عمرا، وأحد الرموز الرئيسية للهولوكوست.
80 عاما على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت "أوشفيتس"
روسيا ترفع السرية عن وثائق جديدة تكشف فظائع النازية في أكبر معسكرات الموت "أوشفيتس"
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