https://sarabic.ae/20250130/علماء-يحددون-مجرة-عملاقة-تحتضن-30-مجرة-بحجم-درب-التبانة----1097310431.html

علماء يحددون مجرة عملاقة تحتضن 30 مجرة بحجم درب التبانة

علماء يحددون مجرة عملاقة تحتضن 30 مجرة بحجم درب التبانة

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء الفلك في جنوب أفريقيا، باستخدام تلسكوب متطور، مجرة ​​راديوية عملاقة قد تحتوي على 30 مجرة بحجم مجرة ​​درب التبانة. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T12:21+0000

2025-01-30T12:21+0000

2025-01-30T12:21+0000

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المجرات الراديوية العملاقة هي هياكل كونية عملاقة يمكن أن تمتد لملايين السنين الضوئية، ما يجعلها من أكبر الهياكل المعروفة في الكون.وعلى الرغم من حجمها، فقد يكون من الصعب العثور على مجرات راديوية عملاقة، نظرا لأن الفضاء كبير جدا. واكتشاف واحدة منها أمر مهم، خاصة إذا كانت هائلة وغريبة مثل تلك التي اكتشفها علماء الفلك مؤخرًا باستخدام تلسكوب (MeerKAT) في جنوب أفريقيا.يقول الباحثون إنها أيضًا غامضة، بصفات غير عادية تتحدى التفسير البسيط. وتقول المؤلفة الأولى كاثلين تشارلتون، طالبة الماجستير في جامعة كيب تاون: "لقد أطلقنا على هذه المجرة العملاقة اسم "إنكاثازو"".وتضيف تشارلتون، واصفةً المجرة: "ليس لديها نفس خصائص العديد من المجرات الراديوية العملاقة الأخرى. على سبيل المثال، تتمتع نفاثات البلازما بشكل غير عادي: فبدلاً من الامتداد بشكل مستقيم من طرف إلى طرف، فإن إحدى النفاثات منحنيه".وبينما قد يكون حجم "إنكاثازو" مثيرًا للإعجاب في أي مكان، فإنه أمر مفاجئ بشكل خاص نظرًا لموقع المجرة. تقع "إنكاثازو" وسط مجموعة من المجرات الأخرى، حيث من المفترض أن تثبط الظروف نمو مثل هذه النفاثات العملاقة.ويلاحظ الباحثون أن المجرات الراديوية العملاقة، التي كانت تعتبر نادرة ذات يوم، بدأت تكشف عن نفسها بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجيل الجديد من التلسكوبات الراديوية الأكثر تطورًا مثل (MeerKAT).ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فقد تم رصد معظم المجرات الراديوية العملاقة، التي تم العثور عليها حتى الآن عبر تلسكوبات في نصف الكرة الشمالي للأرض، لكن بعض الاكتشافات الحديثة سلطت الضوء على الكنوز المحتملة المختبئة في السماء الجنوبية.اكتشاف أصل أضخم المجرات في الكونتعرف على أهم الرحلات الفضائية المنتظرة في عام 2025

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