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دولة عربية تعلن إنجازا تاريخيا في الاقتصاد الوطني

دولة عربية تعلن إنجازا تاريخيا في الاقتصاد الوطني

سبوتنيك عربي

كشف نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد، اليوم الأربعاء، عن إنجاز تاريخي للاقتصاد الإماراتي، مع نهاية 2024. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T13:30+0000

2025-02-05T13:30+0000

2025-02-05T13:42+0000

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أعلن حاكم دبي محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات الخارجية لامست لأول مرة، 3 تريليونات درهم (816.86 مليار دولار) مع نهاية 2024.وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه "في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم .. واليوم نجني الثمار".وأشار إلى أن الإمارات تواصل عاما بعد عام تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية، التي تسير بوتيرة أسرع وأفضل من المخطط له.ونوه إلى أن "اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد أضافت 135 مليار درهم للصادرات غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه".كما لفت إلى أن الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021، كان 4 تريليونات درهم سنويا، بحلول 2031، ومع نهاية 2024، تم تحقيق 75% من الهدف، واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد.شركة طاقة إماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي لخفض انبعاثات الكربوندولة عربية تستهدف جذب استثمارات بـ354 مليار دولار

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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة