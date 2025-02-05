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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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دولة عربية تعلن إنجازا تاريخيا في الاقتصاد الوطني
دولة عربية تعلن إنجازا تاريخيا في الاقتصاد الوطني
سبوتنيك عربي
كشف نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد، اليوم الأربعاء، عن إنجاز تاريخي للاقتصاد الإماراتي، مع نهاية 2024. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T13:30+0000
2025-02-05T13:42+0000
اقتصاد
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أخبار الإمارات العربية المتحدة
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أعلن حاكم دبي محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات الخارجية لامست لأول مرة، 3 تريليونات درهم (816.86 مليار دولار) مع نهاية 2024.وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه "في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم .. واليوم نجني الثمار".وأشار إلى أن الإمارات تواصل عاما بعد عام تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية، التي تسير بوتيرة أسرع وأفضل من المخطط له.ونوه إلى أن "اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد أضافت 135 مليار درهم للصادرات غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه".كما لفت إلى أن الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021، كان 4 تريليونات درهم سنويا، بحلول 2031، ومع نهاية 2024، تم تحقيق 75% من الهدف، واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد.شركة طاقة إماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي لخفض انبعاثات الكربوندولة عربية تستهدف جذب استثمارات بـ354 مليار دولار
https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html
https://sarabic.ae/20250119/روسيا-تكشف-عن-اتفاق-ضريبي-جديد-مع-الإمارات-لدعم-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1096926302.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

دولة عربية تعلن إنجازا تاريخيا في الاقتصاد الوطني

13:30 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 13:42 GMT 05.02.2025)
© AP Photo / Sukharevskyy Dmytroنقود ذهبية
نقود ذهبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Sukharevskyy Dmytro
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كشف نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد، اليوم الأربعاء، عن إنجاز تاريخي للاقتصاد الإماراتي، مع نهاية 2024.
أعلن حاكم دبي محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات الخارجية لامست لأول مرة، 3 تريليونات درهم (816.86 مليار دولار) مع نهاية 2024.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه "في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم .. واليوم نجني الثمار".

وتابع: "دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي... وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي، لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة".

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وأشار إلى أن الإمارات تواصل عاما بعد عام تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية، التي تسير بوتيرة أسرع وأفضل من المخطط له.
وأضاف: "نمت التجارة الخارجية العالمية بمعدل 2% سنويا في 2024، ونمت تجارتنا الخارجية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في نفس العام".
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ونوه إلى أن "اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد أضافت 135 مليار درهم للصادرات غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه".
كما لفت إلى أن الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021، كان 4 تريليونات درهم سنويا، بحلول 2031، ومع نهاية 2024، تم تحقيق 75% من الهدف، واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد.
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دولة عربية تستهدف جذب استثمارات بـ354 مليار دولار
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