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السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها
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الخارجية الروسية: زيلينسكي أجاب بنفسه عن طريقة سريعة لإنهاء الصراع
الخارجية الروسية: زيلينسكي أجاب بنفسه عن طريقة سريعة لإنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن فلاديمير زيلينسكي نفسه، أجاب عن مدى السرعة التي يمكن بها إنهاء... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T06:24+0000
2025-02-09T06:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت زاخاروفا: "يبدو لي أنني سمعت أيضًا روايات مفادها، أن الصراع الأوكراني يمكن حله في يوم واحد، كثيرون، بالمناسبة، تعاملوا بطريقة أو بأخرى مع هذا بشكل مثير للسخرية، لكن زيلينسكي نفسه رد على ذلك، وقال إنهم لن يستمروا يوما واحدا دون مساعدة أمريكية".وأضافت: "هل يبدو هذا من قبيل الصدفة بالنسبة لك؟ هذا هو الجواب على سؤالك".وصرح فلاديمير زيلينسكي، في 2 شباط/ فبراير، أنه بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على كييف أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا لإنهاء الصراع.وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "[بعد التحدث مع ترامب] يجب أن ننتقل إلى نوع من أشكال المحادثة مع الروس".وتابع أن كييف كانت على اتصال بإدارة ترامب، لكن المناقشات كانت لا تزال عامة بطبيعتها.السفير الروسي في باريس عن خطط فرنسا لتدريب لواء أوكراني آخر: دعهم يعدون فارين جدد
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: زيلينسكي أجاب بنفسه عن طريقة سريعة لإنهاء الصراع

06:24 GMT 09.02.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن فلاديمير زيلينسكي نفسه، أجاب عن مدى السرعة التي يمكن بها إنهاء الصراع في أوكرانيا، عندما قال إن نظام كييف لن يستمر يومًا واحدًا من دون مساعدة الولايات المتحدة.
وقالت زاخاروفا: "يبدو لي أنني سمعت أيضًا روايات مفادها، أن الصراع الأوكراني يمكن حله في يوم واحد، كثيرون، بالمناسبة، تعاملوا بطريقة أو بأخرى مع هذا بشكل مثير للسخرية، لكن زيلينسكي نفسه رد على ذلك، وقال إنهم لن يستمروا يوما واحدا دون مساعدة أمريكية".
وأضافت: "هل يبدو هذا من قبيل الصدفة بالنسبة لك؟ هذا هو الجواب على سؤالك".
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في الوقت نفسه، أشارت زاخاروفا إلى أن روسيا كانت منفتحة على عملية التفاوض حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، عندما كانت موسكو تتوقع فقط تطور الأحداث في أوكرانيا وتدهور الوضع.

وصرح فلاديمير زيلينسكي، في 2 شباط/ فبراير، أنه بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على كييف أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا لإنهاء الصراع.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "[بعد التحدث مع ترامب] يجب أن ننتقل إلى نوع من أشكال المحادثة مع الروس".
وأضاف: "أود أن أرى الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والروس على طاولة المفاوضات". ولأكون صادقًا، يجب أن يكون صوت الاتحاد الأوروبي موجودًا أيضًا".
وتابع أن كييف كانت على اتصال بإدارة ترامب، لكن المناقشات كانت لا تزال عامة بطبيعتها.
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