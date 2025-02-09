https://sarabic.ae/20250209/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-أجاب-بنفسه-عن-طريقة-سريعة-لإنهاء-الصراع-1097602060.html

الخارجية الروسية: زيلينسكي أجاب بنفسه عن طريقة سريعة لإنهاء الصراع

الخارجية الروسية: زيلينسكي أجاب بنفسه عن طريقة سريعة لإنهاء الصراع

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن فلاديمير زيلينسكي نفسه، أجاب عن مدى السرعة التي يمكن بها إنهاء... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T06:24+0000

2025-02-09T06:24+0000

2025-02-09T06:24+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت زاخاروفا: "يبدو لي أنني سمعت أيضًا روايات مفادها، أن الصراع الأوكراني يمكن حله في يوم واحد، كثيرون، بالمناسبة، تعاملوا بطريقة أو بأخرى مع هذا بشكل مثير للسخرية، لكن زيلينسكي نفسه رد على ذلك، وقال إنهم لن يستمروا يوما واحدا دون مساعدة أمريكية".وأضافت: "هل يبدو هذا من قبيل الصدفة بالنسبة لك؟ هذا هو الجواب على سؤالك".وصرح فلاديمير زيلينسكي، في 2 شباط/ فبراير، أنه بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب على كييف أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا لإنهاء الصراع.وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "[بعد التحدث مع ترامب] يجب أن ننتقل إلى نوع من أشكال المحادثة مع الروس".وتابع أن كييف كانت على اتصال بإدارة ترامب، لكن المناقشات كانت لا تزال عامة بطبيعتها.السفير الروسي في باريس عن خطط فرنسا لتدريب لواء أوكراني آخر: دعهم يعدون فارين جدد

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