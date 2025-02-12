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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-سيتم-طرد-القوات-الأوكرانية-من-الأراضي-الروسية-أو-تدميرها-1097709236.html
الكرملين: سيتم طرد القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية أو تدميرها
الكرملين: سيتم طرد القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية أو تدميرها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية، المتواجدة في الأراضي الروسية، سيتم طردها حتما ما لم يتم... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T11:42+0000
2025-02-12T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، سيتم طرد الوحدات الأوكرانية من هذه الأراضي (الأراضي الروسية)، كل من لم يتم تدميره سيتم طرده".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستلفت انتباه المجتمع الدولي إلى جرائم نظام كييف في قرية نيكولاييفو- داريينو في مقاطعة كورسك الروسية: "للأسف، تواصل وسائل الإعلام الغربية خطها المتمثل في التعتيم على هذه الفظائع الشنيعة، التي يرتكبها مسلحو نظام كييف".وأردف بيسكوف، قائلا: "إنهم لا يذهبون لتقديم معلومات متوازنة وصادقة، حتى بشأن مثل هذه الفظائع المروعة، ولكن بالطبع، يواصل دبلوماسيونا عملهم لنقل المعلومات إلى زملائهم، سواء على منصات المنظمات الدولية أو على المستوى الثنائي".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لم تشكل يوما تهديدا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل الحلف كان باستمرار يقترب من الحدود الروسية.وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن روسيا تعوّل على أن تفي إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بالالتزامات التي تعهدتا بها بموجب الاتفاق، وأن موسكو تتابع الوضع.وقال بيسكوف: "نحن نتابع (الوضع بين إسرائيل وحماس) بالطبع، ونأمل أن يفي الطرفان بالتزاماتهما وأن يتم إطلاق سراح الأشخاص".وقالت في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "من المستحيل أن نأخذ (البيان حول تبادل الأراضي) على محمل الجد، بالنظر إلى افتقار زيلينسكي، للشرعية".ترامب: أوكرانيا قد تصبح جزءا من روسيا "يوما ما"إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانياالكرملين: موسكو وواشنطن ليس لديهما مناقشات جارية بشأن اجتماع بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250211/الكرملين-عن-تصريحات-ترامب-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-روسيا-أي-ظاهرة-تحدث-بنسبة-5050-1097670826.html
https://sarabic.ae/20250212/الخارجية-الروسية-تصريحات-زيلينسكي-حول-تبادل-الأراضي-مجرد-هراء-جنوني-1097698791.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الكرملين: سيتم طرد القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية أو تدميرها

11:42 GMT 12.02.2025
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية، المتواجدة في الأراضي الروسية، سيتم طردها حتما ما لم يتم تدميرها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، سيتم طرد الوحدات الأوكرانية من هذه الأراضي (الأراضي الروسية)، كل من لم يتم تدميره سيتم طرده".

وأشار إلى أن روسيا لم تناقش ولن تناقش أبدًا مسألة تبادل أراضيها، مؤكدًا أن هذا أمر مستحيل.

وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستلفت انتباه المجتمع الدولي إلى جرائم نظام كييف في قرية نيكولاييفو- داريينو في مقاطعة كورسك الروسية: "للأسف، تواصل وسائل الإعلام الغربية خطها المتمثل في التعتيم على هذه الفظائع الشنيعة، التي يرتكبها مسلحو نظام كييف".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين عن تصريحات ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا: أي ظاهرة تحدث بنسبة 50/50
أمس, 09:56 GMT
وأردف بيسكوف، قائلا: "إنهم لا يذهبون لتقديم معلومات متوازنة وصادقة، حتى بشأن مثل هذه الفظائع المروعة، ولكن بالطبع، يواصل دبلوماسيونا عملهم لنقل المعلومات إلى زملائهم، سواء على منصات المنظمات الدولية أو على المستوى الثنائي".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لم تشكل يوما تهديدا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل الحلف كان باستمرار يقترب من الحدود الروسية.

وقال بيسكوف: "روسيا لم تشكل أي تهديد للحلف (الناتو) على الإطلاق، وعلى العكس من ذلك، فإن الحلف يقترب دائمًا ببنيته التحتية العسكرية من حدود روسيا، والجميع يعرف هذه العملية جيدًا. لا مجال لأي خلاف بالرأي هنا، وهذا هو المعطى، الذي كان علينا التعامل معه طوال التاريخ الحديث".

وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن روسيا تعوّل على أن تفي إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بالالتزامات التي تعهدتا بها بموجب الاتفاق، وأن موسكو تتابع الوضع.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول تبادل الأراضي مجرد هراء جنوني
08:01 GMT
وقال بيسكوف: "نحن نتابع (الوضع بين إسرائيل وحماس) بالطبع، ونأمل أن يفي الطرفان بالتزاماتهما وأن يتم إطلاق سراح الأشخاص".

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه "من المستحيل أن نأخذ على محمل الجد كلام فلاديمير زيلينسكي، حول تبادل الأراضي مع روسيا، فهذا هراء جنوني".

وقالت في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "من المستحيل أن نأخذ (البيان حول تبادل الأراضي) على محمل الجد، بالنظر إلى افتقار زيلينسكي، للشرعية".
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