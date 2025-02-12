https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-سيتم-طرد-القوات-الأوكرانية-من-الأراضي-الروسية-أو-تدميرها-1097709236.html

الكرملين: سيتم طرد القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية أو تدميرها

الكرملين: سيتم طرد القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية أو تدميرها

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية، المتواجدة في الأراضي الروسية، سيتم طردها حتما ما لم يتم... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T11:42+0000

2025-02-12T11:42+0000

2025-02-12T11:42+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، سيتم طرد الوحدات الأوكرانية من هذه الأراضي (الأراضي الروسية)، كل من لم يتم تدميره سيتم طرده".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستلفت انتباه المجتمع الدولي إلى جرائم نظام كييف في قرية نيكولاييفو- داريينو في مقاطعة كورسك الروسية: "للأسف، تواصل وسائل الإعلام الغربية خطها المتمثل في التعتيم على هذه الفظائع الشنيعة، التي يرتكبها مسلحو نظام كييف".وأردف بيسكوف، قائلا: "إنهم لا يذهبون لتقديم معلومات متوازنة وصادقة، حتى بشأن مثل هذه الفظائع المروعة، ولكن بالطبع، يواصل دبلوماسيونا عملهم لنقل المعلومات إلى زملائهم، سواء على منصات المنظمات الدولية أو على المستوى الثنائي".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لم تشكل يوما تهديدا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل الحلف كان باستمرار يقترب من الحدود الروسية.وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن روسيا تعوّل على أن تفي إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بالالتزامات التي تعهدتا بها بموجب الاتفاق، وأن موسكو تتابع الوضع.وقال بيسكوف: "نحن نتابع (الوضع بين إسرائيل وحماس) بالطبع، ونأمل أن يفي الطرفان بالتزاماتهما وأن يتم إطلاق سراح الأشخاص".وقالت في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "من المستحيل أن نأخذ (البيان حول تبادل الأراضي) على محمل الجد، بالنظر إلى افتقار زيلينسكي، للشرعية".ترامب: أوكرانيا قد تصبح جزءا من روسيا "يوما ما"إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانياالكرملين: موسكو وواشنطن ليس لديهما مناقشات جارية بشأن اجتماع بوتين وترامب

https://sarabic.ae/20250211/الكرملين-عن-تصريحات-ترامب-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-روسيا-أي-ظاهرة-تحدث-بنسبة-5050-1097670826.html

https://sarabic.ae/20250212/الخارجية-الروسية-تصريحات-زيلينسكي-حول-تبادل-الأراضي-مجرد-هراء-جنوني-1097698791.html

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