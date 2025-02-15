https://sarabic.ae/20250215/توقيع-ميثاق-المصالحة-الليبية-في-أديس-أبابا-وسط-غياب-مؤثر-ما-الأسباب؟-1097811152.html

توقيع ميثاق المصالحة الليبية في أديس أبابا وسط غياب مؤثر.. ما الأسباب؟

توقيع ميثاق المصالحة الليبية في أديس أبابا وسط غياب مؤثر.. ما الأسباب؟

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الجمعة، توقيع ميثاق المصالحة الوطنية الليبية برعاية الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود المصالحة وإنهاء... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T16:03+0000

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وشارك في التوقيع ممثل عن المجلس الرئاسي، وفريق سيف الإسلام القذافي، وممثلون عن بعض الأطراف الليبية، فيما امتنعت أطراف أخرى عن التوقيع، بسبب تحفظات على بعض بنود الميثاق، وهو ما يعكس استمرار الخلافات حول بعض القضايا الجوهرية في مسار المصالحة الوطنية.يأتي هذا التطور في ظل جهود الاتحاد الأفريقي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذا الاتفاق على تحقيق توافق شامل بين جميع الأطراف، خاصة في ظل غياب بعض الفاعلين الرئيسيين عن هذا الحدث.الافتقار لدعائم النجاح أكد المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، أن الخلاف حول ميثاق المصالحة الوطنية في أديس أبابا لم يكن بسبب غياب بعض الأطراف، بل نتيجة غياب الأسس الجوهرية التي من شأنها دعم التوقيع على هذا الميثاق. وأوضح أن هذه الأسس تشمل الإفراج عن المعتقلين، ورد المظالم والحقوق، وجبر الضرر وتعويض المتضررين، وهي خطوات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مما جعل المصالحة مجرد خطوة شكلية دون مضمون حقيقي.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، شدد الحاجي على أن تنفيذ المتطلبات الأساسية المتفق عليها كان ينبغي أن يسبق أي توقيع رسمي على المصالحة، مشيرًا إلى أن التوقيع عادةً ما يكون الخطوة الأخيرة في عملية المصالحة، وليس البداية كما حدث في أديس أبابا.وأضاف: "كان من المفترض أن يكون الاجتماع من أجل التفاوض على تنفيذ المتطلبات الأساسية، وليس للتوقيع مباشرة على المصالحة".كما أشار إلى أن عودة المهجرين الليبيين في الدول العربية والغربية تُعد ضرورة قصوى لضمان نجاح أي اتفاق مصالحة، معتبرًا أن الخلاف سيستمر طالما لم تُنفذ هذه المتطلبات، مما يجعل الوصول إلى اتفاق حقيقي أمرًا صعبًا.وأكد الحاجي أن جميع الأطراف الليبية المتصارعة تحظى بدعم محلي ودولي، لافتًا إلى أن الأطراف المدعومة خارجيًا لا ترى أن الوقت قد حان للمصالحة، لأنها لم تحقق بعد مصالحها وأهدافها في ليبيا.وأوضح أن غياب الضغوط الدولية الكافية على جميع الأطراف المعنية أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حقيقي، مما أفقد بعض الأطراف حرية اتخاذ القرار الوطني فيما يتعلق بالمصالحة.فيما يتعلق بدور الاتحاد الإفريقي، لا يرى الحاجي أن الاتحاد الإفريقي أخفق في إدارة ملف المصالحة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والعديد من الدول الإفريقية، خاصة خلال فترة النظام السابق، حيث دعمت ليبيا الكثير من هذه الدول سياسيًا واقتصاديًا.لكنه أضاف أن إفشال المبادرة الإفريقية جاء نتيجة تدخلات أطراف لا ترغب في نجاح مصالحة تتم تحت إشراف أفريقي فقط، معتبرًا أن إشرافًا دوليًا واسع النطاق هو ما يمكن أن يضمن الجلوس إلى طاولة مفاوضات فعلية، وإتاحة الفرصة أمام المنظمات الدولية الأخرى للمساهمة في إنجاح أي تسوية سياسية أو مصالحة وطنية في ليبيا.العدالة الانتقاليةمن جهته أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني، أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن أن يتم دون الاعتراف بالجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب الليبي منذ عام 1969 وحتى اليوم، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح الباروني أن بعض الأطراف، خصوصًا المحسوبة على النظام السابق، تسعى إلى تحقيق المصالحة دون تطبيق العدالة الانتقالية، وهو أمر غير ممكن من وجهة نظره.وأشار إلى أن تحقيق المصالحة يتطلب الاعتراف بالجرائم، وجبر الضرر، وإنشاء محاكم استثنائية مختصة تضمن تحقيق العدالة دون بطء، مع التأكيد على أن المحاكم العادية قد لا تكون كافية لمعالجة مثل هذه القضايا الحساسة.وأضاف أن هناك أطرافًا ترغب في تجاوز الماضي دون مساءلة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين، مشددًا على ضرورة أن تكون العدالة الانتقالية منظمة بقانون واضح، يمنع أي طرف من فرض سياسة الأمر الواقع، خاصة في ظل ضغوط المجتمع الدولي لتحقيق المصالحة بأي وسيلة ممكنة.وحول دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة، يرى الباروني أن المشكلة ليست في الاتحاد، بل في الأطراف الليبية ذاتها، والتي تفتقر إلى النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، حيث تسعى كل جهة إلى تحقيق أجندتها الخاصة بدلًا من البحث عن توافق وطني شامل. وأكد أن إصدار بيانات فضفاضة تخدم مصالح فئة معينة دون تحقيق توافق حقيقي لن يؤدي إلى نتائج إيجابية.كما شدد الباروني على أن بعض الأطراف مطالَبة بـ التحلي بالشجاعة والاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف سيساهم في جبر خواطر الضحايا وذويهم، ويمهد الطريق نحو التسامح والتصالح، بعيدًا عن التعنت والتمسك بالمواقف الرافضة للاعتراف بالأخطاء.وأكد على أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة تحسم الخلافات، وتمنح الشارع الليبي كلمة الفصل في مستقبل البلاد.الشمولية المتعددةأكد المحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني أن ميثاق المصالحة الوطنية يمثل خطوة مهمة يتطلع إليها جميع الليبيين الراغبين في وضع أسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الشاملة.وأضاف أن قرار الأمم المتحدة بمنح الاتحاد الأفريقي صلاحية إدارة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا كان موضع ترحيب شعبي، نظرًا لأن أفريقيا تمثل الامتداد الإقليمي الطبيعي لليبيا، ما جعل الليبيين أكثر تفاؤلًا بإمكانية نجاح المبادرة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح الديباني أن نهج الاتحاد الأفريقي في التعامل مع الأطراف التي تمت دعوتها لاجتماع المصالحة أدى إلى حصر النقاش في البعد السياسي فقط، متجاهلًا بقية الجوانب، مثل العدالة الانتقالية، التي تُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق مصالحة حقيقية ومستدامة.وأكد أن ليبيا بحاجة إلى مصالحة متكاملة تشمل مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية، وليس مجرد اتفاق سياسي بين أطراف معينة، وأضاف أن عدم إدراج مبادرة قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ضمن ميثاق أديس أبابا أدى إلى غياب العديد من الأطراف الفاعلة عن المفاوضات، ما جعل اللقاء منحصرًا في المجلس الرئاسي وبعض الشخصيات، دون تمثيل واسع لكافة الأطياف الليبية.وأشار الديباني إلى أن الاتحاد الأفريقي انحرف عن المسار الصحيح للمصالحة، مطالبًا بضرورة إعادة صياغة الميثاق وعقد جلسة خاصة بليبيا بعيدًا عن قمة الاتحاد الأفريقي، بحيث يتم تخصيص اتفاق ليبي خالص يضمن مشاركة جميع الفئات المعنية بالمصالحة.وشدد على أن الهدف الأساسي للمصالحة يجب أن يكون إرساء دعائم العدالة وإنهاء كافة أشكال الظلم التي تعرض لها العديد من الليبيين، مشيرًا إلى أن قصر المصالحة على الأطراف السياسية فقط لن يحل الأزمة الليبية، بل قد يزيد من تعقيدها.وأكد على أن الاتحاد الأفريقي بحاجة إلى إعادة النظر في آلياته، والعمل على شمول جميع الأصعدة لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تشمل السياسيين، والمجتمع المدني، والضحايا، والعسكريين، بحيث لا تقتصر العملية على تفاهمات سياسية قد لا تعكس حقيقة الوضع الليبي.

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