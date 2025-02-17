https://sarabic.ae/20250217/العراق-يكشف-سبب-تريثه-في-إعلان-موقفه-من-سوريا-بعد-سقوط-الحكومة-1097867699.html

العراق يكشف سبب تريثه في إعلان موقفه من سوريا بعد سقوط الحكومة

العراق يكشف سبب تريثه في إعلان موقفه من سوريا بعد سقوط الحكومة

سبوتنيك عربي

كشفت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، سبب تريثها في إعلان موقفها من الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، بعد رحيل الأسد. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T11:48+0000

2025-02-17T11:48+0000

2025-02-17T11:48+0000

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريحات صحفية، على رغبة الحكومة بالتعاون الجدّي مع نظيرتها السورية، موضحا أن "بغداد أرادت التريّث مراعاة لبعض البلدان العربية كي تنجلي مخاوفها، وأنْ تبني الإدارة السورية ملامح مؤسساتها المهمة لتأخذ دورها، وتطور حصل خلال الأسابيع الماضية بهذا المسار".وتابع أن "العراق وحكومته سباقين بالاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرت عن بغداد ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهم هو القرار العراقي الجدّي بعدم التدخل بالشؤون السوريّة، والقبول بما تفرزه المعادلة السورية الجديدة، وقبول أبناء سوريا لواقعهم وإدارتهم الجديدة"، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية.وأعلن العوادي: "سيزور وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، بغداد لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين الجارين، بينما أعلن وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، أن العراق سيوجِه الدعوة للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لحضور القمة العربية المنعقدة في بغداد".وبشأن الاستعدادات العراقية للقمة العربية في بغداد، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن "الاستعدادات تجري على قدم وساق على وفق برنامج متكاملٍ يُشرف عليه رئيس الوزراء العراقي، من خلال اللجنة العليا للقمّة العربية في بغداد، وقد زار بغداد وفد من الجامعة العربية للاطلاع على التحضيرات الخاصة بالقمة من كل النواحي".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر باريس بشأن سوريا، بأن بغداد "ليس لديها تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة".وأضاف أن "العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية، في شهر مايو/ أيار المقبل، سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية، بمن فيهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع،كما أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن توجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، لزيارة بغداد، والتي ستكون "قريبا جدا".وخلال الشهر الجاري، أجرى الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، زيارات خارجية رسمية، إذ كانت البداية بالمملكة العربية السعودية، وتلتها تركيا.يذكر أنه في شهر يناير/ كانون الاثنين 2025، تم تعيين أحمد الشرع، رئيسا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، وأصدر المتحدث باسم ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

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