https://sarabic.ae/20250217/باحث-صيني-مؤتمر-ميونيخ-يكشف-عن-الخلافات-العميقة-بين-أمريكا-وأوروبا-1097868961.html

باحث صيني: مؤتمر ميونيخ يكشف عن الخلافات العميقة بين أمريكا وأوروبا

باحث صيني: مؤتمر ميونيخ يكشف عن الخلافات العميقة بين أمريكا وأوروبا

سبوتنيك عربي

كشف الباحث الصيني وانغ بينغ، عن الخلافات العميقة بين أمريكا وأوروبا، في مجال السياسة الخارجية، وخاصة في مجالي الاقتصاد والأمن. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T12:43+0000

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وقال بينغ، الباحث في معهد الإدارة العامة في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، في أعقاب مؤتمر ميونيخ للأمن 2025: "لا شك أن مؤتمر ميونيخ للأمن الـ61، سلّط الضوء على الاختلافات الخطيرة بين أمريكا وأوروبا في مجال السياسة الخارجية، وخاصة في مجالي الاقتصاد والأمن".وأضاف: "أولا، من منظور السياسة الأمنية، أكد خطاب جي دي فانس، في المؤتمر، على الموقف الصارم لإدارة ترامب بأن أوروبا يجب أن تتحمل المزيد من المسؤوليات الدفاعية".وتابع الباحث الصيني: "تعتقد إدارة ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا ينبغي أن تضمن أمن أوروبا دون قيد أو شرط، وخاصة في قضايا مثل الأزمة الأوكرانية والميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي، حيث يتعين على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر".وأردف: "ثانياً، في مجال السياسة الاقتصادية، تتجه الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً نحو الحمائية، في حين تصرّ أوروبا على التعددية، وتعطي إدارة ترامب الأولوية للمصالح الاقتصادية المحلية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يخلق تحديات لأوروبا في مجالات التجارة وإعادة هيكلة سلسلة التوريد والدعم".وتابع الباحث الصيني وانغ بينغ: "ومن منظور القيم، يظهر نقد فانس للنموذج الأوروبي للديمقراطية، يشي بأن الإجماع بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الأفكار السياسية آخذ في الانهيار".وختم بالقول: "بشكل عام، كان مؤتمر ميونيخ للأمن انعكاساً للاختلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا، والتناقضات المستقبلية بينهما".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى تجنب الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي عبر التهديد بفرض رسوم جمركية. مؤكداً أن ذلك لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة.وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطنإعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعوديةالكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكا

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