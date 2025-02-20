https://sarabic.ae/20250220/تقرير-ويتكوف-عازم-على-تحقيق-المرحلة-الثانية-من-صفقة-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل-1097977993.html
تقرير: ويتكوف عازم على تحقيق المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل
تقرير: ويتكوف عازم على تحقيق المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عازم على تحقيق المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس"... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T06:45+0000
2025-02-20T06:45+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي أن ستيف ويتكوف يروج لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في لقاءات مع المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين.وأوضحت الصحيفة أن الأمريكيين مهيمنون في المحادثات ومشاركتهم في تنفيذ المرحلة الثانية نشطة وأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يعمل بجد على الدخول في المرحلة الثانية من صفقة غزة.ورجحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إرسال فرق تفاوض إسرائيلية إلى الدوحة قد يكون الأسبوع المقبل بناء على دعوة ويتكوف.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سباق، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة، اليوم الخميس، وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل"، مضيفة أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء".وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة" لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها. وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة
تقرير: ويتكوف عازم على تحقيق المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عازم على تحقيق المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي أن ستيف ويتكوف يروج لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في لقاءات مع المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة أن الأمريكيين مهيمنون في المحادثات ومشاركتهم في تنفيذ المرحلة الثانية نشطة وأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يعمل بجد على الدخول في المرحلة الثانية من صفقة غزة.
ورجحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إرسال فرق تفاوض إسرائيلية إلى الدوحة قد يكون الأسبوع المقبل بناء على دعوة ويتكوف.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سباق، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة، اليوم الخميس، وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل"، مضيفة أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء".
وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة"
لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة
بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".