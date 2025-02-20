https://sarabic.ae/20250220/حماس-التبادل-هو-الطريق-الوحيد-لإعادة-الأسرى-الإسرائيليين-أحياء-1097979309.html
"حماس": التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء
"حماس": التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء
سبوتنيك عربي
شددت حركة حماس، اليوم الخميس، على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T07:56+0000
2025-02-20T07:56+0000
2025-02-20T07:56+0000
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ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".وبحسب بيانها، حمّلت "حماس" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي هو من قتلهم، بينما عرقلت حكومة بنيامين نتنياهو اتفاق التبادل مرارا، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة التنصل من المسؤولية عبر التباكي على جثامين الأسرى، في محاولة مكشوفة لتضليل جمهوره.وأوضحت الحركة أن "المقاومة بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى، لكن القصف الإسرائيلي العنيف حال دون إنقاذهم جميعًا".ووجهت "حماس" رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين، ومنهم عائلتا بيباس وليفشتس، حيث جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة: "كنا نفضل عودة أبنائكم أحياء، لكن قادتكم اختاروا قتلهم ومعهم 17,881 طفلا فلسطينيا".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سباق، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة، اليوم الخميس، وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل"، مضيفة أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء".وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة" لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250220/تقرير-ويتكوف-عازم-على-تحقيق-المرحلة-الثانية-من-صفقة-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل-1097977993.html
https://sarabic.ae/20250217/إعلام-حماس-توافق-على-تسليم-6-أسرى-و5-جثامين-لإسرائيل-1097892615.html
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حركة حماس, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
"حماس": التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء
شددت حركة حماس، اليوم الخميس، على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء.
ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.
وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".
وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين
وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".
وبحسب بيانها، حمّلت "حماس" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي هو من قتلهم، بينما عرقلت حكومة بنيامين نتنياهو اتفاق التبادل مرارا، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة التنصل من المسؤولية عبر التباكي على جثامين الأسرى، في محاولة مكشوفة لتضليل جمهوره.
وأوضحت الحركة أن "المقاومة بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى، لكن القصف الإسرائيلي العنيف حال دون إنقاذهم جميعًا".
ووجهت "حماس" رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين، ومنهم عائلتا بيباس وليفشتس، حيث جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة: "كنا نفضل عودة أبنائكم أحياء، لكن قادتكم اختاروا قتلهم ومعهم 17,881 طفلا فلسطينيا".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سباق، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين
في غزة، اليوم الخميس، وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل"، مضيفة أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء".
وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة"
لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.