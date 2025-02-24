https://sarabic.ae/20250224/لافروف-زيلينسكي-يغير-موقفه-أكثر-من-تغيير-القمصان-الخضراء-فيديو-1098119188.html
لافروف: زيلينسكي يغير موقفه "أكثر من تغيير القمصان الخضراء"... فيديو
لافروف: زيلينسكي يغير موقفه "أكثر من تغيير القمصان الخضراء"... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن فلاديمير زيلينسكي، يغيّر موقفه "أكثر من تغييره للقمصان الخضراء". 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي
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جاء هذا التصريح، خلال مؤتمر صحفي مشترك أجراه لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب انتهاء محادثات بين الوزيرين في العاصمة أنقرة. وأشار لافروف إلى أن "مشروع اتفاقيات إسطنبول لعام 2022، قد تصبح الأساس لتسوية الأزمة الأوكرانية".وأشار لافروف إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق "لا لبس فيه" في المفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية، مفاده عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وشدد الوزير لافروف على أنه خلال تسوية الأزمة الأوكرانية، يجب أن تؤخذ في الاعتبار "الحقائق على الأرض" وآراء أبناء جمهوريات القرم ودونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في روسيا، الذين اختاروا أن يكونوا مع روسيا.ونوّه لافروف إلى أن روسيا لن توقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إلا عندما تسفر المفاوضات لحل الصراع عن نتيجة حازمة ومستدامة.وتابع لافروف: "لقد صرح الرئيس (بوتين) بوضوح أننا مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا وأوروبا، ومع أي ممثلين يرغبون بحسن نية في المساعدة على تحقيق السلام. لكننا لن نوقف الأعمال العسكرية إلا عندما تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة ثابتة ومستدامة تناسب روسيا الاتحادية... بالطبع، يجب أخذ الحقائق على الأرض في الاعتبار".ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة التركية، يوم أمس الأحد 23 فبراير/ شباط الجاري. وأجرى، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان. وناقش الطرفان تسوية النزاع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا.لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوريالخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون حل أسباب النزاع سيكون له عواقب وخيمة وتجدد النزاع
https://sarabic.ae/20250224/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مشتركا-مع-نظيره-التركي-في-أنقرة-فيديو--1098106821.html
https://sarabic.ae/20250224/لافروف--لن-توقف-روسيا-العملية-العسكرية-إلا-عندما-تسفر-المفاوضات-عن-نتائج-1098113624.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي
لافروف: زيلينسكي يغير موقفه "أكثر من تغيير القمصان الخضراء"... فيديو
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن فلاديمير زيلينسكي، يغيّر موقفه "أكثر من تغييره للقمصان الخضراء".
جاء هذا التصريح، خلال مؤتمر صحفي مشترك أجراه لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب انتهاء محادثات بين الوزيرين في العاصمة أنقرة. وأشار لافروف إلى أن "مشروع اتفاقيات إسطنبول لعام 2022، قد تصبح الأساس لتسوية الأزمة الأوكرانية".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "أما فيما يتعلق بتصريح ستيف ويتكوف، بأن مشروع اتفاقيات إسطنبول لشهر أبريل(نيسان) 2022، يمكن استخدامه كأساس لتسوية أوكرانية، فلم أسمع به. ولكن لا يسعني إلا أن أؤكد أمراً واحداً، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، أدلى بهذا التصريح مراراً وتكراراً، مذكراً بأنه في إسطنبول كنا ربما على بعد ساعة من توقيع اتفاقية كاملة تستند إلى المبادئ التي اقترحها الأوكرانيون، ولكن بوريس جونسون (رئيس الوزراء البريطاني آنذاك)، منع ذلك".
وأشار لافروف إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق "لا لبس فيه" في المفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية، مفاده عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وشدد الوزير لافروف على أنه خلال تسوية الأزمة الأوكرانية، يجب أن تؤخذ في الاعتبار "الحقائق على الأرض" وآراء أبناء جمهوريات القرم ودونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في روسيا، الذين اختاروا أن يكونوا مع روسيا.
وأكد لافروف أنه "من الضروري الآن معرفة من سيحل الصراع الأوكراني في النهاية، لأن القيادة الأوكرانية من غير المرجح أن تكون قادرة على ذلك".
ونوّه لافروف إلى أن روسيا لن توقف العمليات العسكرية
في أوكرانيا إلا عندما تسفر المفاوضات لحل الصراع عن نتيجة حازمة ومستدامة.
وتابع لافروف: "لقد صرح الرئيس (بوتين) بوضوح أننا مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا وأوروبا،
ومع أي ممثلين يرغبون بحسن نية في المساعدة على تحقيق السلام. لكننا لن نوقف الأعمال العسكرية إلا عندما تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة ثابتة ومستدامة تناسب روسيا الاتحادية... بالطبع، يجب أخذ الحقائق على الأرض في الاعتبار".
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،
إلى العاصمة التركية، يوم أمس الأحد 23 فبراير/ شباط الجاري. وأجرى، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان. وناقش الطرفان تسوية النزاع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا.