https://sarabic.ae/20250226/أستاذ-في-الجغرافيا-السياسية-لافروف-يحمل-رسالة-طمأنة-إلى-طهران-وروسيا-ثابتة-على-مواقفها-1098193904.html

أستاذ في الجغرافيا السياسية: لافروف يحمل رسالة طمأنة إلى طهران وروسيا ثابتة على مواقفها

أستاذ في الجغرافيا السياسية: لافروف يحمل رسالة طمأنة إلى طهران وروسيا ثابتة على مواقفها

سبوتنيك عربي

قال عماد الدين الحمروني، أستاذ الجغرافيا السياسية وخبير الشأن الأوروبي، إن "زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إيران تأتي في إطار تطمين طهران، في ظل... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T12:10+0000

2025-02-26T12:10+0000

2025-02-26T12:10+0000

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وتابع الحمروني في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "لافروف يحمل رسالة طمأنة من القيادة الروسية، تدعو إيران إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي في نقاط مشتركة تتوافق مع مواقف روسيا والصين، وسط القلق الإيراني بشأن مستقبل علاقاتها مع الغرب".ولفت الخبير إلى أن "روسيا تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران، حيث يعمل الجانب الغربي على تعطيل هذه العلاقات من خلال فرض العقوبات على البلدين وضرب خطوط الإمداد البرية والبحرية، وفي هذا السياق، قد تلعب الإمارات دورًا مهمًا كوسيط اقتصادي بين البلدين، ما قد يؤدي إلى تغيرات هامة في التوازنات الإقليمية".وبيّن الحمروني أن "مواقف روسيا الثابتة فيما يخص القضية الفلسطينية تتماشى مع المبادئ الدولية والقرارات الأممية، والحل الوحيد يكمن في احترام القانون الدولي"، موضحا أن "بعض الأطراف قد تجاوزت هذه القوانين"، وأن "الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تمثل جريمة إبادة جماعية، وهو ما تم تأكيده من قبل المحكمة الدولية".وبيّن الحمروني أن "العلاقة الروسية الإيرانية التركية قد تساهم في تعزيز وحدة التراب السوري، خاصة في ظل القلق الكبير من التقسيم السوري، حيث تعتمد إيران على الموقف الروسي في هذه المسألة، خاصة أن الأطراف الحاكمة في سوريا لا تطمئن تمامًا إلى الجانب الإيراني".وأشار إلى أن "الموقف الأمريكي في هذه الأزمة قد فاجأ الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك بعض المسؤولين البريطانيين، ما جعل الأوروبيين يشعرون بأنهم خارج دائرة المفاوضات".واعتبر الحمروني أن "أوروبا أصبحت في وضع ضعف وانقسام، حيث ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شخصية منهزمة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "الوضع الألماني قد بدأ في التغيير حتى على المستوى الشعبي".

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https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يكشف-عن-هدف-لقاء-روسي-أمريكي-يعقد-غدا-في-إسطنبول-1098191220.html

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