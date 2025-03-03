https://sarabic.ae/20250303/القوات-الروسية-تدمر-12-نقطة-تحكم-بالطائرات-المسيرة-على-محور-كورسك-وتأسر-12-عسكريا-أوكرانيا-1098341210.html

القوات الروسية تدمر 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة على محور كورسك وتأسر 12 عسكريا أوكرانيا

القوات الروسية تدمر 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة على محور كورسك وتأسر 12 عسكريا أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة على محور كورسك، وأسرت 12 عسكريا أوكرانيا. 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T11:09+0000

2025-03-03T11:09+0000

2025-03-03T11:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، غونشاروفكا، غيفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، أوليشنيا، روبانشينا، ستارايا سوروتشينا، سودزا، تشيركاسكوي بوريشنوي ويوجني".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 160 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين و9 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات و3 قطع مدفعية و3 قذائف هاون ومحطة رادار إلكترونية لاسلكية، بالإضافة إلى 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة، كما استسلم 12 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبيةصواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو

https://sarabic.ae/20250303/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تضرب-مطارات-عسكرية-وورش-تصنيع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا--1098339425.html

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