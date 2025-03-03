https://sarabic.ae/20250303/القوات-الروسية-تدمر-12-نقطة-تحكم-بالطائرات-المسيرة-على-محور-كورسك-وتأسر-12-عسكريا-أوكرانيا-1098341210.html
القوات الروسية تدمر 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة على محور كورسك وتأسر 12 عسكريا أوكرانيا
القوات الروسية تدمر 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة على محور كورسك وتأسر 12 عسكريا أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة على محور كورسك، وأسرت 12 عسكريا أوكرانيا. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T11:09+0000
2025-03-03T11:09+0000
2025-03-03T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، غونشاروفكا، غيفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، أوليشنيا، روبانشينا، ستارايا سوروتشينا، سودزا، تشيركاسكوي بوريشنوي ويوجني".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 160 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين و9 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات و3 قطع مدفعية و3 قذائف هاون ومحطة رادار إلكترونية لاسلكية، بالإضافة إلى 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة، كما استسلم 12 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبيةصواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة على محور كورسك وتأسر 12 عسكريا أوكرانيا
11:09 GMT 03.03.2025 (تم التحديث: 11:35 GMT 03.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة على محور كورسك، وأسرت 12 عسكريا أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، غونشاروفكا، غيفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، أوليشنيا، روبانشينا، ستارايا سوروتشينا، سودزا، تشيركاسكوي بوريشنوي ويوجني".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، نحو 160 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين و9 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات و3 قطع مدفعية و3 قذائف هاون ومحطة رادار إلكترونية لاسلكية، بالإضافة إلى 12 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة، كما استسلم 12 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات
التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.