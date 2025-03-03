ثاني رئيس يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250303/ثاني-رئيس-يقرر-عدم-المشاركة-في-القمة-العربية-الطارئة-1098338611.html
ثاني رئيس يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة
ثاني رئيس يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس دولة عربية أخرى، اليوم الاثنين، عدم مشاركته في القمة العربية الطارئة، التي ستعقد في القاهرة غدا الثلاثاء، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T10:36+0000
2025-03-03T10:36+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095367032_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_cf434c30a2e269e16beedd0fb4e89e96.jpg
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير خارجيته محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها بالقاهرة غدا الثلاثاء.وستخصص هذه القمة للـ"تداول في آخر مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات في قطاع غزة والضفّة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، وذلك من أجل التوصل إلى موقف عربي موحّد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف"، بحسب بيان من وزارة الخارجية التونسية.وأضاف البيان: "ستجدّد تونس، خلال القمة، موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، وفقا لموقع "موازييك" التونسي.ويأتي قرار تبون، "في أعقاب الاختلالات والنقائص، التي شابت التحضيرات لهذه القمة، إذ تم احتكار إعداد مخرجاتها من قبل مجموعة محدودة من الدول العربية، التي استأثرت بهذه المهمة دون أي تنسيق مع بقية الدول المعنية بالقضية الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وستنعقد القمة العربية الطارئة في العاصمة القاهرة، غدا الثلاثاء، للتعبير عن رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول عربية أخرى.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250302/دبلوماسيون-مصريون-يتحدثون-لـسبوتنيك-حول-تفاصيل-القمة-العربية-الطارئة-والقرارات-المرتقبة-1098321279.html
https://sarabic.ae/20250219/فتح-لـسبوتنيك-القمة-العربية-المرتقبة-هي-فرصة-لمواجهة-مخطط-ترامب-وسبب-تأجيلها-مجرد-عذر-1097950735.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095367032_14:0:902:666_1920x0_80_0_0_ee4c9c4e2168a92750ccce9ecd08dd88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

ثاني رئيس يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة

10:36 GMT 03.03.2025
© Photo / Unsplash/ Valtoالقاهرة، مصر
القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
القاهرة، مصر
© Photo / Unsplash/ Valto
تابعنا عبر
أعلن رئيس دولة عربية أخرى، اليوم الاثنين، عدم مشاركته في القمة العربية الطارئة، التي ستعقد في القاهرة غدا الثلاثاء، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير خارجيته محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها بالقاهرة غدا الثلاثاء.
وستخصص هذه القمة للـ"تداول في آخر مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات في قطاع غزة والضفّة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، وذلك من أجل التوصل إلى موقف عربي موحّد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف"، بحسب بيان من وزارة الخارجية التونسية.
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
دبلوماسيون مصريون يتحدثون لـ"سبوتنيك" حول تفاصيل القمة العربية الطارئة والقرارات المرتقبة
أمس, 15:04 GMT
وأضاف البيان: "ستجدّد تونس، خلال القمة، موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، وفقا لموقع "موازييك" التونسي.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اعتذر عن المشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، وأوكل لوزير خارجيته أحمد عطاف، مهمة حضورها بالإنابة عنه.

ويأتي قرار تبون، "في أعقاب الاختلالات والنقائص، التي شابت التحضيرات لهذه القمة، إذ تم احتكار إعداد مخرجاتها من قبل مجموعة محدودة من الدول العربية، التي استأثرت بهذه المهمة دون أي تنسيق مع بقية الدول المعنية بالقضية الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، دميتري دلياني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
"فتح" لـ"سبوتنيك": القمة العربية المرتقبة هي فرصة لمواجهة مخطط ترامب وسبب تأجيلها مجرد عذر
19 فبراير, 11:37 GMT
وستنعقد القمة العربية الطارئة في العاصمة القاهرة، غدا الثلاثاء، للتعبير عن رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول عربية أخرى.
وقبل أسبوعين، عُقد اجتماع غير رسمي في العاصمة السعودية الرياض، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن، وولي عهد البحرين.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала