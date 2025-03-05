https://sarabic.ae/20250305/ترامب-يستعد-لإعلان-تاريخي-حول-عملة-البيتكوين-1098414553.html
ترامب يستعد لإعلان تاريخي حول عملة "البيتكوين"
ترامب يستعد لإعلان تاريخي حول عملة "البيتكوين"
سبوتنيك عربي
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن عن إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي من البيتكوين خلال قمة العملات المشفرة في البيت... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T14:07+0000
2025-03-05T14:07+0000
2025-03-05T14:07+0000
اقتصاد
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وأضاف لوتنيك في حديث مع بوابة "بافلوفيتش توداي": "يعتقد الرئيس بالتأكيد أن الولايات المتحدة، يجب أن يكون لديها احتياطي استراتيجي من البيتكوين، الآن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نتعامل مع العملات المشفرة الأخرى؟ أعتقد أنه سيتم الإعلان عن النموذج يوم الجمعة عندما نفعل ذلك".ووفقًا للوزير، قد تحصل عملة البيتكوين في الاحتياطي الجديد على وضع الأولوية.وأعلن البيت الأبيض سابقًا أن ترامب سيستضيف، ويتحدث في أول قمة للعملات المشفرة على الإطلاق في 7 مارس/ آذار.ووعد ترامب بأن يصبح "أول رئيس للعملات المشفرة" للولايات المتحدة، وفي أمر تنفيذي تم توقيعه في الأسبوع الأول من توليه منصبه، أكد أن إدارته تدعم النمو المسؤول واستخدام الأصول الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد.وفي يوليو/ تموز، أعلن عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجي وطني من عملات البيتكوين، إذا فاز في الانتخابات، وأصبح أيضًا أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يدفع بعملات البيتكوين خلال إحدى فعالياته الانتخابية.حجم تداولات عملة ترامب المشفرة يتجاوز 10 مليارات دولار في 24 ساعة
https://sarabic.ae/20241216/سعر-العملة-المشفرة-بيتكوين-يتجاوز-عتبة-الـ-106-آلاف-دولار-لأول-مرة-في-تاريخها-1095819193.html
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اقتصاد
ترامب يستعد لإعلان تاريخي حول عملة "البيتكوين"
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن عن إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي من البيتكوين خلال قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض، في 7 مارس/ آذار الجاري.
وأضاف لوتنيك في حديث مع بوابة "بافلوفيتش توداي": "يعتقد الرئيس بالتأكيد أن الولايات المتحدة، يجب أن يكون لديها احتياطي استراتيجي من البيتكوين، الآن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نتعامل مع العملات المشفرة الأخرى؟ أعتقد أنه سيتم الإعلان عن النموذج يوم الجمعة عندما نفعل ذلك".
ووفقًا للوزير، قد تحصل عملة البيتكوين في الاحتياطي الجديد على وضع الأولوية.
وأعلن البيت الأبيض سابقًا أن ترامب سيستضيف، ويتحدث في أول قمة للعملات المشفرة على الإطلاق في 7 مارس/ آذار.
16 ديسمبر 2024, 01:24 GMT
وفي وقت سابق من يوم 2 مارس/ آذار، أعلن ترامب عن قرار بإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة الأمريكية، وسيشمل الاحتياطي الجديد عملات مشفرة مثل بيتكوين، وإيثيريوم، وكاردانو، وسولانا، وريبل.
ووعد ترامب بأن يصبح "أول رئيس للعملات المشفرة" للولايات المتحدة
، وفي أمر تنفيذي تم توقيعه في الأسبوع الأول من توليه منصبه، أكد أن إدارته تدعم النمو المسؤول واستخدام الأصول الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد.
23 أكتوبر 2024, 14:20 GMT
وقد أعرب ترامب مرارا وتكرارا عن دعمه للعملات الرقمية، وحتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وعد الجمهوري بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة عالمية" للعملات المشفرة.
وفي يوليو/ تموز، أعلن عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجي وطني من عملات البيتكوين، إذا فاز في الانتخابات، وأصبح أيضًا أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يدفع بعملات البيتكوين خلال إحدى فعالياته الانتخابية.