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https://sarabic.ae/20250313/إعلام-أوكرانيا-استنفدت-كامل-مخزونها-من-صواريخ-أتاكمز-الأمريكية-1098619495.html
إعلام: أوكرانيا استنفدت كامل مخزونها من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية
إعلام: أوكرانيا استنفدت كامل مخزونها من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا استنفدت كامل مخزونها من صواريخ "أتاكمز" التكتيكية الأمريكية. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T08:19+0000
2025-03-13T08:19+0000
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وذكرت إحدى تلك الوسائل أن المسؤولين في أوكرانيا، اعترفوا بأن كييف لم تعد تمتلك صاروخا واحدا من طراز "أتاكمز".ونقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية زودت كييف بأقل من 40 صاروخا من طراز "أتاكمز"، وأن مخزوناتها نفدت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.وفي منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعطى الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، لأوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية. وقد حصلت كييف أيضا على إذن مماثل من بريطانيا وفرنسا، لاستخدام صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب".وعُقد يوم الثلاثاء الماضي، في المملكة العربية السعودية اجتماع بين وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ونشر مكتب زيلينسكي بيانا مشتركا عقب المحادثات، أشار فيه إلى أن كييف مستعدة لقبول اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وتقول الوثيقة أيضًا إن البيت الأبيض سيرفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وسيستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو لا تريد أن تستبق الأحداث في مسألة الهدنة المقترحة. وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حددتا اتصالات في الأيام المقبلة، تتوقع موسكو خلالها الحصول على معلومات كاملة حول اللقاء في جدة.البنتاغون يرفض طلب زيلينسكي منح الأولوية لأوكرانيا في توريد صواريخ "أتاكمز"الدوما الروسي: سماح بايدن لنظام كييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" على الأراضي الروسية يستلزم ردا قاسيا
https://sarabic.ae/20241125/البيت-الأبيض-يؤكد-السماح-لأوكرانيا-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1095181000.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: أوكرانيا استنفدت كامل مخزونها من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية

08:19 GMT 13.03.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ "أتاكمز" التي أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسي في مقاطعة كورسك
صواريخ أتاكمز التي أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا استنفدت كامل مخزونها من صواريخ "أتاكمز" التكتيكية الأمريكية.
وذكرت إحدى تلك الوسائل أن المسؤولين في أوكرانيا، اعترفوا بأن كييف لم تعد تمتلك صاروخا واحدا من طراز "أتاكمز".
ونقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية زودت كييف بأقل من 40 صاروخا من طراز "أتاكمز"، وأن مخزوناتها نفدت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعطى الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، لأوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية. وقد حصلت كييف أيضا على إذن مماثل من بريطانيا وفرنسا، لاستخدام صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب".
راجمات صواريخ غراد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" في مقاطعة كورسك الروسية
25 نوفمبر 2024, 19:24 GMT
وعُقد يوم الثلاثاء الماضي، في المملكة العربية السعودية اجتماع بين وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ونشر مكتب زيلينسكي بيانا مشتركا عقب المحادثات، أشار فيه إلى أن كييف مستعدة لقبول اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وتقول الوثيقة أيضًا إن البيت الأبيض سيرفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وسيستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو لا تريد أن تستبق الأحداث في مسألة الهدنة المقترحة. وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حددتا اتصالات في الأيام المقبلة، تتوقع موسكو خلالها الحصول على معلومات كاملة حول اللقاء في جدة.
البنتاغون يرفض طلب زيلينسكي منح الأولوية لأوكرانيا في توريد صواريخ "أتاكمز"
الدوما الروسي: سماح بايدن لنظام كييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" على الأراضي الروسية يستلزم ردا قاسيا
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