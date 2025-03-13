https://sarabic.ae/20250313/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-للكشف-المبكر-عن-أمراض-الشراهة-وفقدان-الشهية-1098632702.html

علماء روس يطورون طريقة جديدة للكشف المبكر عن أمراض الشراهة وفقدان الشهية

علماء روس يطورون طريقة جديدة للكشف المبكر عن أمراض الشراهة وفقدان الشهية

سبوتنيك عربي

تمكن علماء روس من تطوير طريقة جديدة لتحديد العلاقة بين اضطرابات الأكل (فقدان الشهية العصبي والشره المرضي) وهرمون الأنسجة الدهنية أديبونيكتين، مشيرين إلى أن هذا... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T13:25+0000

2025-03-13T13:25+0000

2025-03-13T13:25+0000

مجتمع

روسيا

الصحة

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وقال علماء من جامعة "ساراتوف" الطبية الحكومية إنه من أجل علاج اضطرابات الأكل في الوقت المناسب والوقاية من المضاعفات الخطيرة، من الضروري تشخيصها مبكرًا. ولتحقيق ذلك، من الضروري تحديد المؤشرات البيولوجية في جسم الإنسان المرتبطة بهذه الأمراض.وأشار العلماء إلى أن أحد العلامات البيولوجية المحتملة لاضطرابات الأكل هو الأديبونيكتين، الذي يؤثر على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، والشعور بالجوع والشبع.ولتقييم أهمية الأديبونيكتين في تطور اضطرابات الأكل، قام علماء من جامعة جامعة "ساراتوف" الطبية الحكومية بتحليل كمية كبيرة من البيانات السريرية من المرضى الذين يعانون من أشكال مختلفة من اضطرابات الأكل، فضلاً عن معدلات الإصابة العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.وتوصل العلماء إلى أن مستويات الهرمون ترتفع في دم المرضى الذين يعانون من فقدان الشهية العصبي أو سوء التغذية، في حين وجدت مستويات أقل في المرضى الذين يعانون من الإفراط القهري في تناول الطعام.وأضاف العلماء أن مستويات الأديبونيكتين المرتفعة قد تلعب بشكل معتدل دورًا وقائيًا في الحفاظ على الطاقة أثناء الصيام، وقد تكون المستويات المرتفعة للغاية مفيدة في الاضطرابات الأيضية الشديدة المميزة لفقدان الشهية.وأضافت: "إن نقص الأديبونيكتين يمكن أن يؤدي إلى ضعف حساسية الخلايا للأنسولين، وزيادة ترسب الدهون والتغيرات العامة في التركيب الدهني للدم".وفي هذه المرحلة، يخطط المتخصصون في الجامعة لمواصلة البحث في الدور الكيميائي الحيوي للأديبونيكتين، وهذا سيسمح لنا بتطوير أساليب فعالة لتشخيص اضطرابات الأكل وإنشاء أنظمة اختبار جديدة لتحديد مستوى هذا الهرمون في الدم بسرعة، مؤكدين أن نتائج الدراسة قد تفتح آفاقا جديدة لتطوير علاجات فعالة تهدف إلى تطبيع مستويات الأديبونيكتين واستعادة التمثيل الغذائي الصحي.علماء روس يبتكرون مادة جديدة مضادة للسرطانعلماء يكتشفون نظائر عالية النقاء من المعادن لعلاج السرطان

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