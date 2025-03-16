https://sarabic.ae/20250316/مستشار-رئاسة-الوزراء-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-العدوان-الأمريكي-جريمة-حرب-والرد-سيكون-قاسيا-1098700332.html

مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي جريمة حرب والرد سيكون قاسيا

مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي جريمة حرب والرد سيكون قاسيا

سبوتنيك عربي

أكد مستشاررئاسة الوزراء في حكومة صنعاء، حميد عبد القادر عنتر، أن "العدوان الأمريكي على العاصمة السياسية لليمن واستهداف المناطق والأحياء السكنية المدنية هو... 16.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-16T15:38+0000

2025-03-16T15:38+0000

2025-03-16T15:38+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

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المبعوث الأممي إلى اليمن

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الولايات المتحدة الأمريكية

غارات على صنعاء

وزارة حقوق الإنسان في صنعاء

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "التصعيد الأمريكي البريطاني الصهيوني واستهداف العاصمة السياسية صنعاء بسلسلة من الغارات الجوية استهدفت أحياء سكنية ومنازل مدنية، هذه العملية ترتقي إلى جرائم الحرب التي يحاكم مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، وهي جريمة متكاملة الأركان".وتابع عنتر، أن "هذا العدوان البريطاني-الأمريكي الإسرائيلي السافر على العاصمة صنعاء، جاء نتيجة لمواقف اليمن من القضية المركزية لفلسطين، وأيضا نتيجة موقف اليمن وفرض حصار على إسرائيل في البحر الأحمر نتيجة استمرار العدوان والحصار على غزة، ومع هذا فإن الممر الدولي للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب كان آمنا بالنسبة للملاحة الدولية بشكل عام و لكل الدول ما عدا إسرائيل، وهذا الضغط هدفه ادخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنهاء الحصار".وأشار عنتر، إلى أن "الإدارة الأمريكية فتحت على نفسها أبواب النيران بهذا العدوان السافر على اليمن وعليها أن تتحمل ردود الفعل اليمنية، فلا بد سيكون هناك رد فعل قوي من قبل القوة الصاروخية والتحريض ضد كل المصالح الأمريكية التي في مرمى الاستهداف، لأن الدم بالدم والعين بالعين بالعين والسن بالسن".وتوجه مستشار حكومة صنعاء بالنصح للإدارة الأمريكية التي تدعم إسرائيل وعملياتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والحصار والتجويع، بأن "يبادروا بفك الحصار عن القطاع وبالتالي سيتم تحقيق السلام في قطاع غزة وفي دول الإقليم ودول المنطقة"، مشيرا إلى أن "الأمريكي والإسرائيلي هم من يدعم الإرهاب من خلال استمرار حصارهم على قطاع غزة وعسكرة البحر الأحمر وجر المنطقة إلى حرب كبرى شاملة وسقوط المعبد على الجميع، لن تكون أمريكا وإسرائيل في مأمن، لأن اليمن يمثل العمق الاستراتيجي للجزيرة العربية وأي انهيار باليمن هو انهيار لكل دول المنطقة".وأكد عنتر "إدانة واستنكار هذا العدوان على اليمن (الحضارة والتاريخ) وهى معسكر الحق في مواجهة معسكر الباطل ونحن على ثقة مطلقة بالنصر، فإذا أرادت الإدارة الأمريكية الآن الخروج من هذا الصراع ومن هذه الأزمة عليها أن تجبر إسرائيل على فتح المعابر ورفع الحصار عن غزة لدخول المساعدات وتنفيذ اتفاق الهدنة وإطلاق الأسرى حتى يعم السلام".أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، أنها "قتلت العديد من قادة جماعة أنصار الله الرئيسيين في الضربات الجوية التي استهدفت اليمن".وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في تصريحات له، إن "الوضع في اليمن، الذي ورثته إدارة ترامب من إدارة بايدن كان مريعا"، مؤكدا أن "كل الخيارات على الطاولة دائما في التعامل مع إيران ويجب أن توقف دعمها للحوثيين".أضاف والتز أن "لدى أنصار لله دفاعات جوية متطورة بشكل لا يصدق إضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن ومسيرات هجومية تحلق فوق البحر وصواريخ باليستية"، مشيرا إلى أن "الجماعة شنت عشرات الهجمات على سفن حربية واستهدفت حركة التجارة العالمية".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تجدد الغارات الأمريكية على مناطق سيطرتها في محافظة صعدة معقل الجماعة (شمال غربي اليمن).وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، بأن "الغارات الأمريكية تجددت على مدينة صعدة (مركز محافظة صعدة الحدودية مع السعودية)".وذكر أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات بدو منطقة آل سبّاع بمديرية سحار (غرب مدينة صعدة)، ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام"، على حد تعبيره.وجاءت الغارات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء العملية العسكرية، مشددًا على ضرورة وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، ومتوعدا الجماعة بـ"جحيم لم يشهدوه من قبل".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بعد انتهاء مهلة مدتها 4 أيام منحتها لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتأثيره على الأمن البحري والتجارة الدولية.وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها "ستظل تراقب التزام إسرائيل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدة وضع قواتها في حالة استعداد وجهوزية حال حدوث تطورات.وكانت "أنصار الله"، قد كشفت في 16 يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً بالستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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