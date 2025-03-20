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أسعد وأتعس دول العالم في 2025... تعرف على ترتيب بلدك
أسعد وأتعس دول العالم في 2025... تعرف على ترتيب بلدك
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لموقع السعادة العالمي الذي نشر، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، قائمةً بأسعد دول العالم، لعام 2025. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا للتقرير الجديد، جاءت الدول الإسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، وحدد الباحثون عددا من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي والدخل والحرية الصحية ومدى انتشار الفساد.شمل التصنيف الجديد 147 دولة، حيث حافظت فنلندا على المركز الأول للعام الثامن على التوالي كأسعد دولة في العالم، وجاءت أفغانستان في المركز الأخير، وتراجعت الولايات المتحدة مركزا لتصبح في المرتبة 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق.وبحسب التقرير الجديد لموقع السعادة العالمي "وورلد هابينيس"، نستعرض قائمة أسعد 10 دول في العالم، لعام 2025، وهي كالآتي:أما عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 21 عالميا، والكويت في المركز 30 عالميا، والمملكة العربية السعودية في المركز 32 عالميا، وسلطنة عمان في المركز 52 عالميا، والبحرين في المركز 59 عالميا، وليبيا في المركز 79، والجزائر في المركز 84، والعراق في المركز 101، بينما جاءت فلسطين في المركز 108، والمغرب 112، وتونس 113، والصومال 122، والأردن 128، ومصر 135، واليمن 140، بينما حل لبنان في المركز الأخير عربيا 145.الجدير بالذكر أن الفنلنديين الذين طُلب منهم تقييم حياتهم منحوا أنفسهم متوسط درجة 7.736 من 10، على الرغم من حصول فنلندا على المركز الأول كأسعد دولة في العالم.ترتيب الدول العربية الأكثر توليدا للطاقة الشمسية7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية
https://sarabic.ae/20250310/ترتيب-الدول-العربية-التي-لديها-نساء-متعلمات-أكثر-من-رجالها-1098545153.html
https://sarabic.ae/20250308/بينها-5-دول-عربية-أقوى-15-دولة-من-حيث-القوة-الشرائية-في-عام-2025-1098511158.html
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العالم, العالم العربي, السعادة, وزارة السعادة, منوعات
العالم, العالم العربي, السعادة, وزارة السعادة, منوعات

أسعد وأتعس دول العالم في 2025... تعرف على ترتيب بلدك

09:30 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 20.03.2025)
© Fotolia / Drubig-photoالسعادة
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Fotolia / Drubig-photo
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لموقع السعادة العالمي الذي نشر، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، قائمةً بأسعد دول العالم، لعام 2025.
ووفقا للتقرير الجديد، جاءت الدول الإسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، وحدد الباحثون عددا من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي والدخل والحرية الصحية ومدى انتشار الفساد.
شمل التصنيف الجديد 147 دولة، حيث حافظت فنلندا على المركز الأول للعام الثامن على التوالي كأسعد دولة في العالم، وجاءت أفغانستان في المركز الأخير، وتراجعت الولايات المتحدة مركزا لتصبح في المرتبة 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق.
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وبحسب التقرير الجديد لموقع السعادة العالمي "وورلد هابينيس"، نستعرض قائمة أسعد 10 دول في العالم، لعام 2025، وهي كالآتي:
1.
فنلندا
2.
الدنمارك
3.
أيسلندا
4.
السويد
5.
هولندا
6.
كوستاريكا
7.
النرويج
8.
إسرائيل
9.
لوكسمبورغ
10.
المكسيك
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أما عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 21 عالميا، والكويت في المركز 30 عالميا، والمملكة العربية السعودية في المركز 32 عالميا، وسلطنة عمان في المركز 52 عالميا، والبحرين في المركز 59 عالميا، وليبيا في المركز 79، والجزائر في المركز 84، والعراق في المركز 101، بينما جاءت فلسطين في المركز 108، والمغرب 112، وتونس 113، والصومال 122، والأردن 128، ومصر 135، واليمن 140، بينما حل لبنان في المركز الأخير عربيا 145.
الجدير بالذكر أن الفنلنديين الذين طُلب منهم تقييم حياتهم منحوا أنفسهم متوسط درجة 7.736 من 10، على الرغم من حصول فنلندا على المركز الأول كأسعد دولة في العالم.
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