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رئيس البرلمان اللبناني يحذر من نوايا إسرائيل لجر بيروت نحو التطبيع
رئيس البرلمان اللبناني يحذر من نوايا إسرائيل لجر بيروت نحو التطبيع
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأحد، إن "إسرائيل لديها نية لاستدراج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين". 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T19:37+0000
2025-03-23T19:37+0000
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وأوضح بري، في تصريحات صحفية، أن "لبنان لديه اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ويطبّقه ويلتزم بحرفيته"، مؤكدا أن "إسرائيل هي من تعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه". وأضاف أن "الجيش اللبناني هو الآن على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني"، متابعا: "لكن المشكلة تكمن برفض إسرائيل الانسحاب من عدد من النقاط وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود الدولية".وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "حزب الله يلتزم بالاتفاق ولم يعرقل تنفيذه وانسحب من جنوب الليطاني ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على البلدات الجنوبية".وتابع بري: "حزب الله يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية لوقف النار ويتّبع سياسة ضبط النفس ويقف خلف الدولة اللبنانية لتطبيق الاتفاق بتثبيت وقف النار"، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها لكنها ترفض الانسحاب وتستمر في اعتداءاتها.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.من جهته، نفى "حزب الله" اللبناني أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب ردا على إطلاقه قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.كما جدد "حزب الله" التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه "خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "طوفان الأقصى".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250322/وزير-الدفاع-اللبناني-يؤكد-رفض-بلاده-العودة-إلى-مرحلة-ما-قبل-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1098860795.html
https://sarabic.ae/20250322/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-بقصف-بيروت-بعد-إطلاق-صواريخ-من-لبنان-1098850794.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس البرلمان اللبناني يحذر من نوايا إسرائيل لجر بيروت نحو التطبيع

19:37 GMT 23.03.2025
© Sputnik . abedal kader albaiإحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . abedal kader albai
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قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأحد، إن "إسرائيل لديها نية لاستدراج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين".
وأوضح بري، في تصريحات صحفية، أن "لبنان لديه اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ويطبّقه ويلتزم بحرفيته"، مؤكدا أن "إسرائيل هي من تعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه".
وأضاف أن "الجيش اللبناني هو الآن على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني"، متابعا: "لكن المشكلة تكمن برفض إسرائيل الانسحاب من عدد من النقاط وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود الدولية".
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
وزير الدفاع اللبناني يؤكد رفض بلاده العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل
أمس, 16:57 GMT
وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "حزب الله يلتزم بالاتفاق ولم يعرقل تنفيذه وانسحب من جنوب الليطاني ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على البلدات الجنوبية".
وتابع بري: "حزب الله يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية لوقف النار ويتّبع سياسة ضبط النفس ويقف خلف الدولة اللبنانية لتطبيق الاتفاق بتثبيت وقف النار"، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها لكنها ترفض الانسحاب وتستمر في اعتداءاتها.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف بيروت بعد إطلاق صواريخ من لبنان
أمس, 07:01 GMT
من جهته، نفى "حزب الله" اللبناني أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع للحزب ردا على إطلاقه قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
كما جدد "حزب الله" التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه "خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "طوفان الأقصى".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية "مسؤولية ما يحدث على أراضيها"
أمس, 18:35 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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