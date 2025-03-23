"مقترح ويتكوف"... هل يكون مدخلا لوقف الحرب في قطاع غزة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250323/مقترح-ويتكوف-هل-يكون-مدخلا-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-1098888973.html
"مقترح ويتكوف"... هل يكون مدخلا لوقف الحرب في قطاع غزة؟
"مقترح ويتكوف"... هل يكون مدخلا لوقف الحرب في قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
مع تصاعد القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإطلاق عملية برية جديدة، يسعى الوسطاء إلى محاولة وقف الحرب والعودة للاتفاق. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T20:20+0000
2025-03-23T20:20+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_bdcdacee5407837431186619d3540dff.jpg
وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، قد أعلن عن خطة تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار، فيما لم تعلن المقاومة الفلسطينية قبولها بعد.وأعلنت حركة حماس، أنها لا تزال تبحث مقترح ويتكوف وأفكارا أخرى متنوعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.وقالت في بيان: "تؤكد الحركة أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب".وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية مساهمة خطة ويتكوف في وقف الحرب وإعادة التفاوض مرة أخرى في قطاع غزة.تمديد الاتفاققال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن المقترح الذي طرحه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، وعرضه الأسبوع الماضي، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى أبريل المقبل، بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي؛ لإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للحرب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المعطل الأساسي للاتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة التي تدعو لتهجير أهل غزة من أرضهم. وتابع: "العودة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بموقف نتنياهو، إذ يضع بقاء حكومته ومصلحته الشخصية فوق تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى التي ضحى بها منذ بداية العدوان على غزة.ويرى أن استمرار القصف العنيف والهمجي في القطاع واغتيال القيادات السياسية والمدنية من حركة حماس والمقاومة واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين جاء للضغط على السكان لترك بيوتهم ومدنهم، وجاء أيضًا للضغط المباشر على المقاومة للتفاوض تحت النار لتسليم الأسرى بالمجان.وأوضح أن هذا القصف جاء بغطاء من الإدارة الأمريكية التي أيدت العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، في ظل الحصار المطبق وإغلاق المعابر منذ فترة طويلة، ومنع شامل لكل مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود.ضغط أمريكيمن جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني إن ما تقوم به إسرائيل من عمليات اجتياح بتل السلطان ودخوله مناطق في عمق غزة يعطي دلالة أنه قد يرغب في البقاء أكثر فترة ممكنة بالقطاع.ويرى أن حركة حماس تخشى الموافقة على الخطة دون إلزام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة لتمرير خطة ومقترح ويتكوف في القطاع.وتابع: "هذا ما يتم العمل عليه الآن من خلال الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب، بالتالي قد يكون هناك فرصة لإنجاح مقترح ويتكوف أو التعديل عليه بما يتاسب مع الجميع".وأكد أن المقترح فرصة للضغط على نتنياهو وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي، لوقف الحرب على قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول". وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250323/اللجنة-الوزارية-العربية-الإسلامية-المعنية-بغزة-تعلن-رفضها-لنقل-أو-طرد-الشعب-الفلسطيني-من-غزة-والضفة-1098887148.html
https://sarabic.ae/20250323/إسرائيل-تنشئ-إدارة-تشرف-على-مغادرة-سكان-غزة-طواعية-إلى-دولة-ثالثة-1098866788.html
https://sarabic.ae/20250323/إعلام-إسرائيل-تعرض-على-حماس-خطة-من-مرحلتين-لتحرير-رهائن-من-غزة-1098865789.html
https://sarabic.ae/20250323/مقتل-القيادي-بحماس-صلاح-البردويل-في-غارة-إسرائيلية-جنوبي-قطاع-غزة-صور-1098865440.html
https://sarabic.ae/20250322/وزيرا-الخارجية-السعودي-والإيراني-يدينان-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1098864556.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_53:0:1020:725_1920x0_80_0_0_935d09275d84fc2d36a013c504cd53ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"مقترح ويتكوف"... هل يكون مدخلا لوقف الحرب في قطاع غزة؟

20:20 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
حصري
مع تصاعد القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإطلاق عملية برية جديدة، يسعى الوسطاء إلى محاولة وقف الحرب والعودة للاتفاق.
وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، قد أعلن عن خطة تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار، فيما لم تعلن المقاومة الفلسطينية قبولها بعد.
وأعلنت حركة حماس، أنها لا تزال تبحث مقترح ويتكوف وأفكارا أخرى متنوعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة تعلن رفضها لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة والضفة
17:56 GMT
وقالت في بيان: "تؤكد الحركة أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب".
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية مساهمة خطة ويتكوف في وقف الحرب وإعادة التفاوض مرة أخرى في قطاع غزة.

تمديد الاتفاق

قال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن المقترح الذي طرحه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، وعرضه الأسبوع الماضي، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى أبريل المقبل، بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي؛ لإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للحرب.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
إسرائيل تنشئ إدارة تشرف على مغادرة سكان غزة طواعية إلى دولة ثالثة
06:26 GMT
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المعطل الأساسي للاتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة التي تدعو لتهجير أهل غزة من أرضهم.
وتابع: "العودة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بموقف نتنياهو، إذ يضع بقاء حكومته ومصلحته الشخصية فوق تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى التي ضحى بها منذ بداية العدوان على غزة.
ويرى أن استمرار القصف العنيف والهمجي في القطاع واغتيال القيادات السياسية والمدنية من حركة حماس والمقاومة واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين جاء للضغط على السكان لترك بيوتهم ومدنهم، وجاء أيضًا للضغط المباشر على المقاومة للتفاوض تحت النار لتسليم الأسرى بالمجان.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
إعلام: إسرائيل تعرض على "حماس" خطة من مرحلتين لتحرير محتجزين في غزة
03:20 GMT
وأوضح أن هذا القصف جاء بغطاء من الإدارة الأمريكية التي أيدت العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، في ظل الحصار المطبق وإغلاق المعابر منذ فترة طويلة، ومنع شامل لكل مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود.

ضغط أمريكي

من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني إن ما تقوم به إسرائيل من عمليات اجتياح بتل السلطان ودخوله مناطق في عمق غزة يعطي دلالة أنه قد يرغب في البقاء أكثر فترة ممكنة بالقطاع.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في حال قبول المقاومة الفلسطينية مقترح ويتكوف، تبقى واشنطن الدولة الوحيدة التي يمكنها الضغط على إسرائيل، ونتنياهو غير قادر بأي شكل من الأشكال بالتمرد على أمريكا.

ويرى أن حركة حماس تخشى الموافقة على الخطة دون إلزام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة لتمرير خطة ومقترح ويتكوف في القطاع.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
مقتل القيادي في "حماس" صلاح البردويل في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.. صور
00:14 GMT
وتابع: "هذا ما يتم العمل عليه الآن من خلال الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب، بالتالي قد يكون هناك فرصة لإنجاح مقترح ويتكوف أو التعديل عليه بما يتاسب مع الجميع".
وأكد أن المقترح فرصة للضغط على نتنياهو وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي، لوقف الحرب على قطاع غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
رمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة
أمس, 21:15 GMT
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала