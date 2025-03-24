قيادية بـ "سوريا الديمقراطية": تهجير الفلسطينيين مرفوض من قبل كافة الشعب السوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250324/قيادية-بـ-سوريا-الديمقراطية-تهجير-الفلسطينيين-مرفوض-من-قبل-كافة-الشعب-السوري-1098911981.html
قيادية بـ "سوريا الديمقراطية": تهجير الفلسطينيين مرفوض من قبل كافة الشعب السوري
قيادية بـ "سوريا الديمقراطية": تهجير الفلسطينيين مرفوض من قبل كافة الشعب السوري
سبوتنيك عربي
عادت التوترات لمستويات متقدمة في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، بعد استئناف إسرائيل عملياتها على قطاع غزة. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T15:36+0000
2025-03-24T15:36+0000
ملف المستوطنات الإسرائيلية
القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات
حصري
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
ممثل فلسطين
الاعتراف بدولة فلسطين
الأعتراف بدولة فلسطين
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234309_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a5d640e8d95d2c5800abe36f93b7bf7.jpg
كما عاد سيناريو التهجير للواجهة مرة أخرى، في ظل حديث إسرائيلي عن ضرورة السيطرة على القطاع وتهجير سكانه، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة بشأن الموقف الدولي.مع الرفض المصري القاطع لعملية التهجير، تطرح بعض المعلومات عن دول أخرى يجرى معها التشاور لاستقبال السوريين، من بينها سوريا والسودان، والصومال.مساء الأحد أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.بشأن سيناريو التهجير لسوريا، قالت ليلى موسى ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر، إن الطرح المتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى سوريا من بين دول أخرى، لم يتبين جديته وحقيقته للآن.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن مساومة الجانب الغربي (حالة وجودها)ستكون مقابل نيل الشرعية للحكومة المؤقتة في دمشق.وترى أن سيناريو التوطين في سوريا ربما يكون من الصعب ومستبعد في الوقت الراهن، لكون سوريا ما زالت تعاني من انعدام الاستقرار والأمان، وأوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة، حيث وصل نسبة السوريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات الأمم المتحدة 90% من إجمالي عدد السكان.وتابعت "خلال سنوات الأزمة السورية حصلت عمليات التغيير الديمغرافي بشكل كبير جداً، حيث وصل أعداد المهجرين والنازحين داخلياً وخارجياً أكثر من ثلاثة عشر مليوناً، البعض منها نتيجة الصراعات والحروب والبعض الأخر كانت ممنهجة وخاصة المناطق التي احتلها تركيا، بشكل مباشر منها " عفرين وسري كانيه وكري سبي"، حيث عملت مع مؤسسات إخوانية على وجه التحديد ببناء مستوطنات عديدة في منطقة عفرين، بذريعة إنشاء مناطق آمنة لنقل اللاجئين السوريين من تركيا إليها، والبعض الآخر حصلت جراء عمليات مقايضة مثل الغوطة مقابل عفرين.وتابعت "هذه العمليات والممارسات كانت مسار رفض من قبل السوريين، وما زالت هناك مساعي للعمل على إعادة اللاجئين طوعاً إلى مناطق سكنهم الأصلية، ومعالجة تداعيات عمليات التغيير الديمغرافي، ما يعني أن عمليات التغيير الديمغرافي داخل البلد كانت مسار رفض.وشدد على أن مسألة ترحيل القسري وتوطين الفلسطينيين في سوريا مسار رفض من قبل السوريين دون استثناء، من منطلق من حق الشعب الطبيعي أن يعيش على أرضه، حتى وإن حصل سيناريو توطين بموجب توافقات إقليمية ودولية.وفي بيانها بالأمس، قالت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفا مبدئيا راسخا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر من جراءه - راضية وصابرة - أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقا في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق.وأنهت "الاستعلامات" تصريحها، بأن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لأن يكون لاعتبارات "المقايضة" أي تأثير عليها.
https://sarabic.ae/20250302/تنسيقية-العمل-المشترك-من-أجل-فلسطين-نرفض-خطة-التهجير-وسنصعد-الحراك-في-الشوارع-التونسية-1098316987.html
https://sarabic.ae/20250226/بطاقة-حمراء-لإسرائيل-حملة-تجتاح-الملاعب-الأوروبية-لدعم-فلسطين-1098213908.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234309_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0c929f8a2f3f8a5ab497d541da35ba25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملف المستوطنات الإسرائيلية, القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات, حصري, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, ممثل فلسطين, الاعتراف بدولة فلسطين, الأعتراف بدولة فلسطين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, العالم العربي, حول العالم, العالم
ملف المستوطنات الإسرائيلية, القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات, حصري, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, ممثل فلسطين, الاعتراف بدولة فلسطين, الأعتراف بدولة فلسطين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, العالم العربي, حول العالم, العالم

قيادية بـ "سوريا الديمقراطية": تهجير الفلسطينيين مرفوض من قبل كافة الشعب السوري

15:36 GMT 24.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
عادت التوترات لمستويات متقدمة في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، بعد استئناف إسرائيل عملياتها على قطاع غزة.
كما عاد سيناريو التهجير للواجهة مرة أخرى، في ظل حديث إسرائيلي عن ضرورة السيطرة على القطاع وتهجير سكانه، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة بشأن الموقف الدولي.
مع الرفض المصري القاطع لعملية التهجير، تطرح بعض المعلومات عن دول أخرى يجرى معها التشاور لاستقبال السوريين، من بينها سوريا والسودان، والصومال.
مساء الأحد أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
وأوضحت الهيئة رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعيا - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة على أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه.
بشأن سيناريو التهجير لسوريا، قالت ليلى موسى ممثلة "سوريا الديمقراطية" في مصر، إن الطرح المتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى سوريا من بين دول أخرى، لم يتبين جديته وحقيقته للآن.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن مساومة الجانب الغربي (حالة وجودها)
ستكون مقابل نيل الشرعية للحكومة المؤقتة في دمشق.
وترى أن سيناريو التوطين في سوريا ربما يكون من الصعب ومستبعد في الوقت الراهن، لكون سوريا ما زالت تعاني من انعدام الاستقرار والأمان، وأوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة، حيث وصل نسبة السوريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات الأمم المتحدة 90% من إجمالي عدد السكان.
العضو في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين مراد بن جدو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: نرفض خطة التهجير وسنصعد الحراك في الشوارع التونسية
2 مارس, 13:57 GMT
وتابعت "خلال سنوات الأزمة السورية حصلت عمليات التغيير الديمغرافي بشكل كبير جداً، حيث وصل أعداد المهجرين والنازحين داخلياً وخارجياً أكثر من ثلاثة عشر مليوناً، البعض منها نتيجة الصراعات والحروب والبعض الأخر كانت ممنهجة وخاصة المناطق التي احتلها تركيا، بشكل مباشر منها " عفرين وسري كانيه وكري سبي"، حيث عملت مع مؤسسات إخوانية على وجه التحديد ببناء مستوطنات عديدة في منطقة عفرين، بذريعة إنشاء مناطق آمنة لنقل اللاجئين السوريين من تركيا إليها، والبعض الآخر حصلت جراء عمليات مقايضة مثل الغوطة مقابل عفرين.
وتابعت "هذه العمليات والممارسات كانت مسار رفض من قبل السوريين، وما زالت هناك مساعي للعمل على إعادة اللاجئين طوعاً إلى مناطق سكنهم الأصلية، ومعالجة تداعيات عمليات التغيير الديمغرافي، ما يعني أن عمليات التغيير الديمغرافي داخل البلد كانت مسار رفض.
وشدد على أن مسألة ترحيل القسري وتوطين الفلسطينيين في سوريا مسار رفض من قبل السوريين دون استثناء، من منطلق من حق الشعب الطبيعي أن يعيش على أرضه، حتى وإن حصل سيناريو توطين بموجب توافقات إقليمية ودولية.
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
"بطاقة حمراء لإسرائيل".. حملة تجتاح الملاعب الأوروبية لدعم فلسطين
26 فبراير, 21:17 GMT
وفي بيانها بالأمس، قالت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفا مبدئيا راسخا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر من جراءه - راضية وصابرة - أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقا في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأنهت "الاستعلامات" تصريحها، بأن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لأن يكون لاعتبارات "المقايضة" أي تأثير عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала