https://sarabic.ae/20250326/خبير-لـسبوتنيك-إعلان-وشيك-من-الحزبين-الكبيرين-في-كردستان-العراق-بشأن-تشكيل-حكومة-الإقليم-1098980452.html

خبير لـ"سبوتنيك": إعلان وشيك من الحزبين الكبيرين في كردستان العراق بشأن تشكيل حكومة الإقليم

خبير لـ"سبوتنيك": إعلان وشيك من الحزبين الكبيرين في كردستان العراق بشأن تشكيل حكومة الإقليم

سبوتنيك عربي

قال الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، كفاح محمود، إنه "لا أعتقد أن الواقع السياسي والعسكري في المنطقة كان له تأثير على تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T18:35+0000

2025-03-26T18:35+0000

2025-03-26T18:35+0000

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن "الأمور تسير بشكل جيد وهناك لجان فنية من الحزبين الكبيرين، الديمقراطي والاتحاد الوطني تبحث مسألة تشكيل الحكومة والإعلان عن ذلك في أقرب وقت".وأكد أن "اللجان الفنية المشكلة من الحزبين الكبيرين لمناقشة تشكيل الحكومة، توصلا مؤخرا بعد اجتماع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني وهو رئيس الحكومة حاليا، وبين بافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث ذكر البيان الصادر عن الاجتماع بأن الطرفين أصبحا قاب قوسين أو أدنى من تشكيل الحكومة، وقد تم الاتفاق على كثير من النقاط المهمة، وهم بصدد إعلان هذه الحكومة في القريب جدا".وتابع محمود: "أعتقد أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم لن يتأخر كثيرا، لكن يحتاج بعض الوقت بسبب شهر رمضان المبارك وعطلة نوروز وعيد الفطر، لذا فإن الإعلان قد يتأخر أسبوع أو عشرة أيام، وإما أن يكون الإعلان عن تشكيل الحكومة أو اجتماع آخر بين قادة الحزبين الكبيرين".ويرى الخبير في الشؤون الكردية، أن "الوضع في المنطقة ربما كان له تأثير إيجابي وليس سلبي على الإقليم بعكس ما يرى البعض، فالتغيرات التي حدثت كانت لها إسقاطات إيجابية في كثير من الأمور وبشكل خاص التقارب الذي حصل بين الإدارة الذاتية في سوريا وبين قيادة الإقليم وتحديدا بزعامة الرئيس مسعود بارزاني".وأكد أن "زعيم قوات قسد اجتمع مع مسعود بارزاني، وكان هناك تبادل للآراء فيما يتعلق بالشأن الكردي في سوريا، كما أن الرئيس بارزاني دعم بشكل كبير المبادرة التي اعتمدتها الأحزاب الكردية في تركيا بالتعاون مع الجهات التركية الرسمية في إعلان رسالة السيد عبد الله أوجلان التي طالب فيها بوقف العمليات العسكرية ضد الجيش التركي، والبدء بمباحثات ومفاوضات مع الإدارة التركية للوصول إلى حلول ناجعة".وأشار محمود، إلى أن "الأثر الإيجابي للتطورات في المنطقة تركت أثر جيد هنا في الاقليم، وأيضا على الوضع الكردي في سوريا وحتى على الأكراد في تركيا، لذا أعتقد أن إعلان الحكومة الجديدة لن يتأثر كثيرا، والإعلان ربما يكون قبل الانتخابات العامة الاتحادية في العراق والمتوقع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين أول المقبل".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن "المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية".وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقبين محليين".وجرت في الـ20 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.

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