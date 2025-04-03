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خبير تركي حول التعريفات الجمركية الأمريكية: سياسية تسرع توجه الاقتصاد العالمي نحو آسيا
خبير تركي حول التعريفات الجمركية الأمريكية: سياسية تسرع توجه الاقتصاد العالمي نحو آسيا
سبوتنيك عربي
علّق الخبير السياسي التركي، عمر توغاي يوجيل، على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، والعواقب المحتملة لهذه الخطوة على التجارة... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T15:50+0000
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وقال يوجيل في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بنظامها الجمركي، أعلنت أمريكا بقيادة ترامب حربًا اقتصادية على العالم أجمع. لكن هذا لم يكن مفاجئًا لأحد. الأهم الآن هو رد الدول. فكما هو معلوم، يتجه مركز الاقتصاد العالمي نحو آسيا منذ فترة طويلة".وأضاف يوجيل: "وستُسرّع سياسة ترامب الاقتصادية الأحادية الجانب هذه العملية. وكما نرى، تحتل الدول الآسيوية المركز الأول ضمن نظام التعريفات الجمركية الذي أعلنه ترامب. وهذا سيعزز تلقائيًا التعاون بين الدول الآسيوية ويؤدي إلى إيجاد مسارات تنمية بديلة جديدة".وأردف قائلا إنه "ومع ظهور جدار التعريفات الجمركية الأمريكية، فإن الآليات البديلة التي تقدمها مجموعة "بريكس" سوف تصبح أكثر جاذبية على نطاق عالمي. ومن المؤكد أن حجم التجارة بين دول "بريكس" سوف يزداد أيضاً".وأوضح يوجيل أنه "في ظل الظروف الحالية، سوف يضطر أقرب حلفاء الولايات المتحدة إلى بناء تعاون أوثق مع دول مجموعة "بريكس". وفي واقع الأمر، فإننا نشهد الآن بناء جدران التعريفات الجمركية الأمريكية على مستوى العالم. إن السياسة الاقتصادية الأحادية الجانب التي ينتهجها ترامب من شأنها أن تزيد من أهمية دول مجموعة "بريكس" على الساحة الدولية".وسوف تتمكن العديد من البلدان في وضع تنافسي من التعاون اقتصاديا مع عدد كبير من البلدان،على حد قوله. وهو ما من شأنه أن يغير نظام التجارة العالمي بشكل جذري. واختتم حديثه قائلاً: "إن أسواقاً وطرقاً تجارية بديلة تنتظرنا".مسؤول: رسوم ترامب الجمركية قد تكون في صالح مصرالعالم ينظر اليوم إلى روسيا و"بريكس"... فيما "يهتز" ميزان الاقتصاد الغربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير تركي حول التعريفات الجمركية الأمريكية: سياسية تسرع توجه الاقتصاد العالمي نحو آسيا

15:50 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Chitose Suzukiالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Chitose Suzuki
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حصري
علّق الخبير السياسي التركي، عمر توغاي يوجيل، على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، والعواقب المحتملة لهذه الخطوة على التجارة العالمية.
وقال يوجيل في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بنظامها الجمركي، أعلنت أمريكا بقيادة ترامب حربًا اقتصادية على العالم أجمع. لكن هذا لم يكن مفاجئًا لأحد. الأهم الآن هو رد الدول. فكما هو معلوم، يتجه مركز الاقتصاد العالمي نحو آسيا منذ فترة طويلة".
وأضاف يوجيل: "وستُسرّع سياسة ترامب الاقتصادية الأحادية الجانب هذه العملية. وكما نرى، تحتل الدول الآسيوية المركز الأول ضمن نظام التعريفات الجمركية الذي أعلنه ترامب. وهذا سيعزز تلقائيًا التعاون بين الدول الآسيوية ويؤدي إلى إيجاد مسارات تنمية بديلة جديدة".
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وتابع يوجيل: "سيزداد وزن الهياكل مثل "بريكس"، حيث تشكل مجموعة "بريكس" لاعباً رئيسياً في تحديد كيفية عمل الآليات الاقتصادية خارج العالم الغربي. ولذلك فإن الاتجاه الأول سيكون تطوير الهياكل مثل بنك التنمية الجديد، والاحتياطي النقدي المشترك، وأنظمة الدفع والتأمين لمجموعة بريكس".

وأردف قائلا إنه "ومع ظهور جدار التعريفات الجمركية الأمريكية، فإن الآليات البديلة التي تقدمها مجموعة "بريكس" سوف تصبح أكثر جاذبية على نطاق عالمي. ومن المؤكد أن حجم التجارة بين دول "بريكس" سوف يزداد أيضاً".
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وأوضح يوجيل أنه "في ظل الظروف الحالية، سوف يضطر أقرب حلفاء الولايات المتحدة إلى بناء تعاون أوثق مع دول مجموعة "بريكس". وفي واقع الأمر، فإننا نشهد الآن بناء جدران التعريفات الجمركية الأمريكية على مستوى العالم. إن السياسة الاقتصادية الأحادية الجانب التي ينتهجها ترامب من شأنها أن تزيد من أهمية دول مجموعة "بريكس" على الساحة الدولية".
وسوف تتمكن العديد من البلدان في وضع تنافسي من التعاون اقتصاديا مع عدد كبير من البلدان،على حد قوله. وهو ما من شأنه أن يغير نظام التجارة العالمي بشكل جذري. واختتم حديثه قائلاً: "إن أسواقاً وطرقاً تجارية بديلة تنتظرنا".
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