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باحث في العلاقات الدولية: يصعب الحديث عن آلية سلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت
باحث في العلاقات الدولية: يصعب الحديث عن آلية سلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، محمد الديهي، على المفاوضات الجارية للتوصّل إلى عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن "التغييرات... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T09:46+0000
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ولفت الديهي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الطرف الأوروبي فاعل في هذه الأزمة لكنه لم يكن موجوداً على طاولة المفاوضات ولم تتم دعوته كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في دعم مسار التفاوض".وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أنه "في حال تمكّنت الإدارة الأميركية من إقناع حلفائها الإقليميين وخاصة الأوروبيين لوقف الدعم لنظام كييف والاتجاه إلى مفاوضات جادة للسلام، فإننا سنكون أمام مشهد مغاير يسعى لتحقيق السلام وفرض الاستقرار".وتوقّع ضيف "سبوتنيك" أن "تنصاع الدول الأوروبية إلى الضغوط الأميركية في ما يتعلق بأوكرانيا لأن هناك الكثير من الأمور التي تربطها بالولايات المتحدة، كما أنّ الرسوم الجمركية الأميركية أصبحت عامل ضغط على الكثير من الدول، وبالتالي فإن هناك إمكانية لتحقيق السلام".كما أشار الديهي إلى "وجود أطراف أوروبية منفتحة على حلّ الأزمة، ولديها الرغبة أنّ يكون هناك عملية سلام إقليمية أو اتفاقية تضمن لروسيا حقوقها كما تضمن حقوق الأطراف".
https://sarabic.ae/20250408/موسكو-روسيا-مستعدة-لحوار-جاد-بشأن-أوكرانيا--1099347109.html
https://sarabic.ae/20250407/برلمانية-أمريكية-تطالب-أوكرانيا-بالتخلي-عن-الأراضي-التي-حررتها-روسيا-1099300086.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في العلاقات الدولية: يصعب الحديث عن آلية سلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت

09:46 GMT 09.04.2025
© Sputnik . Alexander Krayjev / الانتقال إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Alexander Krayjev
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علّق الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، محمد الديهي، على المفاوضات الجارية للتوصّل إلى عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن "التغييرات الدولية والإخفاقات الإقليمية على أرض الواقع مخالفة لما تصرّح به الإدارة الأمريكية الجديدة وبعيدة عن النهج الواقعي، وبالتالي يصعب الحديث عن آلية سلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت".
ولفت الديهي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الطرف الأوروبي فاعل في هذه الأزمة لكنه لم يكن موجوداً على طاولة المفاوضات ولم تتم دعوته كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في دعم مسار التفاوض".

وإذ أكد الديهي على "تحقيق روسيا للكثير من أهدافها التي أعلنتها خلال الحرب وسعيها إلى تحقيق سلام عادل، وهذا ما يتم فعليًا على أرض الواقع"، رأى أنه لا "مؤشرات على أنّ أوكرانيا عازمة على الدخول في مفاوضات حقيقية لضمان تحقيق السلام".

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: روسيا مستعدة لحوار جاد بشأن أوكرانيا
أمس, 15:12 GMT
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أنه "في حال تمكّنت الإدارة الأميركية من إقناع حلفائها الإقليميين وخاصة الأوروبيين لوقف الدعم لنظام كييف والاتجاه إلى مفاوضات جادة للسلام، فإننا سنكون أمام مشهد مغاير يسعى لتحقيق السلام وفرض الاستقرار".

وردًا على سؤال حول العوامل التي يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب، قال الديهي: "إن عوامل إنهاء الحرب تتضمّن وجود ضمانات واتفاقية قانونية بعدم تهديد الأمن القومي الروسي وعدم توسّع حلف "الناتو" إلى حدود روسيا"، لافتًا إلى "ضرورة وقف العقوبات الأحادية التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد روسيا".

الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا
7 أبريل, 13:36 GMT
وتوقّع ضيف "سبوتنيك" أن "تنصاع الدول الأوروبية إلى الضغوط الأميركية في ما يتعلق بأوكرانيا لأن هناك الكثير من الأمور التي تربطها بالولايات المتحدة، كما أنّ الرسوم الجمركية الأميركية أصبحت عامل ضغط على الكثير من الدول، وبالتالي فإن هناك إمكانية لتحقيق السلام".
كما أشار الديهي إلى "وجود أطراف أوروبية منفتحة على حلّ الأزمة، ولديها الرغبة أنّ يكون هناك عملية سلام إقليمية أو اتفاقية تضمن لروسيا حقوقها كما تضمن حقوق الأطراف".
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