https://sarabic.ae/20250409/باحث-في-العلاقات-الدولية-يصعب-الحديث-عن-آلية-سلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-هذا-التوقيت-1099366056.html

باحث في العلاقات الدولية: يصعب الحديث عن آلية سلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت

باحث في العلاقات الدولية: يصعب الحديث عن آلية سلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، محمد الديهي، على المفاوضات الجارية للتوصّل إلى عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن "التغييرات... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T09:46+0000

2025-04-09T09:46+0000

2025-04-09T09:46+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059268248_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_816fcbd46a667ad7ff6fe9ecb5579a43.jpg

ولفت الديهي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الطرف الأوروبي فاعل في هذه الأزمة لكنه لم يكن موجوداً على طاولة المفاوضات ولم تتم دعوته كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في دعم مسار التفاوض".وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أنه "في حال تمكّنت الإدارة الأميركية من إقناع حلفائها الإقليميين وخاصة الأوروبيين لوقف الدعم لنظام كييف والاتجاه إلى مفاوضات جادة للسلام، فإننا سنكون أمام مشهد مغاير يسعى لتحقيق السلام وفرض الاستقرار".وتوقّع ضيف "سبوتنيك" أن "تنصاع الدول الأوروبية إلى الضغوط الأميركية في ما يتعلق بأوكرانيا لأن هناك الكثير من الأمور التي تربطها بالولايات المتحدة، كما أنّ الرسوم الجمركية الأميركية أصبحت عامل ضغط على الكثير من الدول، وبالتالي فإن هناك إمكانية لتحقيق السلام".كما أشار الديهي إلى "وجود أطراف أوروبية منفتحة على حلّ الأزمة، ولديها الرغبة أنّ يكون هناك عملية سلام إقليمية أو اتفاقية تضمن لروسيا حقوقها كما تضمن حقوق الأطراف".

https://sarabic.ae/20250408/موسكو-روسيا-مستعدة-لحوار-جاد-بشأن-أوكرانيا--1099347109.html

https://sarabic.ae/20250407/برلمانية-أمريكية-تطالب-أوكرانيا-بالتخلي-عن-الأراضي-التي-حررتها-روسيا-1099300086.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك, حصري