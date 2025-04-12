https://sarabic.ae/20250412/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-أن-مدينة-رفح-الفلسطينية-أصبحت-ضمن-المنطقة-الأمنية-العازلة-1099482287.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن مدينة رفح الفلسطينية أصبحت ضمن "المنطقة الأمنية العازلة"
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن مدينة رفح الفلسطينية أصبحت ضمن "المنطقة الأمنية العازلة"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن "عمليات الجيش الإسرائيلي ستتوسع قريبا بقوة لتشمل مناطق أخرى في معظم أنحاء قطاع غزة". 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T11:48+0000
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وقال كاتس، في تصريحات له، إن "السيطرة على محور "موراغ" بشكل كامل، الذي يفصل رفح عن خان يونس، بمثابة اللحظة الأخيرة للقضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب"، موضحًا أن "مدينة رفح أصبحت ضمن المنطقة الأمنية العازلة". وأضاف أن بلاده "تجلي سكان بيت حانون وأحياء أخرى شمالي قطاع غزة، لتوسيع المنطقة العازلة ومنها محور نتساريم"، مؤكدًا "العمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنقل سكان غزة طوعا إلى دول أخرى".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أن "قوات الفرقة 36 أكملت تطويق رفح، حيث التقت قوات من اللواء 188 ولواء غولاني وأسست محور موراغ".وأضافت إيلا أنه "خلال اليوم الأخير، أنجزت القوات فتح محور موراغ، الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين لواء رفح وخان يونس"، مؤكدة استكمال تطويق مدينة رفح.وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد قالت الخميس المضي، إن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تشهد تصعيدا غير مسبوق، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير منازل وتدمير أحياء سكنية وبُنى تحتية، في ما وُصفته بأنه "تصعيد خطير في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة لتحقيق إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي".وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى".وأضاف أن "إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة"، مؤكدًا أنه قابل 10 رهائن أفرج عنهم من قطاع غزة، وتحدثوا عن "فظائع ارتكبتها حماس بحقهم".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مدينة رفح, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن مدينة رفح الفلسطينية أصبحت ضمن "المنطقة الأمنية العازلة"
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن "عمليات الجيش الإسرائيلي ستتوسع قريبا بقوة لتشمل مناطق أخرى في معظم أنحاء قطاع غزة".
وقال كاتس، في تصريحات له
، إن "السيطرة على محور "موراغ" بشكل كامل، الذي يفصل رفح عن خان يونس، بمثابة اللحظة الأخيرة للقضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب"، موضحًا أن "مدينة رفح أصبحت ضمن المنطقة الأمنية العازلة".
وأضاف أن بلاده "تجلي سكان بيت حانون وأحياء أخرى شمالي قطاع غزة، لتوسيع المنطقة العازلة ومنها محور نتساريم"، مؤكدًا "العمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنقل سكان غزة طوعا إلى دول أخرى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أن "قوات الفرقة 36 أكملت تطويق رفح
، حيث التقت قوات من اللواء 188 ولواء غولاني وأسست محور موراغ".
وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، كابتن إيلا، إن "قوات الفرقة 36 تواصل تصفية الإرهابيين والعمل لتدمير بنى تحتية إرهابية لحماس فوق وتحت الأرض".
وأضافت إيلا أنه "خلال اليوم الأخير، أنجزت القوات فتح محور موراغ، الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين لواء رفح وخان يونس"، مؤكدة استكمال تطويق مدينة رفح.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد قالت الخميس المضي، إن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تشهد تصعيدا غير مسبوق
، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير منازل وتدمير أحياء سكنية وبُنى تحتية، في ما وُصفته بأنه "تصعيد خطير في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة لتحقيق إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجرى "نقاشًا رائعًا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض.
وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، إن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب
"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يعمل بصورة حثيثة للإفراج عن الأسرى".
وأضاف أن "إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة"، مؤكدًا أنه قابل 10 رهائن أفرج عنهم من قطاع غزة، وتحدثوا عن "فظائع ارتكبتها حماس بحقهم".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.