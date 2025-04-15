https://sarabic.ae/20250415/صفحة-جديدة-القاهرة-تترقب-وصول-بعثة-مغربية-لحل-أزمة-العجز-التجاري-بين-البلدين-1099572804.html

صفحة جديدة... القاهرة تترقب وصول بعثة مغربية لحل "أزمة العجز التجاري" بين البلدين

صفحة جديدة... القاهرة تترقب وصول بعثة مغربية لحل "أزمة العجز التجاري" بين البلدين

سبوتنيك عربي

تترقب القاهرة زيارة وفد اقتصادي مغربي، مايو/أيار المقبل، لبحث آليات حل أزمة التبادل التجاري التي شهدت بعض الإجراءات خلال الأشهر الماضية، ولقاءات بين وزراء... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T14:14+0000

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تسعى الرباط لإعادة التوازن لصالحها في الميزان التجاري والتخفيف من العجز المحقق منذ سنوات لصالح القاهرة.كما تهدف الزيارة لفتح صفحة تجارية جديدة بعد أزمة صامتة على المستوى الاقتصادي شهدتها العلاقات بين البلدين الفترة الماضية، حيث بلغ العجز عام 2023، نحو 880 مليون دولار. في حين أن صادرات المغرب لم تتجاوز 52 مليون دولار، ناهزت الواردات من مصر 930 مليون دولار، وفقا لبيانات رسمية.صفحة جديدةوبعد تعليق للواردات المصرية في المغرب، اتفق الجانبان على بحث آليات جديدة من أجل توازن في الميزان التجاري، مع مراعاة ما تنص عليه اتفاقية "أكادير".وكانت المغرب اتخذ إجراءات بشأن واردات مصرية بسبب ما أسماه "مكافحة الإغراق"، من بينها الطماطم المعلبة والبولي كلوريد الفينيل والسجاد والنسيج، كما تشمل الواردات الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج.على الجانب الآخر، تصدر المملكة السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر لـ"سبوتنيك"، أن القاهرة كانت أوقفت استيراد السيارات نهائيا من المغرب، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات مقابلة ترتبط بالواردات من القاهرة.وقعت اتفاقية أكادير، عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، وتهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.أهداف الزيارةمن ناحيته قال أمين سامي الخبير الاقتصادي المغربي، إن الاجتماع المقبل المرتقب بين الجانبين المغربي والمصري في شهر مايو، يهدف لمعالجة مشكلة العجز التجاري، حيث يتضمن النقاش بحث آلية تعديل العجز التجاري، وأيضا سبل تطوير حجم التبادل التجاري بين المغرب ومصر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تعديل العجز التجاري بين البلدين يفترض التطرق ومعالجة عدد من النقاط، منها حجم الصادرات بين البلدين، والتركيز على قطاعات التي يتمتع فيها البلدان بميزة تنافسية، وكذلك العمل على تسهيل إجراءات التصدير عبر اتفاقيات تفضيلية أو تخفيض الرسوم الجمركية، فضلا عن العمل على جذب الاستثمارات المغربية في مصر، من خلال تشجيع الشركات المغربية على الاستثمار في قطاعات إنتاجية (مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية).تعزيز التعاونوأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة في التوازن الاقتصادي بين البلدين، من أجل المضي في تفعيل مشاريع استثمارية مشتركة، حيث يشكل التعاون بين البلدين حافزًا للتفاوض على اتفاقيات أكثر إنصافًا، من خلال تحويل العجز إلى فرصة لتعميق التكامل الصناعي، وتبادل الخبرات في الزراعة أو الصناعات الدوائية.ويرى أن الاجتماع المرتقب قد يركز في جدول أعمال المرتقب على آليات عملية، منها إنشاء لجنة تجارية مشتركة لمراقبة الميزان التجاري، وتوقيع مذكرات تفاهم في قطاعات واعدة (مثل السياحة، التكنولوجيا الخضراء).بحث العجز التجاريفي الإطار، قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي المصري، إن الاجتماع المرتقب بين البلدين مايو المقبل، يستهدف بحث ملف العجز التجاري.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الصادرات المصرية للمغرب أعلى بدرجات كبيرة من الواردات من المغرب للقاهرة.يوضح الخبير المصري، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء المصري، تشير إلى أن الصادات المصرية للمغرب، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.ولفت إلى أن العمل على تنظيم منتدى الأعمال والشراكة في مصر، الذي يمكن الفاعلين الاستثماريين في البلدين من اكتشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون.ويرى أن العجز التجاري الحالي بين البلدين، يؤثر بشكل سلبي على تطوير حجم التعاون بين الجانبين، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.في فبراير/شباط الماضي، زار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة المغرب، والتقى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.لقاءات رسميةوقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.تطرق اللقاء حينها، وفق البيان الرسمي، عن الجانب المصري، إلى عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، أوعلى مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة .واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B 2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.وفي مارس/آذار 2025، أعلنت مصر عن انتهاء أزمة دخول بعض منتجاتها إلى المغرب، وتوقعت وسائل إعلام مصرية بأنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.وقال رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، إن "جهود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نجحت في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، مما انعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين".وأكد إلياس على "سماح الجانب المغربي بدخول منتجات التغليف بجميع أشكالها، مما يعزز العلاقات التجارية"، كاشفا عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب بنسبة 9% لتصل إلى 34.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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