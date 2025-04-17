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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-واشنطن-بدأت-تفهم-مواقفنا-بشكل-أفضل-1099640176.html
الخارجية الروسية: واشنطن بدأت تفهم مواقفنا بشكل أفضل
الخارجية الروسية: واشنطن بدأت تفهم مواقفنا بشكل أفضل
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تواصل الحفاظ على اتصالات قائمة على الثقة مع واشنطن، وترى أن الجانب الأمريكي... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T12:56+0000
2025-04-17T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: " لا تزال لدينا اتصالات موثوقة مع الجانب الأمريكي، ونرى أنهم يستمعون إلينا بشأن عدد من القضايا المهمة. ونعتقد أنه على أساس المعلومات المقدمة، بدأوا يفهمون جوانب معينة بشكل أفضل".وتابعت: "دون التطرق إلى الموضوع العالمي المتعلق بضرورة إزالة الأسباب الجذرية للصراع، حتى وحالياً، فإن عجز نظام كييف عن التفاوض واضح على المسار المحلي للاتفاقيات المتعلقة بوقف استهداف منشآت الوقود والطاقة لمدة 30 يومًا... وباستخدام هذا العنصر الأساسي كمثال، يتضح مدى صعوبة وضع معايير الاتفاقيات".في 18 مارس/آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الزعيم الأمريكي دونالد ترامب. وطرح الرئيس الأمريكي اقتراحا لأطراف الصراع في أوكرانيا بالامتناع المتبادل عن شن هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما؛ وقد دعم بوتين هذه المبادرة.وأعلن الكرملين، في 25 آذار/ مارس، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت منشآت الطاقة الروسية 6 مرات في يومينالدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة الكرملين: نظام كييف لا يلتزم بالتوقف الاختياري عن استهداف منشآت الطاقة
https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-كييف-تتجاهل-قرار-وقف-الضربات-على-منشآت-الطاقة-1099627963.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: واشنطن بدأت تفهم مواقفنا بشكل أفضل

12:56 GMT 17.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تواصل الحفاظ على اتصالات قائمة على الثقة مع واشنطن، وترى أن الجانب الأمريكي يستمع إليها في عدد من القضايا المهمة.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: " لا تزال لدينا اتصالات موثوقة مع الجانب الأمريكي، ونرى أنهم يستمعون إلينا بشأن عدد من القضايا المهمة. ونعتقد أنه على أساس المعلومات المقدمة، بدأوا يفهمون جوانب معينة بشكل أفضل".

وشددت على أن واشنطن تتفهم الآن بشكل أفضل حجج الجانب الروسي بشأن عدم وجود بديل للقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك محاولات كييف القضاء على كل ما هو روسي وتدمير السكان الناطقين بالروسية.

وتابعت: "دون التطرق إلى الموضوع العالمي المتعلق بضرورة إزالة الأسباب الجذرية للصراع، حتى وحالياً، فإن عجز نظام كييف عن التفاوض واضح على المسار المحلي للاتفاقيات المتعلقة بوقف استهداف منشآت الوقود والطاقة لمدة 30 يومًا... وباستخدام هذا العنصر الأساسي كمثال، يتضح مدى صعوبة وضع معايير الاتفاقيات".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
الخارجية الروسية: كييف تتجاهل قرار وقف الضربات على منشآت الطاقة
10:51 GMT
في 18 مارس/آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الزعيم الأمريكي دونالد ترامب. وطرح الرئيس الأمريكي اقتراحا لأطراف الصراع في أوكرانيا بالامتناع المتبادل عن شن هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما؛ وقد دعم بوتين هذه المبادرة.

قالفلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم الاقتراح الهادف إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة. ورغم الاتفاقات، يواصل نظام كييف مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وأعلن الكرملين، في 25 آذار/ مارس، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت منشآت الطاقة الروسية 6 مرات في يومين
الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
الكرملين: نظام كييف لا يلتزم بالتوقف الاختياري عن استهداف منشآت الطاقة
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