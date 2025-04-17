https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-كييف-تتجاهل-قرار-وقف-الضربات-على-منشآت-الطاقة-1099627963.html

الخارجية الروسية: كييف تتجاهل قرار وقف الضربات على منشآت الطاقة

الخارجية الروسية: كييف تتجاهل قرار وقف الضربات على منشآت الطاقة

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الجانب الأوكراني يواصل تجاهل قرار وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T10:51+0000

2025-04-17T10:51+0000

2025-04-17T10:51+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية في موسكو إن "القوات المسلحة الأوكرانية تهاجم البنية التحتية لمجمع الوقود والطاقة الروسي بشكل يومي تقريبا".وأضافت زاخاروفا: "نلاحظ مرة أخرى فشل نظام كييف في الالتزام بوقف الهجمات على مجمع الوقود والطاقة لمدة 30 يوما".وخلصت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تنفذ حرفيا غارات بطائرات دون طيار على البنية التحتية لمجمع الوقود والطاقة الروسي كل يوم، ومنذ الإعلان عن ما يسمى بوقف إطلاق النار في مجال الطاقة، سجل نظام كييف أكثر من 80 هجوما من هذا القبيل".وفي وقت سابق، أكدت زاخاروفا أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.وأعلن الكرملين، في 25 آذار/ مارس، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت منشآت الطاقة الروسية 6 مرات في يومينالدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة

https://sarabic.ae/20250417/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-شنت-10-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1099625297.html

https://sarabic.ae/20250416/الكرملين-نظام-كييف-لا-يلتزم-بالتوقف-الاختياري-عن-استهداف-منشآت-الطاقة--1099593514.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن