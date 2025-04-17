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https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-كييف-تتجاهل-قرار-وقف-الضربات-على-منشآت-الطاقة-1099627963.html
الخارجية الروسية: كييف تتجاهل قرار وقف الضربات على منشآت الطاقة
الخارجية الروسية: كييف تتجاهل قرار وقف الضربات على منشآت الطاقة
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الجانب الأوكراني يواصل تجاهل قرار وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T10:51+0000
2025-04-17T10:51+0000
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وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية في موسكو إن "القوات المسلحة الأوكرانية تهاجم البنية التحتية لمجمع الوقود والطاقة الروسي بشكل يومي تقريبا".وأضافت زاخاروفا: "نلاحظ مرة أخرى فشل نظام كييف في الالتزام بوقف الهجمات على مجمع الوقود والطاقة لمدة 30 يوما".وخلصت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تنفذ حرفيا غارات بطائرات دون طيار على البنية التحتية لمجمع الوقود والطاقة الروسي كل يوم، ومنذ الإعلان عن ما يسمى بوقف إطلاق النار في مجال الطاقة، سجل نظام كييف أكثر من 80 هجوما من هذا القبيل".وفي وقت سابق، أكدت زاخاروفا أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.وأعلن الكرملين، في 25 آذار/ مارس، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت منشآت الطاقة الروسية 6 مرات في يومينالدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
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https://sarabic.ae/20250416/الكرملين-نظام-كييف-لا-يلتزم-بالتوقف-الاختياري-عن-استهداف-منشآت-الطاقة--1099593514.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: كييف تتجاهل قرار وقف الضربات على منشآت الطاقة

10:51 GMT 17.04.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© ALEXANDER NEMENOV
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أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الجانب الأوكراني يواصل تجاهل قرار وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية.
وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية في موسكو إن "القوات المسلحة الأوكرانية تهاجم البنية التحتية لمجمع الوقود والطاقة الروسي بشكل يومي تقريبا".
وأضافت زاخاروفا: "نلاحظ مرة أخرى فشل نظام كييف في الالتزام بوقف الهجمات على مجمع الوقود والطاقة لمدة 30 يوما".
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وتابعت زاخاروفا: "كما تعلمون وتشاهدون من الأخبار، يواصل نظام كييف تجاهله بشكل واضح لقرار وقف الإضرابات في منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، والذي تم الاتفاق عليه في 18 مارس/آذار، من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة، وبالمناسبة، بدعم من زيلينسكي".
وخلصت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تنفذ حرفيا غارات بطائرات دون طيار على البنية التحتية لمجمع الوقود والطاقة الروسي كل يوم، ومنذ الإعلان عن ما يسمى بوقف إطلاق النار في مجال الطاقة، سجل نظام كييف أكثر من 80 هجوما من هذا القبيل".
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وفي وقت سابق، أكدت زاخاروفا أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.
وأعلن الكرملين، في 25 آذار/ مارس، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت منشآت الطاقة الروسية 6 مرات في يومين
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