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لافروف: روسيا دولة حضارية تعيش فيها مختلف الأديان
لافروف: روسيا دولة حضارية تعيش فيها مختلف الأديان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا دولة حضارية تتعايش فيها مختلف الأديان مع بعضها البعض. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T13:20+0000
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وقال لافروف خلال اجتماع مع قيادة مجموعة "روسيا - العالم الإسلامي" وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في موسكو، إن "روسيا ترفض سياسة استخدام العقوبات ضد الدول التي تنتهج سياسات خارجية وداخلية مستقلة مبنية على المصالح والتقاليد الوطنية".ويشارك في الحدث ممثلون عن السلطات الفيدرالية والإقليمية والجمعيات الدينية الروسية، فضلًا عن الدوائر العلمية والتجارية. ومن المتوقع أن يقوم رئيس المجموعة، رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، في الاجتماع بتلخيص نتائج العمل في عام 2024، والحديث عن الخطط المستقبلية.اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازان" يعقد في 17 أبريل منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
https://sarabic.ae/20250421/بمشاركة-دولية-واسعة-قازان-تستضيف-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-1099751212.html
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لافروف يتحدث في اجتماع مع قيادة مجموعة روسيا والعالم الإسلامي وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي
سبوتنيك عربي
لافروف يتحدث في اجتماع مع قيادة مجموعة روسيا والعالم الإسلامي وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي
2025-04-21T13:20+0000
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PT1S
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم
لافروف: روسيا دولة حضارية تعيش فيها مختلف الأديان
13:20 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 14:19 GMT 21.04.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا دولة حضارية تتعايش فيها مختلف الأديان مع بعضها البعض.
وقال لافروف خلال اجتماع مع قيادة مجموعة "روسيا - العالم الإسلامي" وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في موسكو، إن "روسيا ترفض سياسة استخدام العقوبات ضد الدول التي تنتهج سياسات خارجية وداخلية مستقلة مبنية على المصالح والتقاليد الوطنية".
وأضاف لافروف: "روسيا هي أكبر قوة أوروبية، وهي دولة حضارية، حيث يعيش فيها إلى جانب المسيحيين والبوذيين واليهود العديد من الناس الذين يعتنقون الإسلام".
ويشارك في الحدث ممثلون عن السلطات الفيدرالية والإقليمية والجمعيات الدينية الروسية،
فضلًا عن الدوائر العلمية والتجارية.
ومن المتوقع أن يقوم رئيس المجموعة، رئيس جمهورية تتارستان
رستم مينيخانوف، في الاجتماع بتلخيص نتائج العمل في عام 2024، والحديث عن الخطط المستقبلية.