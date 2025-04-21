https://sarabic.ae/20250421/للمرة-الأولى-منذ-أكثر-من-عقدين-وفد-رسمي-سوري-يزور-واشنطن-1099741690.html
للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين... وفد رسمي سوري يزور واشنطن
للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين... وفد رسمي سوري يزور واشنطن
سبوتنيك عربي
توجه وفد وزاري رسمي سوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T08:33+0000
2025-04-21T08:33+0000
2025-04-21T08:33+0000
أخبار سوريا اليوم
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وكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، لوسائل إعلام سورية، أن "الوفد ينقسم إلى شقين، سياسي وعلى رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجه إلى نيويورك، ومالي وعلى رأسه وزير المال محمد يسر برنية ويضم حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية يتوجه إلى واشنطن".وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى يزور الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تأشيرات لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا.وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأمريكية، وخصوصا وزارة الخارجية الأمريكية، على إصدارها هذه التأشيرات.وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات وتيسير التحويلات وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة، واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدا لاجتماع موسع سيعقد في أبريل/نيسان، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
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https://sarabic.ae/20250418/الولايات-المتحدة-تعتزم-سحب-نحو-1000-جندي-من-سوريا-1099688031.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين... وفد رسمي سوري يزور واشنطن
توجه وفد وزاري رسمي سوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن.
وكشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، لوسائل إعلام سورية، أن "الوفد ينقسم إلى شقين، سياسي وعلى رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجه إلى نيويورك، ومالي وعلى رأسه وزير المال محمد يسر برنية ويضم حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية يتوجه إلى واشنطن
".
وأوضح الشعار أنه "يخطط لزيارة الولايات المتحدة، الشهر المقبل، لتعزيز التعاون مع الجالية السورية الأمريكية".
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى يزور الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تأشيرات لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا
.
وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأمريكية
، وخصوصا وزارة الخارجية الأمريكية، على إصدارها هذه التأشيرات.
وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات وتيسير التحويلات وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة، واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية
تمهيدا لاجتماع موسع سيعقد في أبريل/نيسان، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.