https://sarabic.ae/20250422/ضوء-غامض-أجنحة-طائر-البوم-الوردية-تفتح--سرا-خفيا-من-عالم-آخر-1099799349.html

ضوء غامض... أجنحة طائر البوم الوردية تفتح سرا خفيا من عالم آخر

ضوء غامض... أجنحة طائر البوم الوردية تفتح سرا خفيا من عالم آخر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من علماء الطيور في جامعة شمال ميشيغين الأمريكية، ومرصد "وايتفيش بيرد بوينت" عن ضوء غامض في أجنحة طائر البوم، تستخدمه وكأنها... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T13:33+0000

2025-04-22T13:33+0000

2025-04-22T13:33+0000

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تعرف البومة الطويلة الأذن "أسيو أوتوس" بأنها طائر جارح مهيب، تعرف بخصلات آذانها الممتلئة الشبيهة بالقرون، وعلاماتها الغامضة المتعرجة التي تساعدها على الاندماج في بيئتها الشجرية.قامت عالمة الطيور إميلي غريفيث، وزملاؤها بفحص ريش جمع من الأجنحة الداخلية لـ99 بومة طويلة الأذن أثناء هجرتها عبر شبه جزيرة ميشيغين، في ربيع عام 2020.تستطيع عيون البومة رصد هذا التألق الأرجواني المنبعث من أصباغ حساسة للضوء تسمى البورفيرينات (كلمة يونانية تعني البنفسجي)، حتى دون مساعدة الأشعة فوق البنفسجية، كما هو الحال مع الطيور الأخرى القادرة على الرؤية في طيف الأشعة فوق البنفسجية.لا تتسبب حساسية البورفيرينات للضوء في توهجها فحسب، بل تجعلها أيضًا تتدهور مع التعرض المستمر لأشعة الشمس، ما يعني غالبًا أن تألق الطيور يتلاشى مع تقدم عمر الريش بين كل انسلاخ وآخر.وكشفت الدراسة أنواعًا أخرى من الأصباغ في ريش الطيور تلعب دورًا في الإشارة إلى العمر والجنس والحجم والصحة العامة للمنافسين المحتملين والشركاء. على سبيل المثال، حتى دون ضوء أسود، استطاع الباحثون تخمين جنس البوم الطويل الأذنين من خلال ريشها الداكن (أنثى) أو الفاتح (ذكر)، مع أن هذا النظام ليس مضمونًا تمامًا.أما الطيور الأصغر سنًا، وتلك ذات الريش الباهت بشكل عام، فكانت الصبغات أقوى إذا كانت أثقل وزنًا. ويشير الباحثون إلى أن هذا يشير إلى أن الصبغات قد تكون بمثابة "إشارة صادقة" على صحة البومة.وكتب الباحثون في ورقته البحثية: "من الممكن أن تستخدم الصبغات الفلورية الموجودة في البوم الطويل الأذنين في الانتقاء الجنسي". الوقت الوحيد الذي قد تظهر فيه هذه الصبغات بشكل مباشر (إلى جانب الطيران) هو أثناء سلوك التودد، حيث يقوم الذكر برحلة تودد لجذب الإناث.وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية، فإنه حتى لو كانت البومة متناغمة تمامًا مع الاختلافات الدقيقة في توهج الأجنحة الذي يظهر أثناء طيران الذكور، فإن هذا لا يفسر لماذا يجب أن تكون أجنحة الإناث أكثر سطوعًا بكثير.بومة "ثلجية" نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام... فيديو رصد بطريق نادر بسبب لونه... فيديو

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علوم, حيوان, طائر البوم, طيور, أخطر طيور, منوعات