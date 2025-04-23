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وزير الخارجية الإيراني: نحن في حالة يقظة دائمة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات
وزير الخارجية الإيراني: نحن في حالة يقظة دائمة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن القوات الاستخباراتية والأمنية الإيرانية "في حالة يقظة بامتياز لمواجهة أي أعمال تخريبية أو اغتيالات... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء عن عباس عراقجي، أن "محاولات الكيان الصهيوني وبعض الجماعات التي لديها مصالح خاصة من أجل تحريف مسار الدبلوماسية - باستخدام مختلف التكتيكات – باتت واضحة تمامًا للجميع".وأوضح الوزير الإيراني أن "هناك احتمال بأن أولئك الذين يسعون على الدوام إلى تضليل الرأي العام، سيطرحون في هذه المرة، مزاعم وهمية مصحوبة بصور أقمار صناعية مخيفة".وجدد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، التأكيد على أن كل ميليغرام من اليورانيوم المخصب في بلاده يخضع لرقابة تامة ومستدامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأمس الثلاثاء، أكد عراقجي أن "إيران لن تتنازل عن أمنها، ومستعدة للقيام بدورها في بناء منطقة أكثر أمنا وخالية من تهديد الأسلحة النووية".وقال عراقجي، في تصريحات له، إن بلاده "ترفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي"، متهما الدول الغربية بالتعامل بازدواجية وغض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية.وأضاف أن "إسرائيل ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو الخضوع لإشراف وكالة الطاقة الذرية"، مؤكدا أن "سعي طهران للحصول على الطاقة النووية المدنية تفرضه أولويات طويلة الأجل تتماشى مع الأهداف التنموية".ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.وفي وقت سابق، أكد بقائي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية"، مشيرا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
https://sarabic.ae/20250422/إيران-ترفض-بشدة-الاتهامات-الأمريكية-الإسرائيلية-ضدها-بشأن-سوريا-وتصفها-بـالكاذبة-1099776132.html
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وزير الخارجية الإيراني: نحن في حالة يقظة دائمة لمواجهة أي عمل تخريبي أو اغتيالات

16:16 GMT 23.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن القوات الاستخباراتية والأمنية الإيرانية "في حالة يقظة بامتياز لمواجهة أي أعمال تخريبية أو اغتيالات تهدف إلى إجبارهم على الرد المشروع".
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء عن عباس عراقجي، أن "محاولات الكيان الصهيوني وبعض الجماعات التي لديها مصالح خاصة من أجل تحريف مسار الدبلوماسية - باستخدام مختلف التكتيكات – باتت واضحة تمامًا للجميع".
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وأوضح الوزير الإيراني أن "هناك احتمال بأن أولئك الذين يسعون على الدوام إلى تضليل الرأي العام، سيطرحون في هذه المرة، مزاعم وهمية مصحوبة بصور أقمار صناعية مخيفة".
وجدد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، التأكيد على أن كل ميليغرام من اليورانيوم المخصب في بلاده يخضع لرقابة تامة ومستدامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأمس الثلاثاء، أكد عراقجي أن "إيران لن تتنازل عن أمنها، ومستعدة للقيام بدورها في بناء منطقة أكثر أمنا وخالية من تهديد الأسلحة النووية".
وقال عراقجي، في تصريحات له، إن بلاده "ترفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي"، متهما الدول الغربية بالتعامل بازدواجية وغض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية.
وأضاف أن "إسرائيل ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو الخضوع لإشراف وكالة الطاقة الذرية"، مؤكدا أن "سعي طهران للحصول على الطاقة النووية المدنية تفرضه أولويات طويلة الأجل تتماشى مع الأهداف التنموية".
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ خبراء من الجانبين الأربعاء مناقشة التفاصيل الفنية لخطة الاتفاق.
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من جانبه، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إلى أن حضور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمباحثات في روما كان بمبادرة شخصية، مؤكداً أنه لم يعقد أي لقاء رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.
وأعاد بقائي التأكيد على المطالب الإيرانية الأساسية في أي مفاوضات، والتي تتمثل في رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة هذه الضمانات.
وفي وقت سابق، أكد بقائي، أن هدف المحادثات مع أمريكا يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بـ"غير المبررة وغير القانونية"، مشيرا خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى ضرورة أن تكون نتائج المفاوضات ملموسة، وتتيح لإيران ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، وشدد على أهمية وجود ضمانات لاستمرار الاتفاقات والتزام الأطراف بها، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط، بعد اقتراح من سلطنة عمان وبتنسيق مع الأطراف المعنية، مع تعاون من الحكومة الإيطالية في ترتيبات الموقع".
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