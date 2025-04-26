https://sarabic.ae/20250426/وفد-عسكري-رفيع-من-دولة-عربية-يزور-إثيوبيا-في-مهمة-خاصة-1099910237.html
وفد عسكري رفيع من دولة عربية يزور إثيوبيا في مهمة خاصة
وفد عسكري رفيع من دولة عربية يزور إثيوبيا في مهمة خاصة
سبوتنيك عربي
قام الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا، خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل/ نيسان... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال موقع "هسبريس"، إنه خلال الزيارة، عقد الفريق أول بريظ اجتماعًا ثنائيًا مع المشير برهانو جولا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وأعرب المسؤولان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات العسكرية الثنائية.وكشف بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية أن "الزيارة استهدفت مناقشة مشروع اتفاقية تعاون عسكري ثنائي شاملة، من المقرر التوقيع عليها قريبا، بهدف تطوير وتوسيع آفاق الشراكة الدفاعية بين المغرب وإثيوبيا".وعلى هامش الزيارة، عقد الفريق أول بريظ، لقاءً مع وزيرة الدولة للدفاع الإثيوبية مارتا لويجي، بحضور سفيرة المغرب في أديس أبابا نزهة العلوي المحمدي، تم خلاله بحث آليات تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري الأفريقي وتطوير الشراكات الاستراتيجية في المجال الدفاعي.يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، قال فيه إن "سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار إثيوبيا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار إثيوبيا
وفد عسكري رفيع من دولة عربية يزور إثيوبيا في مهمة خاصة
قام الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا، خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بتوجيهات من الملك المغربي محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية.
وقال موقع
"هسبريس"، إنه خلال الزيارة، عقد الفريق أول بريظ اجتماعًا ثنائيًا مع المشير برهانو جولا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وأعرب المسؤولان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات العسكرية الثنائية.
وكشف بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية أن "الزيارة استهدفت مناقشة مشروع اتفاقية تعاون عسكري ثنائي شاملة، من المقرر التوقيع عليها قريبا، بهدف تطوير وتوسيع آفاق الشراكة الدفاعية بين المغرب وإثيوبيا".
وعلى هامش الزيارة، عقد الفريق أول بريظ، لقاءً مع وزيرة الدولة للدفاع الإثيوبية مارتا لويجي، بحضور سفيرة المغرب في أديس أبابا نزهة العلوي المحمدي، تم خلاله بحث آليات تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وشمل برنامج الزيارة جولة تفقدية لعدد من المنشآت العسكرية الإثيوبية البارزة، بما في ذلك إدارة أمن الشبكات المعلوماتية ومعهد الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيشوفتو الجوية ومصنع للذخيرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري الأفريقي وتطوير الشراكات الاستراتيجية في المجال الدفاعي.
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، قال فيه إن "سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب
وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".
كما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر تمثل "أمرا وجوديا" بالنسبة لأديس أبابا، مضيفًا: "سيتحقق ذلك بالسلام وليس بالحرب مع إريتريا أو الصومال، من أجل الحصول على منفذ بحري".
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة
، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.