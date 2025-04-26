https://sarabic.ae/20250426/وفد-عسكري-رفيع-من-دولة-عربية-يزور-إثيوبيا-في-مهمة-خاصة-1099910237.html

وفد عسكري رفيع من دولة عربية يزور إثيوبيا في مهمة خاصة

وفد عسكري رفيع من دولة عربية يزور إثيوبيا في مهمة خاصة

سبوتنيك عربي

قام الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا، خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل/ نيسان... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T10:02+0000

2025-04-26T10:02+0000

2025-04-26T10:02+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار المغرب اليوم

أخبار إثيوبيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099910080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30d9d6ff1406043d0cdc63f418f02862.jpg

وقال موقع "هسبريس"، إنه خلال الزيارة، عقد الفريق أول بريظ اجتماعًا ثنائيًا مع المشير برهانو جولا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وأعرب المسؤولان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات العسكرية الثنائية.وكشف بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية أن "الزيارة استهدفت مناقشة مشروع اتفاقية تعاون عسكري ثنائي شاملة، من المقرر التوقيع عليها قريبا، بهدف تطوير وتوسيع آفاق الشراكة الدفاعية بين المغرب وإثيوبيا".وعلى هامش الزيارة، عقد الفريق أول بريظ، لقاءً مع وزيرة الدولة للدفاع الإثيوبية مارتا لويجي، بحضور سفيرة المغرب في أديس أبابا نزهة العلوي المحمدي، تم خلاله بحث آليات تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري الأفريقي وتطوير الشراكات الاستراتيجية في المجال الدفاعي.يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، قال فيه إن "سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب وسيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل".وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250302/قوى-اختارت-الحرب-رئيس-وزراء-إثيوبيا-يتحدث-عن-أهم-لحظة-في-تاريخ-بلاده-1098303648.html

https://sarabic.ae/20250326/بعد-تصريحات-عن-الحرب-إثيوبيا-تبحث-عن-منفذ-بحري-بالجهود-السلمية-1098979776.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار إثيوبيا