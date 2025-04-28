أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250428/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-يعتمد-على-الإعلام-للحصول-على-الدعم-وهذا-الأسبوع-الحاسم-1099975550.html
أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم
أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم
سبوتنيك عربي
تطرق الأستاذ المحاضر في السياسة والعلاقات الدولية من جامعة يارسلاف الحكومية في روسيا، ميرزاد حاجم، إلى إعلان فلاديمير زيلينسكي بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T14:15+0000
2025-04-28T14:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وأضاف حاجم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ليس هناك أي شيء تاريخي، ومن المتوقع أن ترامب أفهم زيلينسكي أن التفاهمات الدولية والوقت ليس لصالحه أبدا، وأن روسيا أصبحت متحصنة أكثر"، موضحاً أن "ترامب يعرف أن المراوغة في هذا الوقت هو خسارة لمصالح أمريكا كما أن زيلينسكي يدرك أن أي عملية سلام تعني أنه حان وقت المساءلة".ورداً على سؤال في ما إذا كانت هناك معلومات حول اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسية بنظيره الأمريكي في الساعات الماضية، قال حاجم: "لا، هذه اللقاءات سرية جدا ومغلقة"، وأضاف: "أوكرانيا حسم أمرها"، مشدداً على "إصرار روسيا بأن يكون هذا السلام عملية شاملة وكاملة ومستقبلية استراتيجية".ورأى حاجم أن "شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الحلفاء هي رسالة جيوسياسية لأن روسيا تريد أن تؤكد لجميع الدول أنها اليوم تملك أصدقاء وحلفاء وهي جزء من القطبية الجديدة"، مشيراً إلى أن "هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم".وعن احتمال وجود ضغط أمريكي أم توافق أمريكي -أوروبي، قال: "سيكون هناك ضغط أمريكي على الأوروبيين، لأنهم من تحت الطاولة، متفقون مع الولايات المتحدة لإنهاء مهزلة زيلينسكي".
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تبقى-منفتحة-على-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-لكن-الكرة-ليست-في-ملعبنا-1099955034.html
https://sarabic.ae/20250426/وجها-لوجه-إعلام-يكشف-تفاصيل-لقاء-ترامب-وزيلينسكي-في-الفاتيكان-1099912784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, تقارير سبوتنيك, حصري

أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم

14:15 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
حصري
تطرق الأستاذ المحاضر في السياسة والعلاقات الدولية من جامعة يارسلاف الحكومية في روسيا، ميرزاد حاجم، إلى إعلان فلاديمير زيلينسكي بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء كان تاريخيا وهناك اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن "زيلينسكي يعتمد على الإعلام لتأجيج المشاعر والحصول على المزيد من الدعم".
وأضاف حاجم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ليس هناك أي شيء تاريخي، ومن المتوقع أن ترامب أفهم زيلينسكي أن التفاهمات الدولية والوقت ليس لصالحه أبدا، وأن روسيا أصبحت متحصنة أكثر"، موضحاً أن "ترامب يعرف أن المراوغة في هذا الوقت هو خسارة لمصالح أمريكا كما أن زيلينسكي يدرك أن أي عملية سلام تعني أنه حان وقت المساءلة".

وفي هذا السياق، رأى حاجم أن "القصة أكبر من زيلينسكي، لأن الولايات المتحدة مشغولة اليوم بحروب ومصالح أخرى"، مضيفاً: "الخريطة الجيوسياسية العالمية تتغير، وبالتالي هناك الكثير من الأمور التي تحتاج الولايات المتحدة إلى حلها، وليس الملف الأوكراني فقط".

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
لافروف: روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكن الكرة ليست في ملعبنا
08:29 GMT
ورداً على سؤال في ما إذا كانت هناك معلومات حول اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسية بنظيره الأمريكي في الساعات الماضية، قال حاجم: "لا، هذه اللقاءات سرية جدا ومغلقة"، وأضاف: "أوكرانيا حسم أمرها"، مشدداً على "إصرار روسيا بأن يكون هذا السلام عملية شاملة وكاملة ومستقبلية استراتيجية".
وبينما أكد ضيف "سبوتنيك" أن "روسيا اليوم تقوم بعملية عسكرية فقط ولم تعلن حتى اللحظة عن أي حرب أو احتلال"، كشف أن "بعض الأوروبيين يريدون توريط روسيا في عمليات حرب للاستفادة من الفساد المالي الكبير، لكن الطرف الأوروبي الآخر يجد أن السلام مع روسيا هو إيقاف للدماء وللحرب التي قد تصل إليهم".
ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
وجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
26 أبريل, 12:09 GMT
ورأى حاجم أن "شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الحلفاء هي رسالة جيوسياسية لأن روسيا تريد أن تؤكد لجميع الدول أنها اليوم تملك أصدقاء وحلفاء وهي جزء من القطبية الجديدة"، مشيراً إلى أن "هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم".
وعن احتمال وجود ضغط أمريكي أم توافق أمريكي -أوروبي، قال: "سيكون هناك ضغط أمريكي على الأوروبيين، لأنهم من تحت الطاولة، متفقون مع الولايات المتحدة لإنهاء مهزلة زيلينسكي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала