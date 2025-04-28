https://sarabic.ae/20250428/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-يعتمد-على-الإعلام-للحصول-على-الدعم-وهذا-الأسبوع-الحاسم-1099975550.html

أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم

أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم

سبوتنيك عربي

تطرق الأستاذ المحاضر في السياسة والعلاقات الدولية من جامعة يارسلاف الحكومية في روسيا، ميرزاد حاجم، إلى إعلان فلاديمير زيلينسكي بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T14:15+0000

2025-04-28T14:15+0000

2025-04-28T14:15+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

زيلينسكي

تقارير سبوتنيك

حصري

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وأضاف حاجم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ليس هناك أي شيء تاريخي، ومن المتوقع أن ترامب أفهم زيلينسكي أن التفاهمات الدولية والوقت ليس لصالحه أبدا، وأن روسيا أصبحت متحصنة أكثر"، موضحاً أن "ترامب يعرف أن المراوغة في هذا الوقت هو خسارة لمصالح أمريكا كما أن زيلينسكي يدرك أن أي عملية سلام تعني أنه حان وقت المساءلة".ورداً على سؤال في ما إذا كانت هناك معلومات حول اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسية بنظيره الأمريكي في الساعات الماضية، قال حاجم: "لا، هذه اللقاءات سرية جدا ومغلقة"، وأضاف: "أوكرانيا حسم أمرها"، مشدداً على "إصرار روسيا بأن يكون هذا السلام عملية شاملة وكاملة ومستقبلية استراتيجية".ورأى حاجم أن "شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الحلفاء هي رسالة جيوسياسية لأن روسيا تريد أن تؤكد لجميع الدول أنها اليوم تملك أصدقاء وحلفاء وهي جزء من القطبية الجديدة"، مشيراً إلى أن "هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم".وعن احتمال وجود ضغط أمريكي أم توافق أمريكي -أوروبي، قال: "سيكون هناك ضغط أمريكي على الأوروبيين، لأنهم من تحت الطاولة، متفقون مع الولايات المتحدة لإنهاء مهزلة زيلينسكي".

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روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, تقارير سبوتنيك, حصري