https://sarabic.ae/20250428/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-يعتمد-على-الإعلام-للحصول-على-الدعم-وهذا-الأسبوع-الحاسم-1099975550.html
أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم
أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم
سبوتنيك عربي
تطرق الأستاذ المحاضر في السياسة والعلاقات الدولية من جامعة يارسلاف الحكومية في روسيا، ميرزاد حاجم، إلى إعلان فلاديمير زيلينسكي بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T14:15+0000
2025-04-28T14:15+0000
2025-04-28T14:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
تقارير سبوتنيك
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وأضاف حاجم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ليس هناك أي شيء تاريخي، ومن المتوقع أن ترامب أفهم زيلينسكي أن التفاهمات الدولية والوقت ليس لصالحه أبدا، وأن روسيا أصبحت متحصنة أكثر"، موضحاً أن "ترامب يعرف أن المراوغة في هذا الوقت هو خسارة لمصالح أمريكا كما أن زيلينسكي يدرك أن أي عملية سلام تعني أنه حان وقت المساءلة".ورداً على سؤال في ما إذا كانت هناك معلومات حول اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسية بنظيره الأمريكي في الساعات الماضية، قال حاجم: "لا، هذه اللقاءات سرية جدا ومغلقة"، وأضاف: "أوكرانيا حسم أمرها"، مشدداً على "إصرار روسيا بأن يكون هذا السلام عملية شاملة وكاملة ومستقبلية استراتيجية".ورأى حاجم أن "شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الحلفاء هي رسالة جيوسياسية لأن روسيا تريد أن تؤكد لجميع الدول أنها اليوم تملك أصدقاء وحلفاء وهي جزء من القطبية الجديدة"، مشيراً إلى أن "هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم".وعن احتمال وجود ضغط أمريكي أم توافق أمريكي -أوروبي، قال: "سيكون هناك ضغط أمريكي على الأوروبيين، لأنهم من تحت الطاولة، متفقون مع الولايات المتحدة لإنهاء مهزلة زيلينسكي".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, تقارير سبوتنيك, حصري
أستاذ في العلاقات الدولية: زيلينسكي يعتمد على الإعلام للحصول على الدعم... وهذا الأسبوع الحاسم
حصري
تطرق الأستاذ المحاضر في السياسة والعلاقات الدولية من جامعة يارسلاف الحكومية في روسيا، ميرزاد حاجم، إلى إعلان فلاديمير زيلينسكي بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء كان تاريخيا وهناك اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن "زيلينسكي يعتمد على الإعلام لتأجيج المشاعر والحصول على المزيد من الدعم".
وأضاف حاجم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ليس هناك أي شيء تاريخي، ومن المتوقع أن ترامب أفهم زيلينسكي أن التفاهمات الدولية والوقت ليس لصالحه أبدا، وأن روسيا
أصبحت متحصنة أكثر"، موضحاً أن "ترامب يعرف أن المراوغة في هذا الوقت هو خسارة لمصالح أمريكا كما أن زيلينسكي يدرك أن أي عملية سلام تعني أنه حان وقت المساءلة".
وفي هذا السياق، رأى حاجم أن "القصة أكبر من زيلينسكي، لأن الولايات المتحدة مشغولة اليوم بحروب ومصالح أخرى"، مضيفاً: "الخريطة الجيوسياسية العالمية تتغير، وبالتالي هناك الكثير من الأمور التي تحتاج الولايات المتحدة إلى حلها، وليس الملف الأوكراني فقط".
ورداً على سؤال في ما إذا كانت هناك معلومات حول اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسية بنظيره الأمريكي في الساعات الماضية، قال حاجم: "لا، هذه اللقاءات سرية جدا ومغلقة"، وأضاف: "أوكرانيا حسم أمرها"، مشدداً على "إصرار روسيا بأن يكون هذا السلام عملية شاملة
وكاملة ومستقبلية استراتيجية".
وبينما أكد ضيف "سبوتنيك" أن "روسيا اليوم تقوم بعملية عسكرية فقط ولم تعلن حتى اللحظة عن أي حرب أو احتلال"، كشف أن "بعض الأوروبيين يريدون توريط روسيا في عمليات حرب للاستفادة من الفساد المالي الكبير، لكن الطرف الأوروبي الآخر يجد أن السلام مع روسيا هو إيقاف للدماء وللحرب التي قد تصل إليهم".
ورأى حاجم أن "شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الحلفاء هي رسالة جيوسياسية
لأن روسيا تريد أن تؤكد لجميع الدول أنها اليوم تملك أصدقاء وحلفاء وهي جزء من القطبية الجديدة"، مشيراً إلى أن "هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم".
وعن احتمال وجود ضغط أمريكي أم توافق أمريكي -أوروبي، قال: "سيكون هناك ضغط أمريكي على الأوروبيين، لأنهم من تحت الطاولة، متفقون مع الولايات المتحدة
لإنهاء مهزلة زيلينسكي".