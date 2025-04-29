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https://sarabic.ae/20250429/البرلمان-المجري-يصوت-على-الانسحاب-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-1099997659.html
البرلمان المجري يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
البرلمان المجري يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن برلمان بلاده يصوت لصالح انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T10:57+0000
2025-04-29T10:57+0000
المجر
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
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وقال سيارتو على مواقع التواصل الاجتماعي: "صوّت البرلمان المجري للتو على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. باتخاذ هذا القرار، نرفض الانضمام إلى مؤسسة مسيّسة فقدت نزاهتها ومصداقيتها".وفي وقت سابق، أفاد بأنه قدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية؛ ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في نهاية شهر مايو/أيار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في غضون عام.وفي وقت سابق، من هذا الشهر، أعلنت المجر، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.وكانت اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها، أنه يتعين على المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو/ أيار المقبل.ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهوأول تعليق إسرائيلي على إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدوليةأوربان يتعهد بمقاومة محاولات بروكسل لمعاقبة المجر
https://sarabic.ae/20250403/المجر-انسحبنا-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-لأنها-تحولت-إلى-منظمة-مسيسة--1099181921.html
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المجر, المحكمة الجنائية الدولية, العالم
المجر, المحكمة الجنائية الدولية, العالم

البرلمان المجري يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

10:57 GMT 29.04.2025
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo
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أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن برلمان بلاده يصوت لصالح انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال سيارتو على مواقع التواصل الاجتماعي: "صوّت البرلمان المجري للتو على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. باتخاذ هذا القرار، نرفض الانضمام إلى مؤسسة مسيّسة فقدت نزاهتها ومصداقيتها".
وفي وقت سابق، أفاد بأنه قدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية؛ ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في نهاية شهر مايو/أيار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في غضون عام.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها تعتقد أن المنظمة أصبحت سياسية في السنوات الأخيرة بدلا من أن تكون محايدة.
وفي وقت سابق، من هذا الشهر، أعلنت المجر، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
المجر: انسحبنا من المحكمة الجنائية الدولية لأنها تحولت إلى منظمة مسيسة
3 أبريل, 11:42 GMT
ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.
وكانت اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الجنائية الدولية، فتح ملف إجراءات ضد المجر لعدم امتثالها لطلب المحكمة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها، أنه يتعين على المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو/ أيار المقبل.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.

ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو
أول تعليق إسرائيلي على إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
أوربان يتعهد بمقاومة محاولات بروكسل لمعاقبة المجر
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