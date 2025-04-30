https://sarabic.ae/20250430/القوى-المدنية-الجنوبية-لـسبوتنيك-الأحداث-الداخلية-تمثل-تهديدا-للوحدة-والنسيج-المجتمعي-في-اليمن--1100057324.html

القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": الأحداث الداخلية تمثل تهديدا للوحدة والنسيج المجتمعي في اليمن

القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": الأحداث الداخلية تمثل تهديدا للوحدة والنسيج المجتمعي في اليمن

سبوتنيك عربي

صرح عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن، بأن "الأحداث الداخلية التي تعصف بالجماعات المنضوية... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T20:14+0000

2025-04-30T20:14+0000

2025-04-30T20:14+0000

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ولفت السعدي إلى أن "أثر تلك الأحداث يمتد إلى تدهور الحياة المعيشية والأمنية اليومية للمواطنين، وليس انتهاء بعرقلة التحضير لحسم معركة استعادة الدولة مع جماعة "أنصار الله".وأضاف السعدي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأِربعاء، أن "ضرر تلك الأحداث يهدد وحدة النسيج السياسي والمجتمعي في الجنوب خاصة واليمن عامة، ويسهم في إِطالة أمد المعركة وخلق الأرضية القابلة بتناسل الجماعات والمليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، والتي باتت تشكل تهديدا ليس على اليمن فحسب بل وعلى المنطقة برمتها".وقال السعدي إن "موقفنا كان واضحًا وجليا منذ الوهلة الأولى تجاه المعالجات غير المدروسة ومحاولات الترقيع، والاعتماد على أدوات ترفض الاعتراف بالدولة ومؤسساتها، والاندماج في إطارها، وتتمرد على الاتفاقات الموقعة برعاية دول التدخل في اليمن، وحذرنا مرارًا من ذلك، وها نحن اليوم وبعد أكثر من 10 سنوات، نجد أنفسنا جميعًا في وضع أسوأ بكثير من وضع الشهور الأولى لسقوط الدولة في اليمن واندلاع الحرب فيها".وأشار السعدي إِلى أن "أي إصلاحات تهدف إلى عودة الأمور إلى نصابها وتهيئة الأرضية للمعركة الحقيقية الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة ودحر الانقلاب، لن تأتي من بوابة صناعة المليشيات المماثلة، ولا بالتكوينات الوهمية الداعمة لها، والتي لا تختلف في سلوكها وأدواتها وتوجهاتها عن جماعة "أنصار الله" في رفضها للدولة والتعدي على مؤسساتها والتبعية للخارج، ولا من خلال التوسع والتمادي في الاعتداء على الشرعية الدستورية واستبدالها بشرعيات تمثل قنابل موقوتة".وأضاف القيادي اليمني الجنوبي: "سيجد التحالف واليمن عامة نفسه في مواجهتها ولو بعد حين، ولن تأتي من تشكيل حكومات المحاصصة والتقاسم بين الجماعات المسلحة، ولكنها تأتي في رأينا، من خلال معالجات موضوعية وشجاعة، تتمثل أولاً في تصحيح الخطأ السياسي لمشاورات الرياض وعودة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي وحمايتها، وإلزام الجماعات المسلحة بالقبول بمؤسسات الدولة والاندماج في إطارها، وبناء نواة مؤسسات الدولة برئيس واحد، وجيش واحد، وأمن واحد".وأوضح السعدي أن "ما شهدته محافظة حضرموت وما ستشهده تبعاً لذلك بقية المحافظات الجنوبية المحررة، يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والمجتمعية للجنوب خاصة واليمن بشكل عام، ويمثل شاهدا على إخفاق صنعته التوجهات والتصرفات غير الواعية لخطورة الأوضاع، للجماعات المسلحة المبنية على الأسس المناطقية والفئوية والحزبية، التي يصر التحالف على تمكينها من مستقبل تلك المناطق ومعيشة أهلها وحريتهم في إدارة شؤونهم".في الوقت ذاته، يقول السعدي: "ندين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا وعلى أهلنا في صنعاء وكل المحافظات والمناطق اليمنية، ونعبّر عن أسفنا العميق تجاه ما يحدث، من غياب للموقف الوطني الموحد تجاه عدوان بربري يمس الوطن وسيادته، كما نعبّر عن قلقنا من انتقال الأطراف الدولية للتعاطي المنفرد مع الجماعات المسلحة وتغييب حضور الدولة اليمنية بمؤسساتها الدستورية".وأكد السعدي أن "ما يحدث بهذا الصدد ينعكس سلبا على المعركة الرئيسية التي جاء من أجلها التحالف ويتسبب في جمود أهدافها وفي المقدمة من تلك الأهداف استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها".وشهدت مدينة المُكلا عاصمة محافظة حضرموت، فعالية كبرى دعت لها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة إحياء للذكرى التاسعة لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة) في 24 أبريل/ نيسان 2016.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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